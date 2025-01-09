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Cultura

4 praias deslumbrantes para conhecer em Bombinhas

A cidade é um dos principais destinos de férias do sul do país
Portal Edicase

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Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 16:39

Bombinhas reúne vida noturna, gastronomia e belezas naturais (Imagem: cabuscaa | Shutterstock)
Bombinhas reúne vida noturna, gastronomia e belezas naturais Crédito: Imagem: cabuscaa | Shutterstock
Bombinhas fica na ponta de uma península na Costa Verde e Mar, um dos trechos mais privilegiados do litoral de Santa Catarina. A cidade reúne vida noturna, ótima gastronomia e muitas belezas naturais. Há praias em praticamente todas as direções, com água cristalina, areia fofinha, mar calmo e perfeito para uma viagem com crianças e mata atlântica preservada.
Este também é um dos principais destinos do Brasil para o mergulho. A Ilha do Arvoredo é o lugar ideal para a prática, já que é uma reserva marinha. A visibilidade da água impressiona, e é possível avistar os mais variados tipos de peixes, crustáceos e outros animais marinhos. Outro bom passeio é subir o Morro do Macaco para conferir o mirante em 360º e contemplar a belíssima vista de Bombinhas.
Abaixo, veja 4 praias deslumbrantes para conhecer em Bombinhas!

1. Praia de Bombinhas

Com um mar azul-esverdeado, esta é a principal praia do destino, com uma ampla infraestrutura turística, e bem movimentada, localizada junto ao centro da cidade.

2. Praia da Lagoinha

Também perto do centro, é formada por uma pequena faixa de areia banhada por águas calmas. Ali, grandes pedras funcionam como barreiras, criando piscinas naturais.
A Praia da Sepultura é famosa por sua calmaria (Imagem: Jonathan Nau | Shutterstock)
A Praia da Sepultura é famosa por sua calmaria Crédito: Imagem: Jonathan Nau | Shutterstock

3. Praia da Sepultura

A Praia da Sepultura é famosa pela calmaria de suas águas, em que dá até para ver peixinhos perto da orla. A faixa de areia é pequena e cercada por vegetação.

4. Quatro Ilhas

Com uma orla bem extensa, esta praia agrada a diferentes públicos, com trechos bons para surfistas e outros com um mar mais calmo, perfeito para um mergulho.
Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem

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