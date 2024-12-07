5 orações para afastar o mal e atrair boas energias

As orações têm um poder transformador, sendo capazes de renovar a alma, afastar o mal e atrair boas energias para o cotidiano. Elas são uma forma de nos conectarmos com o divino, fortalecendo nossa a fé e trazendo proteção espiritual contra influências negativas. Ao praticá-las com sinceridade e devoção, é possível trazer paz, luz e harmonia para a vida.
A seguir, confira cinco orações poderosas que ajudam a afastar o mal e atrair energias positivas, proporcionando uma sensação de segurança e equilíbrio interior:
1. Oração de São Bento para afastar o mal
São Bento é conhecido como um poderoso protetor contra o mal. Sua oração é uma das mais recitadas para afastar energias negativas e pedir proteção espiritual.
A Cruz sagrada seja minha luz, Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, Bebe tu mesmo do teu veneno.
2. Oração do Arcanjo Miguel
O Arcanjo Miguel é conhecido por ser o líder dos exércitos celestiais, sempre disposto a proteger aqueles que invocam seu nome.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, E vós, príncipe da milícia celeste, Pela virtude divina, precipitai no inferno a satanás E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo Para perder as almas. Amém.
3. Poderosa oração de São Jorge
São Jorge é reverenciado por sua coragem e determinação. Sua oração é especialmente usada para pedir proteção e força para enfrentar os desafios da vida.
Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, Tendo mãos, não me toquem, Tendo olhos, não me vejam, E nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal.
4. Oração de Santa Rita de Cássia
Santa Rita é a santa das causas impossíveis, sendo muito venerada por sua intercessão em momentos de aflição e desespero.
Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, Eis a Vossos pés uma alma desamparada, Que necessitando de auxílio recorre a Vós Com a doce esperança de ser atendida. Libertai meu coração das angústias que me oprimem E devolvei-me a paz. Por Vosso poder, livrai-me das aflições E abençoai minha vida com luz e tranquilidade. Amém.
5. Oração de São Francisco de Assis
São Francisco de Assis , patrono dos animais e do meio ambiente, é conhecido por sua humildade e amor ao próximo. Sua oração pede pela paz interior e pela transformação das adversidades em aprendizado.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor; Onde houver ofensa, que eu leve o perdão; Onde houver discórdia, que eu leve a união; Onde houver dúvida, que eu leve a fé; Onde houver erro, que eu leve a verdade; Onde houver desespero, que eu leve a esperança; Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado; Compreender que ser compreendido; Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, É perdoando que se é perdoado, E é morrendo que se vive para a vida eterna.