5 dicas para sair do automático e voltar com uma boa história para contar

Nem sempre aquilo que foi planejado como o grande momento de uma experiência será o que ficará na memória . Prestar atenção às pessoas, às conversas e aos pequenos acontecimentos que surgem no meio do percurso pode ajudar a tornar situações cotidianas mais marcantes. “Às vezes, a história que você vai contar daqui a alguns anos não é sobre aquilo que saiu de casa para fazer, mas sobre alguma coisa que aconteceu no meio do caminho”, afirma.