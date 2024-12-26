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Cultura

3 orações para o Dia de Santo Estêvão

Eleve sua espiritualidade com preces inspiradoras que honram uma trajetória de dedicação e justiça
Portal Edicase

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Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 11:19

Santo Estêvão nos inspira a servir com humildade e a enfrentar os desafios com fé (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock)
Santo Estêvão nos inspira a servir com humildade e a enfrentar os desafios com fé Crédito: Imagem: Luis Fraga | Shutterstock
O Dia de Santo Estêvão, celebrado em 26 de dezembro, é um convite para recordar o testemunho de quem entregou a vida pelo Evangelho. Ele, cheio do Espírito Santo, nos inspira a servir com humildade e a enfrentar os desafios com fé.
Estêvão foi o primeiro mártir da Igreja, conhecido por sua dedicação ao serviço e pela coragem de pregar a verdade. Escolhido como diácono, ele cuidava das comunidades mais necessitadas, vivendo o amor ao próximo em cada ação. Sua morte, por apedrejamento, foi marcada por palavras de perdão, que ecoam até hoje como um testemunho vivo do poder do Evangelho.
A seguir, para aproveitar esta ocasião especial e refletir sobre a trajetória desta importante figura, confira 3 orações para o Dia de Santo Estêvão!

1. Oração a Santo Estêvão pela conversão

Glorioso Santo Estêvão, diácono cheio do Espírito Santo, animador das comunidades, nós vos pedimos que intercedas a Deus por nós, para que consigamos a graça de uma verdadeira conversão a Jesus Cristo e Seu Projeto. Concede-nos sabedoria e coragem para renovar nossas comunidades, tornando-as uma Igreja a serviço do Reino. Dai-nos força para participarmos sem medo da construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, vivenciando, assim, a paz tão desejada. Guarda nossas famílias de todos os males para que nossos lares sejam verdadeiras igrejas domésticas, onde o Evangelho é anunciado e vivenciado. Tudo isso vos pedimos, por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém!
Fazer orações ao Santo Estêvão inspira a vivenciar o amor ao próximo e a caridade no dia a dia (Imagem: Kosim Shukurov | Shutterstock)
Fazer orações ao Santo Estêvão inspira a vivenciar o amor ao próximo e a caridade no dia a dia Crédito: Imagem: Kosim Shukurov | Shutterstock

2. Oração ao primeiro mártir da fé

Oh! Santo Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Foste o primeiro a derramar o sangue em testemunho da fé em Jesus Cristo, és, portanto, nosso primeiro mártir e também o primeiro diácono da Igreja.
As suas palavras, os adversários da fé, murmuravam e te desprezavam. Vítima de falso testemunho, morreste perdoando, como o próprio Jesus, àqueles que te apedrejaram.
Por meio de tuas orações , muitos pagãos se converteram, inclusive o perseguidor Saulo. Converta-nos também, ó mártir Santo Estêvão. Amém.

3. Oração pela perseverança

Deus eterno e todo-poderoso, que destes a Santo Estevão a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos, por sua intercessão, suportar por Vosso Amor as adversidades e correr ao encontro de Vós que Sois a Nossa Vida. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

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