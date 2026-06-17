Didi Louzada é anunciado como novo reforço do Flamengo Basquete

O basquete brasileiro ganhou uma movimentação de peso para a próxima temporada. O capixaba Didi Louzada foi anunciado pelo Flamengo e está de volta ao clube carioca após uma passagem pelo basquete japonês, onde defendeu o Sunrockers Shibuya.





Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Didi chega ao Flamengo em alta após uma temporada de altos e baixos no país asiático, sofrendo com lesões, mas ainda assim se destacando nos minutos que teve em quadra, com média de 14 pontos por jogo.





Na temporada anterior, o jogador foi um dos destaques do Sesi Franca, conquistando o título do NBB 2024/25 e sendo eleito o MVP das finais da competição. O capixaba teve papel decisivo na campanha do tetracampeonato da equipe paulista e terminou a temporada como um dos principais nomes do basquete nacional.



