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Cultura

3 praias para conhecer em Ilhabela

Destino em São Paulo atrai turistas com seus belos cenários e infraestrutura completa
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 17:59

Ilhabela surpreende com suas praias paradisíacas e uma rica biodiversidade que encanta turistas (Imagem: Diogo Balisteri | Shutterstock)
Ilhabela surpreende com suas praias paradisíacas e uma rica biodiversidade que encanta turistas Crédito: Imagem: Diogo Balisteri | Shutterstock
As praias de Ilhabela, no litoral norte do estado de São Paulo, são conhecidas pelas águas cristalinas e pelos passeios de barco, que proporcionam acesso a locais de beleza rara. A ilha também é conhecida por ser uma das capitais nacionais da vela, atraindo esportistas e eventos internacionais.
Durante o verão, o destino recebe turistas em busca de suas praias de águas calmas e paisagens naturais, mas é possível visitá-lo em qualquer época do ano. O centro histórico possui uma charmosa arquitetura colonial, com diversos bares, restaurantes e lojas de artesanato. Além do mar, Ilhabela é rica em biodiversidade, com áreas de preservação ambiental que podem ser exploradas por meio de trilhas.
A hospitalidade local e a infraestrutura de qualidade garantem uma estadia confortável, com hotéis e pousadas de alto padrão, além de uma gastronomia que vai do sofisticado ao tradicional, oferecendo pratos frescos de frutos do mar e receitas caiçaras.
Veja, abaixo, três praias para conhecer em Ilhabela!

1. Praia do Curral

A Praia do Curral oferece uma excelente infraestrutura e um pôr do sol deslumbrante (Imagem: Guga Asciutti | Shutterstock)
A Praia do Curral oferece uma excelente infraestrutura e um pôr do sol deslumbrante Crédito: Imagem: Guga Asciutti | Shutterstock
Uma das mais populares da ilha, com boa infraestrutura de quiosques e águas calmas para banho. É ideal para famílias e possui um pôr do sol maravilhoso.

2. Praia de Castelhanos

A Praia de Castelhanos combina beleza natural com aventura (Imagem: windwalk | Shutterstock)
A Praia de Castelhanos combina beleza natural com aventura Crédito: Imagem: windwalk | Shutterstock
De acesso um pouco mais difícil, por uma trilha de 4×4 ou por meio de embarcações, é conhecida por suas ondas e é perfeita para quem busca um ambiente mais rústico e aventura.

3. Praia da Feiticeira

A Praia da Feiticeira é perfeita para relaxar, cercada por um visual deslumbrante e águas calmas (Imagem: Diego Grandi | Shutterstock)
A Praia da Feiticeira é perfeita para relaxar, cercada por um visual deslumbrante e águas calmas Crédito: Imagem: Diego Grandi | Shutterstock
Com um ambiente tranquilo, é cercada por pedras e coqueiros, o que cria um visual encantador . Suas águas são calmas, perfeitas para nadar e relaxar.
Por Cláudia Costa,Eliria BusoePatrícia Chemin– revista QualViagem

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