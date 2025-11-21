Cultura

4 orações para celebrar a Apresentação de Nossa Senhora ao Templo

Data recorda o dia em que os pais de Maria, São Joaquim e Santa Ana, a levaram ao Templo de Jerusalém para consagrá-la a Deus

Em 21 de novembro, é celebrada a “Apresentação de Nossa Senhora ao Templo”. Esse evento antigo, segundo escrituras do Protoevangelho de Tiago, recorda a ocasião em que Nossa Senhora, ainda criança, foi levada por seus pais, São Joaquim e Santa Ana, ao Templo de Jerusalém, em que aprendeu sobre a fé e a dedicação a Deus.

“[…] Quando completou três anos, Joaquim disse: ‘Chame as meninas hebreias, virgens, e que, duas a duas, tomem uma lâmpada acesa para que a menina [Maria] não olhe para trás e seu coração se prenda por algo fora do Templo de Deus’. E assim foi feito e subiram ao Templo do Senhor. Então o sacerdote a recebeu, a beijou e abençoou-a. E disse [à Maria]: ‘O Senhor engrandeceu o teu nome diante de todas as gerações. No final dos tempos, manifestará em ti Sua redenção aos filhos de Israel’. Então fez [Maria] sentar-se no terceiro degrau do altar, e o Senhor derramou Sua graça sobre ela. Ela dançou e cativou toda a casa de Israel”, diz o Protoevangelho de Tiago.

A festa tem origem na tradição à dedicação da Igreja de Santa Maria Nova em Jerusalém, em meados de 543, e é comemorada no Oriente Médio desde o século VI como forma de exaltar a Jesus por meio daquela que em vida soube fazer isso tão bem.

Abaixo, confira 4 orações para celebrar a Apresentação de Nossa Senhora ao Templo!

1. Oração para Nossa Senhora da Apresentação

Ó Maria, assim como foste consagrada a Deus, faça de nós, homens e mulheres, consagrados da mesma forma. Não queremos nos consagrar só a Deus, mas também a ti porque reconhecemos que tu és um caminho perfeito para Cristo Jesus. Amém.

2. Oração para glorificar a Apresentação de Nossa Senhora

Maria, Nossa Senhora da Apresentação, que, ainda criança, subistes ao Templo para vos consagrar inteiramente a Deus, praticando assim o ato do amor-entrega, o mais agradável ao Senhor; Seja-vos também agradável, a nossa homenagem, a nossa entrega ao vosso coração de Mãe.

Consagrastes ao Senhor, ó Rainha do Céu, o vosso espírito e vosso coração, o vosso corpo e todo o vosso ser pelo sacrifício total, o mais generoso e desinteressado, pela mais solene imolação.

Nós, aqui na terra, nos unimos aos anjos que assistiram à vossa oferta de amor. que é como um sinal da entrega que todos devemos fazer ao Senhor.

Por isso, cantamos as glórias da vossa apresentação.

Amém.

3. Oração para proteção de Nossa Senhora da Apresentação

Santíssima Infância de Maria, diante da qual os Anjos, se prostram tomados de admiração, repetindo num transporte de amor: “Reinai, reinai eternamente sobre nós, bem como o vosso Divino Filho”, em consideração dos testemunhos de submissão e homenagem dos bem-aventurados espíritos que rodearam o vosso berço, reconhecendo em vós a sua futura soberana, dignai-vos obter-me do Altíssimo a graça que eu desejo com tanto ardor. Amém.

4. Oração de louvor à Apresentação Bendita de Nossa Senhora

Minha boa Mãe do Céu, Nossa Senhora da Apresentação que, aos três anos subistes as escadarias do Templo para vos consagrardes inteiramente a Deus, praticando assim o ato de religião — o mais agradável ao Senhor, seja-vos também agradável a nossa homenagem, a nossa consagração. Nós, aqui na terra de exílio, nos unimos aos espíritos celestes que assistiram a esta augura cerimônia que é como prelúdio de todas as vossas festas e com eles e todos os santos cantamos as glórias da vossa Apresentação benditíssima. Amém.