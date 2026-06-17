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De volta para casa

Didi Louzada é anunciado como novo reforço do Flamengo Basquete

Capixaba retorna ao Rubro-Negro depois de defender o Sunrockers Shibuya, do Japão

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 17:05

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

17 jun 2026 às 17:05
Anúncio do retorno de Didi Louzada ao Flamengo
Flamengo Basquete/Reprodução

O basquete brasileiro ganhou uma movimentação de peso para a próxima temporada. O capixaba Didi Louzada foi anunciado pelo Flamengo e está de volta ao clube carioca após uma passagem pelo basquete japonês, onde defendeu o Sunrockers Shibuya.


Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Didi chega ao Flamengo em alta após uma temporada de altos e baixos no país asiático, sofrendo com lesões, mas ainda assim se destacando nos minutos que teve em quadra, com média de 14 pontos por jogo. 


Na temporada anterior, o jogador foi um dos destaques do Sesi Franca, conquistando o título do NBB 2024/25 e sendo eleito o MVP das finais da competição. O capixaba teve papel decisivo na campanha do tetracampeonato da equipe paulista e terminou a temporada como um dos principais nomes do basquete nacional.


Didi Louzada retornou ao elenco da Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias e da AmeriCup
Reprodução / Twitter @AmeriCup

Agora, o ala retorna ao Flamengo, clube pelo qual foi campeão na temporada 2023/24 e onde construiu forte identificação com a torcida rubro-negra. Em comunicado oficial, o clube destacou o histórico do atleta com a camisa rubro-negra e ressaltou a importância de seu retorno. 


Aos 26 anos, Didi acumula uma trajetória de destaque dentro e fora do país. Além das passagens por Flamengo e Franca, o ala também atuou na NBA, onde defendeu o New Orleans Pelicans e o Portland Trail Blazers.


O capixaba Didi Louzada
Reprodução Instagram @didi

Pela Seleção Brasileira, disputou as Olimpíadas de Paris-2024 e foi convocado, nesta semana, para a janela das Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil encara a Venezuela e a Colômbia nos dias 2 e 6 de julho, em Barquisímeto e Cáli, fechando a primeira fase do torneio e em busca dos 100% de aproveitamento para a segunda parte da disputa por um lugar no Mundial de 2027, no Catar.

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