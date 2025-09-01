Cultura

5 lançamentos da Netflix para a semana de 01 a 07 de setembro

Confira as principais novidades que chegam ao catálogo da plataforma de streaming

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 14:30

As estreias da semana estão repletas de novidades para todos os gostos Crédito: Imagem: Lazy_Bear | Shutterstock

A Netflix inicia o mês de setembro com uma programação repleta de novidades para todos os públicos. Entre os destaques da semana, estão “Amsterdam”, um filme de suspense com a participação da cantora Taylor Swift, e a parte 2 da segunda temporada de “Wandinha”, um dos sucessos do sistema de streaming. Além disso, o catálogo recebe “Amor, Golpe e Vingança”, uma série documental com a protagonista de “O Golpista do Tinder”, e “Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro”, uma animação brasileira ambientada no universo da gastronomia.

A seguir, confira mais informações sobre esses lançamentos da semana na Netflix!

1. Amsterdam (01/09)

“Amsterdam” acompanha a história de três amigos que testemunham o assassinato de um senador Crédito: Imagem: Reprodução digital | Regency Enterprises, DreamCrew, New Regency e Keep Your Head

Ambientado em Nova York na década de 1930, “Amsterdam” acompanha a história de três velhos amigos — interpretados por Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington — que fizeram, no passado, um pacto de se proteger mutuamente.

No entanto, ao se reencontrarem, eles testemunham o assassinato de um senador e acabam envolvidos em um misterioso crime que ameaça suas vidas. Além do trio de protagonistas e a participação da cantora Taylor Swift, o filme conta com um elenco de estrelas, incluindo Rami Malek, Zoe Saldaña e Chris Rock.

2. Wandinha – parte 2 da 2ª temporada (03/09)

A segunda temporada de “Wandinha” traz ainda mais horror à trama Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A segunda temporada de “Wandinha” chegou com novidades que levaram a série ao top 10 das mais assistidas no Brasil e a tornaram um dos assuntos mais comentados nas redes sociais — e a popularidade não é à toa. Nos novos episódios, Wandinha retorna à Escola Nunca Mais, desta vez enfrentando desafios com um diretor rigoroso, uma perseguidora persistente e, conforme a sinopse oficial, “complexidades de suas relações e poderes psíquicos”.

Essas situações intensificam a dinâmica familiar da protagonista e acrescentam ainda mais elementos de horror à trama. A segunda parte da temporada traz os quatro episódios finais, cada um com aproximadamente uma hora de duração, concluindo a narrativa desta fase da série.

3. Amor, Golpe e Vingança (05/09)

“Amor, Golpe e Vingança” acompanha Cecilie Fjellhøy e Brianne Joseph enquanto elas tentam ajudar vítimas de golpes do amor Crédito: Imagem: Reprodução digital | AhShow.TV

Em “Amor, Golpe e Vingança”, Cecilie Fjellhøy, protagonista de “O Golpista do Tinder”, retorna às telas ao lado da investigadora Brianne Joseph, para ajudar outras vítimas de golpes do amor. Na série, elas unem forças para expor golpistas de relacionamentos que seguem impunes. A produção conta com relatos emocionantes das vítimas, que, com a ajuda de Cecilie e Brianne, tentam recuperar o controle da própria vida.

4. Inspetor Zende (05/09)

“Inspetor Zende” acompanha a história de um homem comum na tentativa de prender um serial killer Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Uma comédia policial, “Inspetor Zende” conta a história de um serial killer chamado Carl Bhojra (Jim Sarbh), que escapa da prisão e retorna à cidade de Mumbai. Lá, o seu destino se cruza com o do inspetor Zende (Manoj Bajpayee), um homem comum que faz de tudo para capturar o criminoso mais uma vez. O filme é uma produção indiana com direção e roteiro de Chinmay D. Mandlekar, ator e roteirista conhecido por seus trabalhos em “Morya” e “Farzand”.

5. Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro (06/09)

“Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro” conta a história de um prodígio da culinária que, após errar uma receita, tenta se redimir em uma competição gastronômica (Imagem: Reprodução digital | Pixel Produções, Immagini Animation Studios Brasil, Ciclus Produções e Solo Filmes) Crédito:

Criada em Minas Gerais por Artur Costa, a animação “Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro” conta a história de um prodígio da culinária que viaja o mundo à procura de ingredientes raros para criar receitas únicas. Mas, apesar de seu talento e confiança, ele acaba cometendo um erro em uma de suas criações. Para se redimir, Jack participa de uma competição que, conforme a sinopse oficial, “o leva a viajar pelo mundo em busca dos melhores ingredientes ao lado de um novato”.