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Cultura

5 séries impressionantes para fãs de mistério e suspense

Essas produções têm histórias intrigantes que vão te prender no sofá até o último episódio
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Março de 2025 às 17:37

As séries de suspense e mistério instigam a curiosidade do público (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
As séries de suspense e mistério instigam a curiosidade do público Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Séries de mistério e suspense têm o poder de prender a atenção do público com tramas envolventes, reviravoltas inesperadas e investigações intrigantes. Produções como “Silo ” , “Paradise” e “Adolescência” mergulham em narrativas complexas, explorando desde sociedades distópicas, conspirações políticas e até crimes que abalam famílias e comunidades inteiras.
Essas histórias não somente despertam a curiosidade do espectador, mas também exploram dilemas morais, segredos ocultos e o impacto da verdade na vida dos personagens. Com roteiros bem construídos e atmosferas tensas, essas séries provam que o suspense psicológico e o mistério continuam a ser gêneros cativantes no entretenimento.
Veja, abaixo, 5 séries impressionantes de mistério e suspense! 

1. Mindhunter (2018)

Em &#8220;Mindhunter&#8221;, Holden, Bill e Wendy tentam desvendar o que está por trás das mentes de criminosos para prever e evitar novos assassinatos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “Mindhunter”, Holden, Bill e Wendy tentam desvendar o que está por trás das mentes de criminosos para prever e evitar novos assassinatos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
A trama se passa no final dos anos 1970 e segue dois agentes do FBI, Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany), que, ao investigarem crimes de serial killers , começam a desenvolver técnicas de perfil criminal. Eles trabalham no setor da Unidade de Ciência Comportamental do FBI, onde tentam entender a mente dos assassinos para prever e capturar criminosos semelhantes.
A série também segue Wendy Carr (Anna Torv), uma psicóloga que se junta à equipe e contribui com sua experiência na análise dos crimes. Juntos, eles entrevistaram prisioneiros notórios, para estudar o comportamento e os motivos por trás dos assassinatos cometidos. Conforme os episódios se desenrolam, os agentes se deparam com desafios éticos, pessoais e profissionais, ao tentar compreender mentes perturbadas e lidar com as complexidades do sistema criminal e das investigações. Onde assistir: Netflix.

2. Ruptura (2022)

A série &#8220;Ruptura&#8221; acompanha Mark, que tenta descobrir o segredo que ronda a empresa em que trabalha (Imagem: Reprodução digital | Apple TV+)
A série “Ruptura” acompanha Mark, que tenta descobrir o segredo que ronda a empresa em que trabalha Crédito: Imagem: Reprodução digital | Apple TV+
A série se passa em uma empresa misteriosa chamada Lumon Industries, onde os funcionários passam por um procedimento cirúrgico chamado “ruptura”, que divide suas vidas em duas partes completamente separadas: uma parte pessoal e outra profissional. Durante o trabalho, os funcionários não têm memória do que fazem fora do escritório; quando estão fora do trabalho, não se lembram de suas atividades profissionais. 
Mark (Adam Scott) trabalha em um setor enigmático, onde suas tarefas são desconhecidas. À medida que ele começa a investigar os segredos da empresa, ele se depara com a realidade distorcida da divisão entre suas duas identidades: a de um trabalhador dentro do escritório e a de um ser humano fora dele, levando-o a questionar o que significa realmente ser ele mesmo. Onde assistir: Apple TV+.

3. Silo (2023)

Em &#8220;Silo&#8221;, Juliette investiga os mistérios que envolvem a existência e as regras do silo (Imagem: Reprodução digital | Apple TV+)
Em “Silo”, Juliette investiga os mistérios que envolvem a existência e as regras do silo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Apple TV+
Baseada na série de livros homônima, a história é ambientada em um mundo pós-apocalíptico onde os últimos sobreviventes da Terra vivem em um silo com centenas de andares. O local é rigidamente controlado e sua estrutura é dividida em diferentes camadas de revestimento, com regras extremamente restritas sobre o que pode ser dito, visto e feito. A principal regra que todos devem seguir é uma proibição de falar sobre o mundo exterior e, em particular, sobre o que aconteceu com a superfície da Terra, que aparentemente se tornou inabitável.
A protagonista, Juliette (Rebecca Ferguson), é uma mecânica que trabalha nos níveis mais baixos do silo. Quando ela começa a investigar mistérios em torno de eventos e mortes naquele lugar, ela descobre segredos profundamente enterrados sobre a verdadeira natureza da existência ali. Sua busca por respostas a leva a questionar a autoridade do governo e do sistema, enquanto ela tenta entender as razões por trás da opressão e da existência do silo.
Onde assistir: Apple TV+.

4. Paradise (2025)

Em &#8220;Paradise&#8221;, Xavier enfrenta uma conspiração para limpar seu nome e descobrir quem matou o presidente Cal (Imagem: Reprodução digital | Disney+)
Em “Paradise”, Xavier enfrenta uma conspiração para limpar seu nome e descobrir quem matou o presidente Cal Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+
Criada por Dan Fogelman, a série é ambientada em uma cidade luxuosa e pacata habitada por algumas das figuras mais poderosas e ricas do mundo, incluindo o presidente Cal Bradford (James Marsden), um homem carismático que, ao final de seu segundo mandato, busca apenas descanso. 
A paz da comunidade é abalada quando o corpo de Cal é encontrado por seu segurança pessoal, Xavier Collins (Sterling K. Brown), revelando o primeiro homicídio da cidade. Sendo o principal suspeito, Xavier é alvo de uma investigação minuciosa e um interrogatório severo, que acaba revelando uma enorme conspiração. Ele logo percebe que não pode mais confiar nas pessoas que pensava ser seus aliados e busca uma forma de provar sua inocência e quem assassinou o presidente.
Onde assistir: Disney+.

5. Adolescência (2025)

Em &#8220;Adolescência&#8221;, Jamie é acusado de assassinar uma colega de escola, colocando à prova a confiança de seus pais e das autoridades (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “Adolescência”, Jamie é acusado de assassinar uma colega de escola, colocando à prova a confiança de seus pais e das autoridades Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
A vida da família Miller muda drasticamente quando Jamie (Owen Cooper), de 13 anos, é preso sob acusação de assassinar uma colega de escola. Enquanto a psicóloga Briony Ariston (Erin Doherty) busca compreender a mente do garoto, seus pais enfrentam um dilema , sem saber se devem confiar no filho ou tentar entender as razões por trás do crime e onde falharam em sua criação. À medida que a investigação avança, os segredos vêm à tona e a linha entre culpa e inocência se torna cada vez mais difusa.
Onde assistir: Netflix.

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