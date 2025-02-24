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5 orações poderosas para causas impossíveis

Veja como é possível encontrar forças para perseverar e enfrentar as provações
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 13:00

As orações são uma maneira de manter a esperança diante das dificuldades (Imagem: fizkes | Shutterstock)
As orações são uma maneira de manter a esperança diante das dificuldades Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock
Em momentos de desespero e diante de desafios que parecem insuperáveis, muitas pessoas recorrem à fé em busca de conforto e auxílio. As orações para causas impossíveis são uma forma poderosa de conexão com o divino, expressando confiança e esperança mesmo diante das maiores dificuldades. Por meio da intercessão de santos conhecidos por sua devoção e milagres, é possível encontrar forças para perseverar e enfrentar as provações. 
A seguir, veja 5 orações poderosas para causas impossíveis!

1. Oração a Santo Expedito para causas urgentes

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois o santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me forças, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido: ( faça o pedido ). Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência. Serei grato pelo resto da minha vida e levarei o vosso nome a todos que têm fé. Amém!

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2. Oração a São Judas Tadeu para causas desesperadas

São Judas Tadeu, apóstolo e mártir, grande intercessor em todos os problemas difíceis, hoje recorro a vós com muita fé para pedir vosso auxílio, pois estou em grande necessidade. (Faça o pedido) . Peço-vos que me alcanceis a graça de que tanto necessito e que, por vossa intercessão, eu obtenha uma solução favorável para o meu problema, assim como o alívio e a consolação para o meu sofrimento. Agradeço desde já por ouvir minha prece e prometo propagar vossa devoção. São Judas Tadeu, rogai por nós. Amém!
Santa Rita de Cássia é a padroeira das causas impossíveis (Imagem: Paula Moraes Designer | Shutterstock)
Santa Rita de Cássia é a padroeira das causas impossíveis Crédito: Imagem: Paula Moraes Designer | Shutterstock

3. Oração à Santa Rita de Cássia para causas impossíveis

Ó poderosa e gloriosa Santa Rita , eis a vossos pés uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tendes o título de Santa dos Casos Impossíveis e Desesperados. Ó querida santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito ( faça o pedido ). 
Não permitais que eu me afaste de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o ao vosso Celeste Esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. Amém!

4. Oração à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para superar dificuldades

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, concedei-me a graça de vos invocar sempre com o título de Mãe do Perpétuo Socorro . Confio em vós e sei que me haveis de socorrer em todas as minhas necessidades, especialmente na presente dificuldade ( faça o pedido ). Agradeço-vos desde já por vosso auxílio e prometo propagar vossa devoção. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Amém!

5. Oração a São José para pedidos urgentes

Ó glorioso São José , a quem foi concedido o poder de tornar possíveis até mesmo as situações humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nos momentos de dificuldade. Tomai sob vossa proteção ( faça o pedido ) importante que vos confiamos, para que encontre uma solução favorável.
São José, tão amado e venerado, em vós depositamos toda a nossa confiança, certos de que jamais invocamos vosso nome em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é tão grande quanto vosso poder.
Vós, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa das famílias, sede também nosso pai e protetor. Intercedei por nós para que possamos viver e morrer no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós. Amém!

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