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Cultura

3 praias inesquecíveis para visitar em Itacaré

Praias, trilhas, cachoeiras, gastronomia e cultura se unem para uma experiência completa na Costa do Cacau
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 16:30

Itacaré é um paraíso tropical com experiências inesquecíveis (Imagem: Caio Pederneiras | Shutterstock)
Itacaré é um paraíso tropical com experiências inesquecíveis Crédito: Imagem: Caio Pederneiras | Shutterstock
Itacaré, um paraíso tropical na Costa do Cacau, é destino para uma experiência inesquecível, combinando praias exuberantes, natureza intocada e uma atmosfera vibrante. Frequentada por surfistas desde a década de 80, a cidade baiana atrai hoje todos os tipos de viajantes em busca de aventura, relaxamento e contato com a natureza.
Antigamente um vilarejo de pescadores, Itacaré preserva o charme do interior baiano com suas casas coloniais coloridas e ambiente tranquilo. A cidade oferece uma excelente estrutura turística, com opções de hospedagem, restaurantes e atividades para todos os gostos. Entre os atrativos do lugar, estão: as trilhas ecológicas pela Mata Atlântica, como a Trilha das Quatro Praias, que leva a quatro praias deslumbrantes; passeios de canoa ou rafting pelas corredeiras do Rio de Contas; e a Cachoeira do Tijuípe, com suas quedas d’água e piscinas naturais.
E, para completar a experiência, a gastronomia local oferece sabores irresistíveis, com pratos típicos à base de frutos do mar e ingredientes frescos.

1. Itacarezinho

Com mais de 3 km de extensão, é a maior praia da região e oferece áreas desertas e infraestrutura completa.
Havaizinho é o destino ideal para curtir com a família ou relaxar (Imagem: Wagner Barreto S. Santana | Shutterstock)
Havaizinho é o destino ideal para curtir com a família ou relaxar Crédito: Imagem: Wagner Barreto S. Santana | Shutterstock

2. Havaizinho

Mar calmo, areia branca e quiosques à beira-mar, ideal para famílias e relaxamento.

3. Concha

A praia mais popular da cidade , com mar calmo, infraestrutura completa e diversas opções de lazer.
Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – Revista Qual Viagem

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