4 filmes adaptados de jogos para inspirar jovens na programação

Veja opções divertidas que ajudam a despertar a curiosidade por tecnologia

Publicado em 26 de maio de 2025 às 13:04

Filmes inspirados em jogos de videogame podem inspirar nas crianças o desejo de aprender programação Crédito: Imagem: Alena Ozerova | Shutterstock

Nos últimos anos, filmes baseados em jogos famosos têm conquistado o público ao transportar para as telas universos cheios de aventura, criatividade e tecnologia. Além de entreter, essas produções podem desempenhar um papel importante no incentivo dos jovens ao aprendizado de programação. >

A partir do seu interesse nos bastidores de jogos online, muitos jovens procuram aulas de programação para entrar nesse universo como hobby ou, quem sabe, para se tornar um desenvolvedor futuramente. “Tornar os videogames uma fonte de curiosidade e incentivo para que crianças e adolescentes exercitem a criatividade, raciocínio lógico e o protagonismo, é uma excelente forma de transformar a relação com a tecnologia em algo nutritivo e em uma potencial carreira”, comenta Henrique Nóbrega, diretor fundador da Ctrl+Play, rede de ensino de tecnologia e inovação. >

Os filmes baseados em jogos podem ajudar ainda mais nesse processo lúdico. Por isso, Henrique Nóbrega aponta quatro longas baseados em videogames para despertar ou consolidar a curiosidade por aprender sobre desenvolvimento de jogos. Confira! >

1. Angry Birds (2016)

Em “Angry Birds”, três pássaros precisam acabar com o plano da “gangue suína” Crédito: Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES

Adaptado do famoso jogo de celular, o filme apresenta a história dos pássaros Red, Chuck e Bomba, que se deparam com porquinhos misteriosos invadindo sua ilha. Juntos, eles são os responsáveis por descobrir qual é o plano da “gangue suína”. >

>

No jogo, o usuário precisa usar um estilingue para lançar pássaros em estruturas de vários materiais, onde os tais porcos “se escondem”. O objetivo é eliminar todos eles, enquanto o nível de dificuldade e robustez das estruturas aumenta a cada fase. Essa premissa é um modelo clássico de jogo com objetivos, desafios e diferentes levels , que podem inspirar os jovens no passo a passo de seus próprios games. >

Onde assistir: Max. >

2. Super Mario Bros. (2023)

Em “Super Mario Bros.”, Mario e Luigi enfrentam diversas aventuras para salvar o reino dos cogumelos Crédito: Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES

A obra é baseada no famoso videogame da Nintendo. O enredo traz os irmãos Mario e Luigi enfrentando uma série de desafios e aventuras no reino dos cogumelos, ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser. Com muitas cenas de ação com carros, bolas de fogo e animais, este filme replica conceitos do videogame que pode inspirar crianças a usá-los em suas programações. >

Onde assistir: Prime Video. >

3. Sonic 3 (2024)

Em “Sonic 3”, o ouriço enfrenta o Dr. Robotinik e o Shadow Crédito: Imagem: Reprodução digital | PARAMOUNT PICTURES

Criado em 1991 pela produtora Sega, Sonic é o jogo do porco-espinho azul superdotado de velocidade, que se enrola como uma bola para atacar inimigos e proteger o universo de vilões. O personagem foi para as telonas em três filmes, sendo o terceiro lançado em 2024. Na última obra, o ouriço enfrenta duas versões do vilão Dr. Robotnik, além de seu outro oponente, Shadow. Esse é mais um dos diversos jogos transformados em filmes que servem de referência para os jovens adentrarem o universo dos games e se tornarem programadores. >

Onde assistir: Paramount+. >

4. Um filme Minecraft (2025)

“Um filme Minecrft” mostra as aventuras e os desafios de personagens transportados para o Overworld Crédito: Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.

Lançado em 2025, a primeira adaptação live-action para os cinemas do Minecraft, um dos jogos mais vendidos, apresenta quatro personagens que são repentinamente transportados para o Overworld, um mundo cúbico e estranho onde a imaginação reina. O filme traz elementos característicos do famoso jogo que deixou muitos fãs felizes. A obra pode ser um dos principais incentivos para que os pequenos tenham desejo de programar e desenvolver seus games. >

Onde assistir: Apple TV. >

Por Giovana Macedo