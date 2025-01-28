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Cultura

3 praias para conhecer na Península de Maraú

No litoral sul da Bahia, o destino é perfeito para quem quer se conectar com a natureza
Portal Edicase

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Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 19:00

A Península de Maraú fica no litoral sul da Bahia (Imagem: Camacho por ai | Shutterstock)
A Península de Maraú fica no litoral sul da Bahia Crédito: Imagem: Camacho por ai | Shutterstock
A Península de Maraú, um paraíso escondido no litoral sul da Bahia, oferece uma experiência única que combina praias paradisíacas, natureza exuberante e uma atmosfera tranquila. Localizada na Costa do Dendê, o lugar é um refúgio para quem busca escapar do agito e se conectar com a beleza natural. 
Para chegar a este paraíso, a aventura começa com um passeio de barco pelo rio Acaraí. A partir de Camamu, a viagem revela paisagens deslumbrantes e a sensação de estar entrando em um lugar realmente especial. Ao desembarcar em Barra Grande, a principal vila da península, o clima interiorano te convida a relaxar e desacelerar.
Em Maraú, a natureza é a protagonista. As praias de areia branca e águas cristalinas são um convite ao descanso e à contemplação. Trilhas ecológicas levam a cachoeiras e mirantes com vistas espetaculares, enquanto passeios de barco exploram a Baía de Camamu, manguezais e ilhas desertas.
Além disso, o destino reserva outras surpresas para seus visitantes, como a cachoeira do Tremembé, com sua queda d’água que deságua diretamente no mar, que é um espetáculo da natureza que pode ser apreciado em passeios de barco. E a Ilha do Sapinho, um paraíso ecológico com rica fauna e flora, também é uma ótima opção para quem busca contato com a natureza.
Abaixo, confira 3 praias para conhecer na Península de Maraú!
Taipu de Fora tem uma piscina natural ideal para relaxar e mergulhar (Imagem: SergioRocha | Shutterstock)
Taipu de Fora tem uma piscina natural ideal para relaxar e mergulhar Crédito: Imagem: SergioRocha | Shutterstock

1. Taipu de Fora

Considerada uma das mais belas do Brasil, com uma piscina natural de um quilômetro de extensão e coqueirais a perder de vista. Ideal para mergulho e relaxamento .

2. Barra Grande

Com praias calmas e rasas, é perfeita para famílias com crianças. A vila oferece infraestrutura completa com pousadas, restaurantes e bares.

3. Algodões

Um refúgio de tranquilidade , com praias desertas e mar calmo, ideal para quem busca privacidade e contato com a natureza.
Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem

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