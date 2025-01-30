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Cultura

3 praias incríveis para conhecer em Ubatuba

Destino também é conhecido por suas trilhas e cachoeiras, ideais para os amantes de ecoturismo e aventura
Portal Edicase

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Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 18:00

Ubatuba é um destino com praias deslumbrantes (Imagem: Erich Sacco | Shutterstock)
Ubatuba é um destino com praias deslumbrantes Crédito: Imagem: Erich Sacco | Shutterstock
Com mais de 100 praias e 16 ilhas, Ubatuba oferece desde praias movimentadas até refúgios quase desertos, cercados pela Mata Atlântica. Além das praias, o município é conhecido por suas trilhas e cachoeiras, ideais para os amantes de ecoturismo e aventura, e possui uma atmosfera que acolhe todos os perfis de viajantes.
Um dos destaques de Ubatuba é o Projeto Tamar, que promove a conservação das tartarugas marinhas e encanta adultos e crianças com suas exposições educativas. As noites no centro são animadas, com uma variedade de bares e restaurantes que servem pratos de frutos do mar frescos e opções da culinária caiçara . Em Ubatuba, o visitante também encontra passeios de escuna, mergulhos e uma rica biodiversidade tanto na costa quanto nas trilhas da Serra do Mar.
Abaixo, confira 3 praias incríveis para conhecer em Ubatuba!

1. Praia do Félix

Com águas azuis e uma faixa de areia clara, a Praia do Félix é ideal para famílias e surfistas. As águas são tranquilas em uma parte e oferecem boas ondas na outra, agradando todos os públicos.
A Praia do Lázaro tem uma paisagem encantadora (Imagem: Joao D&#8217;Andretta | Shutterstock)
A Praia do Lázaro tem uma paisagem encantadora Crédito: Imagem: Joao D’Andretta | Shutterstock

2. Praia do Lázaro

Sua extensa faixa de areia e mar calmo são ideais para famílias e crianças. Cercada por montanhas e vegetação nativa, oferece uma paisagem encantadora e infraestrutura de quiosques à beira-mar.

3. Ilha das Couves

Com acesso por barcos, é um paraíso preservado com águas cristalinas , ideal para mergulho e contato com a natureza. Suas pequenas praias e rica biodiversidade marinha atraem muitos visitantes. Programe sua visita, pois o fluxo na área é controlado para fins de preservação.
Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – Revista Qual Viagem

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