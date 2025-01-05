São Miguel do Gostoso encanta os turistas com a simplicidade de uma vila de pescadores Crédito: Imagem: Pedro Magrod | Shutterstock

Destino de pura tranquilidade, São Miguel do Gostoso, a 100 km ao norte de Natal, fica na “esquina” do país. Ali, a sensação é de estar em um mundo à parte, longe de qualquer preocupação. As ruas são estreitas, de terra ou com um calçamento simples, há poucos carros e grandes redes hoteleiras e de restaurantes são inexistentes. Este é o clima de São Miguel do Gostoso: uma cidade turística que ainda conserva a simplicidade de uma vila de pescadores.

Os restaurantes costumam ser mais rústicos, sem paredes nem ar-condicionado, para que os clientes possam curtir a brisa do mar. Aliás, os ventos são constantes em São Miguel do Gostoso . A cidade é considerada um dos melhores lugares do mundo para praticar windsurf e kitesurf . O sol brilha forte o ano todo, enquanto o mar mantém uma temperatura muito agradável, quase quente.

Abaixo, confira 3 praias para visitar em São Miguel do Gostoso!

Na Praia de Tourinhos é possível apreciar o pôr do sol sobre o Atlântico Crédito: Imagem: Fabricio Rezende | Shutterstock

1. Praia de Tourinhos

Tourinhos é uma pequena baía virada para o oeste, o que significa que ali é possível apreciar o pôr do sol sobre o Atlântico. Outra particularidade é que, na maré alta, a água do mar bate nas pedras junto à orla e sobe em um jato, batizado de “suspiro da baleia”.

2. Praia da Xêpa

A Praia da Xêpa tem uma longa faixa de areia dourada e fofa, que se estende do centro de São Miguel do Gostoso, perto da Rua da Xêpa, até trechos mais desertos. O mar costuma ser tranquilo para banho e exibe um tom azul-turquesa.

3. Praia Ponta do Santo Cristo

Muito procurada entre os praticantes do kitesurf . Uma boa opção para quem quer um ambiente com menos badalação, mas ainda com belezas naturais .