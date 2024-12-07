5 orações para afastar o mal e atrair boas energias

As preces elevam a alma, trazendo proteção e renovando a energia espiritual Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

As orações têm um poder transformador, sendo capazes de renovar a alma, afastar o mal e atrair boas energias para o cotidiano. Elas são uma forma de nos conectarmos com o divino, fortalecendo nossa a fé e trazendo proteção espiritual contra influências negativas. Ao praticá-las com sinceridade e devoção, é possível trazer paz, luz e harmonia para a vida.

A seguir, confira cinco orações poderosas que ajudam a afastar o mal e atrair energias positivas, proporcionando uma sensação de segurança e equilíbrio interior:

1. Oração de São Bento para afastar o mal

São Bento é conhecido como um poderoso protetor contra o mal. Sua oração é uma das mais recitadas para afastar energias negativas e pedir proteção espiritual.

A Cruz sagrada seja minha luz, Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, Bebe tu mesmo do teu veneno.

2. Oração do Arcanjo Miguel

O Arcanjo Miguel é conhecido por ser o líder dos exércitos celestiais, sempre disposto a proteger aqueles que invocam seu nome.

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, E vós, príncipe da milícia celeste, Pela virtude divina, precipitai no inferno a satanás E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo Para perder as almas. Amém.

São Jorge é símbolo de coragem e fé, conhecido por enfrentar o mal com a força divina Crédito: Protasov AN | Shutterstock

3. Poderosa oração de São Jorge

São Jorge é reverenciado por sua coragem e determinação. Sua oração é especialmente usada para pedir proteção e força para enfrentar os desafios da vida.

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, Tendo mãos, não me toquem, Tendo olhos, não me vejam, E nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal.

4. Oração de Santa Rita de Cássia

Santa Rita é a santa das causas impossíveis, sendo muito venerada por sua intercessão em momentos de aflição e desespero.

Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, Eis a Vossos pés uma alma desamparada, Que necessitando de auxílio recorre a Vós Com a doce esperança de ser atendida. Libertai meu coração das angústias que me oprimem E devolvei-me a paz. Por Vosso poder, livrai-me das aflições E abençoai minha vida com luz e tranquilidade. Amém.

5. Oração de São Francisco de Assis

São Francisco de Assis , patrono dos animais e do meio ambiente, é conhecido por sua humildade e amor ao próximo. Sua oração pede pela paz interior e pela transformação das adversidades em aprendizado.