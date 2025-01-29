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Cultura

5 orações para se conectar com o seu Anjo da Guarda

Eles são guias espirituais que nos inspiram e auxiliam nos desafios da vida
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 12:00

O Anjo da Guarda é um mensageiro divino (Imagem: izzzy71 | Shutterstock)
O Anjo da Guarda é um mensageiro divino Crédito: Imagem: izzzy71 | Shutterstock
Os anjos da guarda são seres espirituais que, segundo a tradição cristã, têm a missão de proteger e guiar cada ser humano ao longo de sua vida. Eles são considerados mensageiros divinos, sempre presentes para auxiliar, amparar e conduzir as pessoas em momentos de dificuldade. A crença nos anjos da guarda é encontrada em várias religiões e culturas, com o entendimento de que todos possuem um anjo que, com amor e cuidado, intercede junto a Deus pela proteção e orientação.
Confira 5 orações para se conectar com seu Anjo da Guarda!

1. Oração para conexão com o anjo da guarda

Anjo da Guarda, anjo de Deus , meu guia querido, ao qual o amor de Deus me confiou, está sempre neste dia ao meu lado, para me iluminares, guardar-me, reger-me e guiar-me. Que eu possa sempre ouvir tua voz suave, sentir tua presença protetora, e seguir o caminho da luz. Com tua ajuda, proteja-me de todo mal, fortalece minha fé e guia meus passos para a paz. Amém!

2. Oração para pedir proteção

Anjo da Guarda, protetor fiel, acompanhe-me sempre em meu caminho, livre-me de todo mal, guarda-me de perigos e tentações. Com tuas asas de luz, cobre-me com tua proteção divina , ilumina minha mente e fortalece meu coração. Que eu possa andar em paz, sabendo que estás comigo, orientando meus passos e me guardando em todos os momentos. Em tuas mãos coloco minha vida, confio em tua proteção e amor. Amém!
Os anjos da guarda auxiliam na conexão com Deus (Imagem: etonastenka | Shutterstock)
Os anjos da guarda auxiliam na conexão com Deus Crédito: Imagem: etonastenka | Shutterstock

3. Oração de agradecimento ao Anjo da Guarda

Anjo da Guarda, protetor fiel, agradeço por tua constante presença em minha vida. Obrigado por me guiar, iluminar e proteger, mesmo nos momentos em que não percebo tua presença. Sou grato por tuas intercessões e por cada passo que me conduzes, sempre levando-me em direção à luz e à paz. Com teu amor e cuidado , me sinto seguro, sabendo que nunca estou sozinho. Que eu continue a confiar em ti, e que minha vida seja sempre guiada pela tua proteção divina. Amém!

4. Oração para pedir sabedoria e discernimento

Anjo da Guarda, ser de luz e sabedoria , eu te peço que ilumines minha mente e meu coração. Concede-me a clareza necessária para discernir o que é certo, e dá-me a sabedoria divina para tomar as melhores decisões. Que eu possa ouvir tua voz suave e confiável, e que tua orientação me conduza sempre para o bem. Ajuda-me a ver além das dificuldades, a compreender os sinais de Deus e a seguir o caminho da verdade. Fortalece minha fé e confiança e guia-me com paciência e amor. Amém! 

5. Oração ao Anjo da Guarda para ser perseverante

Anjo da Guarda, protetor fiel, ensina-me a ter paciência e perseverança nos momentos difíceis e desafiadores. Que minha fé seja forte e inabalável, e que eu possa confiar no plano divino mesmo quando o caminho parecer árduo. Com tua orientação, fortalece minha alma, dá-me coragem para seguir em frente e não desistir diante das adversidades. Que eu sinta tua presença constante, me impulsionando a continuar e a confiar em Deus. Amém!

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