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5 estreias do Prime Video em abril de 2025

Veja algumas das novidades que chegam à plataforma de streaming
Portal Edicase

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Publicado em 28 de Março de 2025 às 18:37

Entre robôs, dançarinos e comediantes, abril traz boas surpresas no Prime Video (Imagem: Reprodução digital | Dreamworks)
Entre robôs, dançarinos e comediantes, abril traz boas surpresas no Prime Video Crédito: Imagem: Reprodução digital | Dreamworks
Para quem ama acompanhar lançamentos e já quer atualizar a lista do que assistir, abril traz estreias interessantes no Prime Video. Entre comédias, suspense, produções internacionais e continuações esperadas, tem de tudo um pouco. As novidades começam logo na primeira semana e se espalham ao longo do mês, com boas promessas para todos os tipos de público.
Confira, a seguir, 5 estreias no Prime Video em abril de 2025!

1. Robô Selvagem (04/04)

Em “Robô Selvagem”, uma robô chamada Roz naufraga em uma ilha e precisa aprender a conviver com a natureza (Imagem: Reprodução digital | Dreamworks)
Em “Robô Selvagem”, uma robô chamada Roz naufraga em uma ilha e precisa aprender a conviver com a natureza Crédito: Reprodução digital | Dreamworks
Um acidente leva Roz, uma robô, a parar em uma ilha desabitada. Sem saber onde está e sem ninguém por perto, ela tenta entender o ambiente à sua volta e se adaptar. O convívio com os animais da floresta, no começo difícil, vai se tornando parte do dia a dia. A rotina muda de vez quando Roz encontra um filhote de ganso e decide cuidar dele. A relação com o pequeno animal faz a robô descobrir novos sentidos para sua existência e para as interações com a natureza .
Inspirado no livro infantil de Peter Brown, “Robô Selvagem” é dirigido por Chris Sanders (de “Lilo & Stitch”). No elenco de vozes estão Lupita Nyong’o, Pedro Pascal e Kit Connor. A história, que une tecnologia e floresta, mostra como Roz vai aprendendo aos poucos a lidar com emoções, construir laços e até desafiar os limites da sua própria programação.

2. Mobile Suit Gundam (08/04)

Em “Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX”, um novo capítulo da franquia Gundam acompanha jovens pilotos lidando com batalhas espaciais (Imagem: Reprodução digital | IMAX)
Em “Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX”, um novo capítulo da franquia Gundam acompanha jovens pilotos lidando com batalhas espaciais Crédito: Reprodução digital | IMAX
Situado no universo da franquia Gundam, “Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX” mostra os impactos da guerra sob uma nova perspectiva. Desta vez, a trama se passa durante a fase final da Guerra de Um Ano, acompanhando batalhas intensas travadas no território europeu entre o Principado de Zeon e a Federação Terrestre. A protagonista, Iria Sorari, pilota um mobile suit do lado de Zeon enquanto tenta equilibrar dever e sobrevivência.
Produzido com animação em computação gráfica pela Unreal Engine 5, o anime traz uma abordagem mais crua dos conflitos. Com direção de Erasmus Brosdau e participação da Bandai Namco Filmworks, a série mergulha nas tensões de combate e nas decisões difíceis enfrentadas pelos personagens no meio da guerra.

3. G20 (10/04)

Em “G20”, Viola Davis interpreta a presidente dos Estados Unidos durante um ataque em pleno encontro mundial (Imagem: Reprodução digital | Amazon Content Services LLC)
Em “G20”, Viola Davis interpreta a presidente dos Estados Unidos durante um ataque em pleno encontro mundial Crédito: Reprodução digital | Amazon Content Services LLC
Quem assume a presidência dos Estados Unidos durante uma das maiores crises globais é Taylor Sutton. O longa mostra um ataque terrorista acontecendo justamente durante a cúpula do G20. Com a conferência cercada de líderes mundiais e um grupo radical invadindo o local, a personagem de Viola Davis, que além de atriz também assina a produção executiva, precisa tomar decisões sob pressão.
A direção é de Patricia Riggen, que trabalhou em “Os 33” e “Milagres do Paraíso”. A história é ambientada em um único dia, e aos poucos vai revelando a tensão crescente entre política e diplomacia . O elenco ainda conta com nomes como Anthony B. Jenkins, Lilly Singh e Shamier Anderson.

4. Étoile: A Dança das Estrelas (18/04)

Em “Étoile: A Dança das Estrelas”, a história se passa em uma escola de balé em Paris em que mundos diferentes se cruzam (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)
Em “Étoile: A Dança das Estrelas”, a história se passa em uma escola de balé em Paris em que mundos diferentes se cruzam Crédito: Reprodução digital | Prime Video
A série mostra os bastidores de uma escola de balé clássica em Paris. A chegada de novas bailarinas vindas de Chicago mexe com a dinâmica da tradicional companhia francesa. Aos poucos, as rivalidades, as ambições e os sonhos começam a ganhar espaço no palco e fora dele.
Criada por Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino — os mesmos de “The Marvelous Mrs. Maisel” e “Gilmore Girls” —, a série tem no elenco nomes como Camille Razat, Simon Burke e Louis Martinelli. Entre ensaios, pressões e apresentações, o enredo mostra o que acontece quando a disciplina da dança se mistura com as complexidades da convivência.

5. LOL: Se Rir, Já Era! - 4ª temporada (18/04)

Em “LOL: Se Rir, Já Era”, comediantes tentam não rir enquanto enfrentam desafios engraçados (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)
Em “LOL: Se Rir, Já Era”, comediantes tentam não rir enquanto enfrentam desafios engraçados Crédito: Reprodução digital | Prime Video
Na sua nova temporada, o reality show “LOL: Se Rir, Já Era!” volta com o mesmo desafio: reunir comediantes em uma sala onde o objetivo é segurar o riso — enquanto todos tentam fazer os outros caírem na gargalhada . Quem rir, perde. Simples assim.
O comando da atração fica com Tom Cavalcante e Júlia Rabello. Além disso, contará com a participação dos comediantes do Porta dos Fundos: Gregório Duvivier, Fábio Porchat, João Vicente, Pedro Ottoni, Antônio Tabet, Fábio De Luca, Luellem de Castro, Macla Tenório, Evelyn Castro e Luciana Paes. Mesmo com um formato já conhecido, é no improviso e nas reações inesperadas que mora a graça do programa.

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