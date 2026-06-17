5 destinos para unir turismo e paixão pelo futebol na América do Norte

A paixão pelo futebol leva muitos brasileiros a fazer as malas e explorar novos lugares. Uma pesquisa recente da Booking.com mostra que 70% dos viajantes do país fariam uma viagem especificamente para assistir a uma partida de futebol, enquanto 79% provavelmente viajarão para outra cidade ou país para acompanhar um grande evento esportivo ao vivo nos próximos dois anos.
E o interesse vai além da partida em si: segundo o levantamento, mais da metade (56%) dos brasileiros pretende aproveitar uma viagem esportiva para conhecer outras atrações do destino visitado, mostrando que o esporte tem se tornado uma oportunidade para explorar novos lugares.
Com jogos acontecendo em diferentes cidades da América do Norte em 2026, alguns destinos podem oferecer não apenas a oportunidade de acompanhar as partidas de perto, mas também de conhecer atrações turísticas e culturais. Pensando nisso, Marco Sobrinho, gerente comercial da Booking.com no Brasil, destaca cinco cidades que merecem entrar no seu roteiro. Confira!
1. Filadélfia, Estados Unidos
Considerada um dos berços da independência dos Estados Unidos , a Filadélfia tem atrações que ajudam a contar a história do país. Entre os destaques, estão o Independence Hall, onde foram debatidos documentos fundamentais da nação norte-americana, e o Liberty Bell, um dos símbolos mais conhecidos da independência. A cidade também abriga o Museu de Arte da Filadélfia, que apresenta um vasto acervo de arte americana, europeia e asiática, incluindo obras de artistas renomados.
O Reading Terminal Market é um mercado histórico, de 1893, que concentra restaurantes, cafés e produtores locais, oferecendo uma boa oportunidade para conhecer a gastronomia da região. Para os fãs de esporte, vale conhecer a área do South Philadelphia Sports Complex, que reúne estádios e arenas de diferentes modalidades e reflete a forte cultura esportiva da cidade.
2. Cidade do México, México
A capital mexicana combina história e gastronomia em um só destino. Entre os principais pontos de interesse, estão o Centro Histórico, onde ficam a Catedral Metropolitana e o Palácio Nacional, que conta com murais do artista Diego Rivera, e o Museu Nacional de Antropologia, considerado um dos mais importantes da América Latina, que reúne importantes peças das civilizações maia e asteca.
Para quem deseja aproveitar áreas ao ar livre, o Bosque de Chapultepec concentra lagos, museus e o Castelo de Chapultepec. Já o bairro de Coyoacán chama a atenção pelas ruas arborizadas e construções coloridas, além de abrigar a Casa Azul, antigo lar de Frida Kahlo. A cidade também guarda um palco emblemático do futebol: o Estádio Azteca, inaugurado em 1966 e cenário de momentos históricos do esporte.
3. Miami, Estados Unidos
Conhecida pelas praias e pela influência latino-americana, Miami oferece muito mais do que a experiência dos jogos. South Beach está entre os locais mais visitados da cidade , com seu calçadão à beira-mar e os edifícios em estilo art déco que marcam a paisagem da região. Já Wynwood se tornou referência em arte urbana graças aos murais espalhados por suas ruas, enquanto Little Havana permite conhecer mais de perto a cultura cubana por meio de restaurantes, cafés e espaços culturais.
Outro destaque é o Vizcaya Museum & Gardens, uma residência histórica do início do século XX transformada em museu, cercada por jardins inspirados na arquitetura europeia. Para quem prefere atividades ao ar livre, parques como o Bayfront Park e o South Pointe Park oferecem espaços para caminhada, corrida, passeios de bicicleta e momentos de descanso com vista para a costa de Miami.
4. Toronto, Canadá
Localizada às margens do Lago Ontário, Toronto reúne alguns dos principais atrativos do Canadá e pode ser uma boa escolha para quem deseja combinar turismo e futebol na mesma viagem. Um dos símbolos da cidade é a CN Tower, que oferece vistas panorâmicas da região. O Distillery District abrange galerias, restaurantes e edifícios históricos preservados, enquanto o Mercado St. Lawrence é uma parada tradicional para quem deseja conhecer a gastronomia local.
Quem aprecia exposições e museus pode visitar a Art Gallery of Ontario, que concentra um dos mais importantes acervos do país, com mais de 120 mil peças de diferentes partes do mundo. A cidade também é lar do Hockey Hall of Fame, museu dedicado à história do esporte mais popular do Canadá.
5. Nova York/Nova Jersey, Estados Unidos
A região de Nova York e Nova Jersey reúne alguns dos pontos turísticos mais conhecidos dos Estados Unidos e oferece opções para diferentes perfis de viajantes . Em Manhattan, é possível conhecer atrações como a Times Square, o Central Park, o Empire State Building e a Quinta Avenida, além de museus renomados, como o Metropolitan Museum of Art (Met), o Museu de História Natural e o Museu de Arte Moderna (MoMA). A Estátua da Liberdade e a Brooklyn Bridge também fazem parte dos cartões-postais mais conhecidos da cidade.
Do outro lado do Rio Hudson, em Nova Jersey, cidades como Jersey City e Hoboken oferecem uma perspectiva diferente da região, com vistas para o skyline de Manhattan, áreas à beira-rio e espaços ao ar livre para caminhadas e momentos de lazer.
Por Cléo Calil