5 orações para o Dia de Santa Bárbara

Santa Bárbara é considerada a protetora contra os raios e trovões Crédito: Imagem: Clemens Birsak | Shutterstock

Em 04 de dezembro é celebrado o Dia de Santa Bárbara, também conhecida como a protetora contra raios, trovões e mortes repentinas. Representada na umbanda como a Orixá ‘Iansã’, ela também é considerada uma guerreira, senhora das almas, dos ventos e tempestades, que protege os fiéis de todos os ataques, sejam eles físicos ou espirituais.

Por ter uma história inspiradora, neste dia, ela recebe homenagens de fiéis de todo o Brasil, incluindo a cantora Maria Bethânia, que, em comemoração a sua proteção, escreveu a música “A Dona do Raio e do Vento” que diz: “O raio de Iansã sou eu / Cegando o aço das armas de quem guerreia / E o vento de Iansã também sou eu / Santa Bárbara é santa que me clareia […]”.

História de Santa Bárbara

Santa Bárbara nasceu na cidade de Nicomédia, na região da Bitínia, onde hoje se encontra Izmit, na Turquia. Segundo a história, era filha de Dióscoro, um nobre rico que não queria que sua filha vivesse na cidade corrupta da época. Por isso, ele a trancou em uma torre, em que foi educada por tutores.

Ao atingir a idade para o casamento, Bárbara foi levada para casa, onde receberia a visita de pretendentes, mas não foi permitida a ela conhecer a cidade. No entanto, a jovem não se encantava por nenhum rapaz, considerando-os superficiais. Isso fez com que seu pai acreditasse que tal atitude fosse resultado de sua reclusão na torre.

Assim, foi-lhe permitido visitar a cidade, em que conheceu os cristãos, que lhe transmitiram a mensagem de Jesus Cristo e o mistério da Santíssima Trindade. Esse ensinamento tocou profundamente seu coração, levando-a à conversão ao cristianismo.

Perseguição e morte de Santa Bárbara

Para dar mais conforto à filha, Dióscoro decidiu construir um banheiro e instalar duas janelas na torre, mas, durante a obra, teve que viajar. Na ocasião, Bárbara ordenou que fosse construída mais uma janela, em homenagem à Santíssima Trindade, e uma cruz, o que deixou o seu pai furioso ao retornar.

Sem apoiar a nova fé da filha, Dióscoro tentou convencê-la a abandonar a sua crença , mas não obteve sucesso e percebeu que ela estava irredutível. Assim, decidiu denunciá-la ao prefeito da cidade, que ordenou a sua tortura em praça pública, a fim de renegar a sua fé.

Mas, para surpresa de todos, a jovem permaneceu fiel a Cristo, o que resultou no corte de seus seios e expulsão da cidade. Ela foi degolada pelo próprio pai, que, ao cortar a cabeça de Bárbara, foi atingido por um raio e caiu sem vida.

Orações para Santa Bárbara rogam por proteção Crédito: Imagem: Doidam 10 | Shutterstock

Orações para Santa Bárbara

A seguir, confira algumas orações para homenagear e pedir pela intercessão de Santa Bárbara:

1. Oração à Santa Bárbara

Ó Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei com que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura.

Ficai sempre ao meu lado para que eu possa enfrentar, de fronte erguida e rosto sereno, todas as tempestades e batalhas de minha vida: ( fazer o pedido ) para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora , e render Graças a Deus, criador do céu, da Terra, da Natureza; este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras.

Amém. Santa Bárbara, rogai por nós.

2. Oração para ter proteção

Santa Bárbara, valente guerreira do céu, Protetora contra raios e tempestades, Eu me volto para você neste momento de necessidade, Em busca de sua poderosa intercessão.

Com sua espada e armadura, Santa Bárbara, Você enfrentou os desafios com coragem e fé, Conceda-me sua força para superar meus obstáculos, E proteja-me de todo mal que possa me cercar.

Santa Bárbara, mulher de fé inabalável, Sua devoção é exemplo para todos nós, Ajude-me a manter minha fé forte e constante, E a encontrar conforto nos momentos de aflição.

Em sua grandeza, Santa Bárbara, Peço-lhe que abençoe minha vida com amor e paz, Guie-me pelos caminhos da justiça e da bondade, E esteja sempre presente em meu coração.

Oh, Santa Bárbara, ouça minhas preces, E conceda-me a graça de que tanto necessito, Prometo honrar e compartilhar sua história, Para que outros também possam encontrar esperança. Amém.

3. Oração contra o medo

Querida e amabilíssima Santa Bárbara, morro de medo de chuvas fortes, tempestades, trovões e quero ter meu corpo e meu lar protegidos por vós todos os dias. Por sua legião de fiéis que a veneram, peço por eles também e por mim, que a senhora venere e glorifique esse meu pedido . Destemida santa, não se esqueça de colocar Jesus em meu coração para que eu perca esse medo, por meio da fé incondicional, pois sei do seu infinito amor por mim e seus fiéis. Amém!

Reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria

4. Oração para salvação eterna

Senhor, que escolhestes Santa Bárbara para consolar os vivos e os moribundos, concedei-nos que vivamos sempre no Vosso divino amor e ponhamos toda a nossa esperança nos merecimentos da dolorosíssima paixão de Vosso Filho, a fim de que a morte não nos colha em estado de pecado mortal, mas que, munidos dos Santos Sacramentos da Penitência, Eucaristia e Unção, possamos caminhar sem temor para a Glória Eterna. Nós vos pedimos pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Amém!

5. Oração para alcançar uma graça