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Cultura

3 orações para o Dia de São João Evangelista

O santo foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus e esteve presente em momentos fundamentais
Portal Edicase

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Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 09:19

São João Evangelista foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock)
São João Evangelista foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus Crédito: Imagem: Luis Fraga | Shutterstock
São João Evangelista, celebrado no dia 27 de dezembro, também conhecido como “o discípulo que Jesus amava”, foi um dos apóstolos mais próximos de Cristo. Filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago Maior e pescador, nasceu em Betsaida.
Ele esteve presente nos momentos fundamentais da vida de Jesus, como a Transfiguração, a Última Ceia e a Crucificação, quando Cristo disse: “Filho, eis aí a tua mãe”; e olhando para Maria disse: “Mulher, eis aí o teu filho” (Jo 19,26s). Assim, João recebeu Maria como sua mãe espiritual.
Após a ressurreição de Jesus, João foi um pilar da Igreja, enfrentando perseguições, especialmente durante o reinado de Domiciano, e combatendo heresias como o gnosticismo. Foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse, e posteriormente viveu em Éfeso, onde redigiu o quarto Evangelho e três cartas.
Sua proximidade com Jesus e a experiência direta dos acontecimentos cristãos deram a seus escritos e ensinamentos um valor singular, influenciando profundamente a primeira geração pós-apostólica. João morreu quase centenário, deixando um legado inestimável para a tradição cristã.
Abaixo, veja 3 orações para celebrar São João Evangelista! 
São João Evangelista ajuda a ter força para uma caminhada evangelizadora (Imagem: Kosim Shukurov | Shutterstock)
São João Evangelista ajuda a ter força para uma caminhada evangelizadora Crédito: Imagem: Kosim Shukurov | Shutterstock

1. Oração para ter coragem na missão evangelizadora

São João, fiel testemunha de Jesus, interceda por mim para que eu tenha coragem de anunciar o Evangelho com verdade e amor. Ensina-me a seguir os passos de Cristo sem medo, mesmo diante das dificuldades e perseguições. Dá-me um coração puro e perseverante , capaz de refletir a luz de Cristo em todos os lugares. Que eu nunca me afaste do caminho da justiça e da caridade, confiando sempre na proteção divina e na tua intercessão. Amém!

2. Oração pelo amor ao próximo

São João Evangelista, que foste chamado o discípulo amado, ajuda-me a amar o próximo com a mesma intensidade e pureza com que amaste a Cristo. Que meu coração seja repleto de bondade, paciência e compaixão, para que eu veja em cada pessoa a presença de Deus . Ensina-me a perdoar com generosidade, a ajudar sem esperar recompensas e a viver segundo o mandamento do amor, que o próprio Jesus nos deixou. Que, inspirado pelo teu exemplo, eu leve luz e esperança aos que mais precisam. Amém!

3. Oração pela proteção espiritual

São João Evangelista, defensor da fé e autor das palavras sagradas, protege-me contra todo mal e conduz-me ao caminho da luz e da paz. Que minha vida seja guiada pelo Espírito Santo e pelo amor de Deus. Ajuda-me a permanecer firme nas provações, confiando na misericórdia divina e na força da oração. Intercede por mim, para que minha mente e meu coração sejam preservados das tentações. Amém!

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