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Cultura

3 orações para o Dia de Santa Adelaide

Honre a padroeira das viúvas com preces que inspiram fé e perseverança
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 07:44

A vida de Santa Adelaide é um testemunho de superação e confiança em Deus (Imagem: Zvonimir Atletic | Shutterstock)
A vida de Santa Adelaide é um testemunho de superação e confiança em Deus Crédito: Imagem: Zvonimir Atletic | Shutterstock
Em 16 de dezembro é celebrado o Dia de Santa Adelaide, uma das figuras mais notáveis do século X, conhecida como padroeira das viúvas e das segundas uniões. Ela foi uma imperatriz marcada por sua profunda fé, humildade e generosidade, dedicando a vida a ajudar os necessitados e fortalecer a Igreja. Sua história é um exemplo de superação e perseverança, especialmente por suportar injustiças e intrigas políticas com resiliência e confiança em Deus.
Um dos momentos mais emblemáticos de sua vida é atribuído ao milagre da sua libertação. Após ser injustamente aprisionada por seu enteado, Adelaide orou fervorosamente e conseguiu escapar de forma milagrosa, reafirmando sua fé e inspirando milhares de fiéis ao longo dos séculos. Essa vitória espiritual tornou-se símbolo de sua devoção inabalável, servindo de exemplo para aqueles que enfrentam dificuldades e buscam apoio na oração.
Permita que a história dela inspire sua fé e renove sua esperança no poder da prece. Veja, abaixo, três orações especiais dedicadas a Santa Adelaide!

1. Pedido a Santa Adelaide

Lembrai-vos, ó gloriosa Adelaide, fiel serva de Jesus Cristo e Maria Santíssima, que nunca se ouviu dizer que alguns dos que tendo recorrido a vós e implorado vossa proteção tenha sido abandonado. Animados de uma grande confiança, vimos pedir ajuda a vós, que sois consoladora e esperança dos aflitos.
Pelo amor que por toda vossa vida dedicastes a Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria, ajudai-me a conseguir ( registrar a graça a ser pedida três vezes ). Protegei nosso trabalho e nossas famílias. Abençoai a todos que honram e invocam o seu nome, para sua glória eterna.
A oração a Santa Adelaide aproxima as pessoas da fé e pode auxiliar nos desafios do dia a dia (Imagem: Es5669 | Shutterstock)
A oração a Santa Adelaide aproxima as pessoas da fé e pode auxiliar nos desafios do dia a dia Crédito: Imagem: Es5669 | Shutterstock

2. Oração para servir aos irmãos e promover bem e justiça

Adelaide, bondosa serva de Jesus Cristo, rogai por nós e fazei com que alcancemos a graça para maior glória de Jesus Cristo, nosso Pai e Redentor. Que assim seja, amém.
Faça, Senhor Deus, nosso Pai, que aspiremos incansavelmente ao descanso que nos preparastes em Vosso reino. Dai-nos forças e inteligência nesta vida, para suportarmos as agruras que nos rodeiam; para promovermos o bem e a justiça e servirmos nossos irmãos. Amém.
Santa Adelaide, rogai por nós.

3. Oração para crescer em santidade

Ó Deus, que inspirastes Santa Adelaide a ser uma testemunha viva do Evangelho através de sua vida de serviço e caridade, concedei-nos a graça de imitar suas virtudes e seguir seu exemplo de amor ao próximo.
Que possamos, como ela, buscar a justiça, promover a paz e dedicar nossas vidas ao serviço daqueles que mais necessitam. Que possamos encontrar força em nossa fé e confiança em vossa providência, assim como Santa Adelaide encontrou em seus momentos de dificuldade.
Que, pela intercessão de Santa Adelaide, possamos crescer em santidade e viver de acordo com Vossos Mandamentos, para que possamos um dia compartilhar da alegria eterna em Vossa Presença. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

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