5 obras capixabas para você comemorar o Dia Mundial do Livro

Literatura capixaba aborda temas desde São José de Anchieta a mulheres negras no cinema Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (23), é celebrado o Dia Mundial do Livro. E para não deixar passar essa data tão importante, HZ selecionou algumas obras capixabas para você conhecer - e se aventurar. Afinal, é através da literatura que somos capazes de conhecer outros ‘universos’ e exercitar a nossa própria interpretação e opinião acerca de assuntos variados.

Há temáticas como agressividade do ser humano, histórias curiosas dentro da religião, homenagens, comportamento, aventuras, amor, esperança e paz. Ou seja, não faltam opções para os leitores assíduos de plantão!

Confira abaixo uma lista com 5 obras capixabas recheadas de bons assuntos para você embarcar na que mais te agrada.

MARIA TUPANSY: O AUTO DA ASSUNÇÃO DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA

Capa do livro Maria Tupansy: O Auto da Assunção de São José de Anchieta Crédito: Divulgação

Sinopse: A obra Maria Tupansy – O Auto da Assunção de São José de Anchieta é o fruto maduro do mestrado em teologia do padre jesuíta Felipe de Assunção Soriano, natural do Recife/PE. Sua pesquisa desvela as raízes profundas que ligam São José de Anchieta à antiga Missão de Rerigtibá, palco perfeito de sua catequese teatral. A originalidade do Auto da Assunção (1590) se faz sentir quando, a partir dos elementos simbólicos e éticos do matriarcado tupi, concebe Maria Tupansy como protagonista do seu projeto catequético numa simbiose singular entre a herança judaico-cristã e as tradições indígenas do litoral do Brasil.

Maria Tupansy: O Auto da Assunção de São José de Anchieta



Autor: Felipe de Assunção Soriano

Felipe de Assunção Soriano Valor: R$ 14,74

AGRESSÃO: FUNDAMENTOS BIOPSICOSSOCIAIS: UM TRATADO SOBRE PSEUDOCIÊNCIA E IDEOLOGIA

Agressão: Fundamentos Biopsicossociais: Um Tratado Sobre Pseudociência e Ideologia Crédito: Divulgação

Sinopse: Seria a violência humana um prolongamento de traços esboçados por um primata visceralmente propenso a matar? Todos os tipos de violência que marcam a história da humanidade teriam um mesmo princípio? A agressividade do ser humano tem caráter instintivo? Qual seria a relação entre agressividade, violência e barbárie?

Em busca de sanar essas dúvidas, "Agressão: Fundamentos Biopsicossociais" analisa o comportamento agressivo do ser humano, buscando analisar teorias pseudocientíficas usadas ao longo da história para fundamentar ideologias políticas que fomentaram e ainda fomentam a agressividade humana contra grupos sociais diversos, principalmente contra aqueles cuja ideologia política seja contrária aos ideais dos agressores.

Agressão: Fundamentos Biopsicossociais: Um Tratado Sobre Pseudociência e Ideologia

Autor: Viviane Melo

Viviane Melo Valor: R$ 55,93 (preço kindle)

LUMINESCÊNCIAS

É a primeira obra da autora, e nasceu do desejo de homenagear sua mãe ainda em vida Crédito: Divulgação

Sinopse: "Luminescências” é a primeira obra da autora, e nasceu do desejo de homenagear sua mãe ainda em vida. De maneira geral, ele se apresenta na forma de contos, mas surgem também composições poéticas e certas fantasias, como o aproveitamento da estrutura dramática que orienta o texto teatral e o emprego da eloquência que caracteriza a narrativa épica. Tudo é concebido para dar consistência a uma obra que se constrói com tijolos de uma sólida natureza literária. Alessandra conta as histórias da infância materna como se fossem lembranças, construindo ela também o distante reino infantil de um tempo que ela mesma não viveu.

Luminescências



Autor: Alessandra Marques

Alessandra Marques Valor: R$ 24,99

MULHERES NEGRAS NA TELA DO CINEMA

Apresenta um conjunto de ensaios e artigos sobre curtas-metragens produzidos no Sudeste brasileiro entre 2015 e 2017 Crédito: Divulgação

Sinopse: O livro "Mulheres negras na tela do cinema", organizado por Bárbara Maia Cerqueira Cazé (Editora Pedregulho, 2020), apresenta um conjunto de ensaios e artigos sobre curtas-metragens produzidos no Sudeste brasileiro entre 2015 e 2017 e dirigidos por mulheres negras ou que tematizam questões ligadas à negritude feminina e exibidos nas sessões do Cineclube Afoxé. As autoras dos textos são pesquisadoras negras jovens de áreas como ciências sociais, letras, história, artes e educação. Este é um livro da ordem do dia, com reflexões urgentes sobre a sub-representação das pessoas negras no audiovisual brasileiro.

Mulheres Negras na Tela do Cinema



Autor: Bárbara Maia Cerqueira Cazé

Bárbara Maia Cerqueira Cazé Valor: R$ 40

SOBRE JOVENS E ADULTOS

Livro “Sobre Jovens e Adultos” Crédito: Elaine Dal Gobbo

Sinopse: Trinta e cinco estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) São Jorge, em Rio Marinho, Cariacica, lançaram um livro de micro crônicas e micro poesias. Intitulado “Sobre Jovens e Adultos”, o livro foi organizado pela jornalista e escritora Elaine Dal Gobbo e pelo escritor, músico e produtor cultural Emmanuel 7Linhas.

“Sobre Jovens e Adultos”

Autor: Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Como ler: o livro está disponível na Biblioteca municipal de Cariacica Madeira de Freitas, Biblioteca de Vila Progresso, em Nova Rosa da Penha, Cariacica, e na Biblioteca Comunitária de Cariacica Sede