Cultura

6 destinos para curtir o frio no Brasil

O país tem cidades cheias de charme, com natureza exuberante e um clima aconchegante

Publicado em 29 de maio de 2025 às 18:04

O Brasil tem diversas opções de destinos encantadores e aconchegantes para aproveitar o inverno Crédito: Imagem: lucasgamaral | Shutterstock

O inverno só começa oficialmente no dia 20 de junho, mas o frio já começou a aparecer em várias regiões do Brasil. Para quem gosta de aproveitar esse clima mais ameno, não faltam destinos encantadores pelo país. Cidades serranas repletas de charme, natureza exuberante, aconchego e temperaturas baixas — com direito até a geadas e, em alguns casos, neve — são perfeitas para curtir a estação. >

A seguir, confira uma seleção de destinos ideais para visitar durante o inverno! >

1. Serra da Mantiqueira

A Serra da Mantiqueira guarda uma grande seleção de destinos que ganham um charme a mais no inverno Crédito: Imagem: arthurmassola | Shutterstock

Entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a Serra da Mantiqueira, que tem picos que atingem mais de 2.000 m de altitude, guarda uma grande seleção de destinos que ganham um charme a mais no inverno. Do lado paulista, Campos do Jordão , o município mais alto do Brasil, é sempre destaque na temporada mais fria do ano, com suas construções de inspiração europeia, hotelaria diversificada e parques onde a natureza é protagonista. >

Ainda em São Paulo, a pequena São Bento do Sapucaí arranca suspiros com as vistas para o complexo da Pedra do Baú e uma oferta turística que vai da aventura à gastronomia e ao enoturismo. Bucólica e encantadora, Santo Antônio do Pinhal conta com um charmoso centro, atrações radicais e cenários para o romance. >

>

Já São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos, tem trilhas, cachoeiras e ótimas pousadas. A maior parte das cidades da Mantiqueira está em Minas Gerais. Por lá, um dos destinos mais famosos é Monte Verde, onde você encontra lindas paisagens, boa gastronomia e hospedagens românticas. >

Também vale conhecer a tranquila Gonçalves, com seu charme autêntico, e Maria da Fé, conhecida como uma das cidades mais frias do Brasil. Do lado fluminense, destaque para os distritos de Penedo, com suas influências finlandesas, e Visconde de Mauá, que combina natureza e romance. >

2. Serra Gaúcha

A Serra Gaúcha tem cidades e roteiros para todos os gostos Crédito: Imagem: jvanderfotos | Shutterstock

Um dos destinos turísticos mais consolidados do país, a Serra Gaúcha tem cidades e roteiros para todos os gostos. A começar pelas famosas Gramado e Canela , que reúnem parques bem estruturados, restaurantes temáticos e alguns dos melhores hotéis do Brasil. Ambas fazem parte da chamada Rota Romântica, formada por 14 municípios que ainda preservam a cultura germânica dos tempos da imigração, como as encantadoras Nova Petrópolis, Ivoti e São Francisco de Paula. >

Já os imigrantes italianos influenciaram a Região Uva e Vinho, repleta de vinícolas, tanto familiares quanto de grande porte, e encostas cobertas por vinhedos. A região combina locais históricos, culinária farta e, é claro, vinhos e espumantes de alta qualidade. O destaque vai para Bento Gonçalves, considerada a capital nacional do vinho, cujos passeios apresentam ainda a vida no campo e as heranças culturais dos imigrantes. >

Outro roteiro imperdível na Serra Gaúcha é na região dos Campos de Cima da Serra, onde predominam paisagens arrebatadoras da natureza e as antigas tradições dos tropeiros. Este é o lar dos majestosos cânions de Cambará do Sul, nos parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral. >

3. Serra Catarinense

A Serra Catarinense tem tudo para ser um dos destinos mais queridos no inverno brasileiro Crédito: Imagem: LUANA SOLOMON | Shutterstock

Menos conhecida do que as regiões já listadas, a Serra Catarinense tem tudo para ser um dos destinos queridinhos do inverno no Brasil. A uma curta viagem de carro de Florianópolis , ela abriga cada vez mais empreendimentos únicos, entre parques em meio à natureza preservada, vinícolas de altitude e hospedagens cheias de personalidade, além de algumas das cidades mais frias do país. >

São Joaquim é uma proeminente produtora de vinhos finos, com diversas vinícolas bem-sucedidas. Já Bom Jardim da Serra abriga cânions e a famosa Serra do Rio do Rastro, cuja estrada é considerada uma das mais bonitas do país, com o impressionante total de 284 curvas que serpenteiam pelas encostas. >

Em Urubici, parques ecológicos oferecem atrações que combinam natureza e aventura. Há ainda o Parque Nacional de São Joaquim, com o Mirante do Morro da Igreja e a famosa Pedra Furada. Vale conhecer também a cidade de Bom Retiro, cujos atrativos turísticos, entre vinícolas, bons restaurantes e hospedagens únicas, se espalham por áreas rurais e paisagens montanhosas. >

4. Serra Fluminense

A Serra Fluminense apresenta temperaturas amenas e uma boa mistura de história com belas paisagens Crédito: Imagem: Pedro Costa Simeão | Shutterstock

Próxima à cidade do Rio de Janeiro, a Serra Fluminense apresenta temperaturas amenas e uma boa mistura de história com belas paisagens. A começar por Petrópolis, destino de veraneio da família imperial e dos primeiros presidentes da República, motivo pelo qual acumulou um rico patrimônio arquitetônico, com construções bem preservadas que datam do século XIX e do início do século XX. >

Já Teresópolis oferece vistas de tirar o fôlego para os picos do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com destaque para a formação rochosa do Dedo de Deus. A região é repleta de cachoeiras e trilhas , como a famosa travessia Petrópolis-Teresópolis — ideal para os mais aventureiros. >

Fundada por imigrantes suíços, Nova Friburgo tem diversos atrativos naturais, como o Parque Estadual dos Três Picos e a Pedra do Cão Sentado, que inspiram passeios ao ar livre, além de deliciosos queijos e chocolates. A região da Serra Fluminense também é um dos principais polos cervejeiros do país, com Petrópolis sendo considerada o berço da produção da cerveja no Brasil. >

5. Serra Capixaba

A Serra Capixaba tem paisagens incríveis e heranças culturais provenientes de imigrantes de diversas origens Crédito: Imagem: Erika Cristina Manno | Shutterstock

Uma viagem às montanhas do Espírito Santo inclui paisagens incríveis, esportes de aventura, produtos agrícolas e heranças culturais provenientes de imigrantes de diversas origens. Alemães e italianos deixaram suas marcas em Domingos Martins, tanto na arquitetura quanto na culinária. A cidade também abriga o Parque Estadual da Pedra Azul. Já Marechal Floriano oferece opções de lazer variadas, entre centros culturais, parques, orquidários e cachoeiras. >

Capital nacional do agroturismo, Venda Nova do Imigrante é o lar de diversas propriedades rurais, muitas abertas à visitação, que produzem queijos, café, licores, embutidos e muito mais. Do descanso à adrenalina, Alfredo Chaves tem lindas cachoeiras para os amantes do ar livre e outros cenários propícios para esportes de aventura, como o voo livre. Outra cidade que vale a visita é Santa Teresa, que preserva tradições de origem italiana e uma natureza intocada, entre florestas, cachoeiras e vales extensos. >

6. Circuito das Águas Paulista

O Circuito das Águas Paulista é cercado pelas montanhas da Mantiqueira e tem cidades com variedades de atrativos Crédito: Imagem: Helissa Grundemann | Shutterstock

Cercado pelas montanhas da Mantiqueira, o Circuito das Águas Paulista é formado por nove cidades e uma grande variedade de atrativos. Quem busca o descanso tem opções no turismo de saúde, com a profusão de fontes de águas terapêuticas. Há ainda parques de aventura, trilhas em meio à mata nativa, roteiros rurais e atrações culturais. >

Águas de Lindóia é conhecida pelas águas termais com propriedades curativas, com turismo voltado para o bem-estar e o contato com a natureza. A começar pelo Balneário Municipal, que oferece banhos terapêuticos, outros serviços relaxantes e piscinas abastecidas com água mineral. >

Em Monte Alegre do Sul, as águas curativas brotam em fontes espalhadas por toda a cidade, como a Fonte da Índia e a Fonte Bom Jesus. Com vocação natural para o turismo, Serra Negra tem fontes de águas minerais usadas para tratamentos de saúde, ótimos roteiros rurais, com cultivo de produtos orgânicos e produção de laticínios, vinhos e cachaças, e opções de compras de produtos em lã, couro e malha. >

Por Patrícia Chemin – Revista Qual Viagem >