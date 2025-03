Cultura

5 orações para fazer antes de dormir

Encontre preces para ter noites mais tranquilas e afastar os pesadelos

Publicado em 12 de março de 2025 às 18:37

Orar antes de dormir afasta as preocupações, fortalece a fé e promove noites tranquilas Crédito: Imagem: TORWAISTUDIO | Shutterstock

Encerrar o dia com uma oração é uma maneira poderosa de atrair paz, gratidão e proteção antes de dormir. Essa prática cria uma conexão com Deus, ajudando a aliviar preocupações e fortalecendo a fé. Além disso, envolve o coração em um momento de serenidade e renovação, proporcionando um descanso mais tranquilo. >

Abaixo, confira 5 orações poderosas para você fazer antes de dormir e ter uma boa noite de sono! >

1. Oração para dormir em paz

Poderoso Deus, antes de ir dormir, eu te peço: conceda-me bons sonhos , por favor! Repreenda todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir. Pela Tua bondade, oh Pai! Eu lanço aos pés da Cruz toda ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas do maligno. Que seja destruído tudo o que queira roubar a minha paz. >

Eu sei que o Teu cuidado me alcança e me ampara nesta hora. Fica comigo nesta noite e sempre, Eterno Deus. Oh Senhor, criador do universo, Tu não dormes! Vela por mim, expulsando todo o mal da nossa casa e o medo do meu coração. Dá-me uma noite descansada e bons sonhos, em nome de Jesus! Amém! >

>

2. Oração para dormir e acordar bem

Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizestes chegar ao princípio deste dia, salvai-nos hoje por Vosso poder, de sorte que não nos deixemos arrastar a pecado algum neste dia, mas nossas palavras, nossos pensamentos e obras tendam sempre só ao cumprimento da Vossa justiça. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! >

3. Oração para não ter pesadelo

Senhor, meu Deus, coloco-me diante de Ti com o coração cheio de confiança e fé. Peço que me envolvas com Tua luz e Tua proteção, afastando de mim toda a negatividade, medo e tudo o que possa me perturbar durante o sono. >

Que os meus sonhos sejam suaves, tranquilos e cheios de paz. Que o Teu Espírito Santo me cubra com o Teu manto de amor, protegendo-me de todo o mal e trazendo-me descanso. Afasta de mim qualquer pensamento ou visão que me cause inquietação, e fortalece minha mente e meu espírito para que eu possa descansar plenamente. >

Entrego-me a Ti, Senhor, com confiança, sabendo que em Tuas mãos estou seguro(a), e que os Teus anjos estarão ao meu redor, me guardando enquanto durmo. Que assim seja, amém. >

Orações ajudam a afastar a insônia e trazer noites mais tranquilas Crédito: Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock

4. Oração para dormir rápido

Querido Deus, preciso de sua paz e verdade para acalmar nossos corações e espíritos agora. Quando nos encontramos acordados no meio da noite, as necessidades e preocupações prementes que enfrentamos podem parecer muito avassaladoras. Pedimos que Seu Grande Poder nos cerque. Nós entregamos a Ti todo pensamento ansioso. Nós escolhemos encontrar descanso em Vós, Senhor. Nós escolhemos a fé ao invés do medo. Obrigado porque Tu és nosso refúgio e força, uma ajuda bem presente em tempos de incerteza ou dificuldade. Ajude-me a dormir em paz. Em Nome de Jesus, Amém. >

5. Oração para as crianças terem proteção ao dormir

Agora eu me deito para dormir. Rogo ao Senhor que guarde minha alma. Que Deus me guarde durante a noite, E me acorde com a luz da manhã. >

Agora me deito para dormir, rezo ao Senhor para guardar minha alma. Que os anjos me vigiem durante a noite E me mantenham em seus olhos abençoados. >

Agora me deito para dormir, rezo ao Senhor para guardar minha alma. Se eu viver mais um dia, peço ao Senhor que guie meu caminho. >

Amém! >