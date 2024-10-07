5 orações para o Dia de Nossa Senhora do Rosário

Em 07 de outubro, os fiéis da Igreja Católica celebram o Dia de Nossa Senhora do Rosário. Segundo a crença, a Virgem Maria apareceu a São Domingos de Gusmão, na Igreja de Prouille, e lhe concedeu o seu sagrado rosário, ficando intitulada como ‘Nossa Senhora do Rosário’.
Apesar disso, a devoção à Nossa Senhora vem de muito antes do evento e teve origem com os monges irlandeses, que recitavam os 150 Salmos. Mas, como os leigos não sabiam ler, os monges os ensinaram a recitar os 150 Pai-Nossos, que mais tarde foram substituídos pelo famoso 150 Ave-Marias, dando origem ao Rosário. A partir disso, a devoção começou a se espalhar pelo mundo.
Significado da palavra ‘Rosário’
A palavra ‘Rosário’ quer dizer ‘um tanto de rosas’, ou seja, um buquê de rosas que se oferece à Nossa Senhora. Logo, cada Ave-Maria representa uma rosa dada com graça e amor à Mãe, sendo 200 rosas oferecidas quando o Rosário é rezado por completo.
Orações para Nossa Senhora do Rosário
A seguir, confira algumas orações poderosas para homenagear a Nossa Senhora e rogar por sua intercessão!
1. Oração à Nossa Senhora do Rosário
Nossa Senhora do Rosário, dai a todos os cristãos a graça de compreender a grandiosidade da devoção do santo rosário, na qual, à recitação da Ave Maria se junta a profunda meditação dos santos mistérios da vida, morte e ressurreição de Jesus, vosso Filho e nosso Redentor.
São Domingos, apóstolo do Rosário, acompanhai-nos com a vossa bênção, na recitação do terço, para que, por meio desta devoção à Maria, cheguemos mais depressa a Jesus, e como na batalha de Lepanto, Nossa Senhora do Rosário nos leve à vitória em todas as lutas da vida; por seu Filho, Jesus Cristo, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém.
2. Oração para momentos de aflição
Ó Virgem Maria, Rainha do Santo Rosário, amável Soberana do meu coração, aceita, com benevolência, a oração que te faço: Que teu amor entre no meu coração e no coração de todos os que te honram com a recitação do Santo Rosário. Desejo que todos os homens conheçam os prodígios e as graças que concedeu nas tuas Igrejas e nos teus santuários.
Que todos te amem e sintam o poder da tua intercessão e o fruto de tuas abundantes graças. Concede que todos os pecadores, aos teus pés, se arrependam e reencontrem Jesus, fonte da paz e da verdadeira felicidade. Que também eu O reencontre, hoje e na hora da minha morte. Amém.
3. Oração para a realização de sonhos
Ó Maria, Virgem do Santo Rosário, minha Mãe querida e auxílio sempre oportuno, a vós me dirijo suplicando que eu pratique a devoção do Rosário com espírito de fé e caridade, a fim de que eu seja digno das promessas de Cristo e, por meio do meu testemunho de oração, seja sinal de esperança e luz neste mundo envolto em tantos males.
Vos suplico pela paz no mundo, pela Igreja, pelas famílias, pelos marginalizados e excluídos e por todos aqueles que se encontram neste momento precisando de força e coragem diante dos desafios da vida.
Vos agradeço pelas graças alcançadas por meio da preciosa oração do Rosário e pela vossa presença constante em minha jornada.
Recebei o pedido que confiante vos faço neste momento e apresentai ao Mestre Divino.
(Faça seu pedido)
Mãe do Santo Rosário, bendito seja o Filho bendito do vosso ventre. Amém.
Ó Mãe e Clementíssima Virgem do Rosário, Vós que plantastes na Igreja, por meio de Vosso privilegiado filho Domingos, o místico remédio do Santo Rosário, fazei que abracemos todos a Tua santa devoção e obtenhamos Teu verdadeiro espírito, de sorte que aquelas místicas rosas sejam em nossos lábios e corações, pelos pecadores medicina, e pelos justos aumento de graça. Amém.
( Pedir neste momento com confiança a graça que se deseja obter com esta novena ).
4. Oração para proteção
À Vossa Proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
5. Oração pelos filhos de Deus
Nossa Senhora do Rosário, intercedei em favor de todos os filhos de Deus, para que, pela oração do Santo Rosário, meditando os santos mistérios do nascimento, da vida, morte e ressurreição de Jesus, com a recitação das Ave-Marias, possamos, como discípulos de teu Filho, proclamar a Boa Nova do Reino do Pai; vencer todos os males e todos os pecados, e chegar, um dia, pela Paixão e cruz de Cristo, à glória da ressurreição. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!