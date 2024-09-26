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2 banhos para o Dia de São Cosme e Damião

2 banhos para o Dia de São Cosme e Damião

Veja como fazer simpatias para atrair amor, felicidade e saúde
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 14:36

São Cosme e Damião são reconhecidos por sua proteção às crianças e por representarem cura, bondade e serviço ao próximo (Imagem: hramikona | Shutterstock)
São Cosme e Damião são reconhecidos por sua proteção às crianças e por representarem cura, bondade e serviço ao próximo Crédito: Imagem: hramikona | Shutterstock
O Dia de São Cosme e Damião é comemorado em 26 de setembro pela Igreja Católica e em 27 de setembro popularmente no Brasil. Segundo a crença, o trabalho como médico desempenhado por eles ficou bastante conhecido porque, supostamente, eles curavam pessoas operando milagres, como a cura de paralíticos e de pessoas cegas. Eles faziam isso sem cobrar nada e totalmente voluntário, principalmente para crianças.
No Brasil, a devoção a São Cosme e Damião passou por um sincretismo religioso (prática religiosa que provém da fusão de outras). Por isso, os santos são cultuados também pelas religiões de matriz africana, como a umbanda e o candomblé. Na umbanda, por exemplo, são conhecidos como Erês, os orixás que protegem as crianças.
“Os dois são espíritos de felicidade, conquistas, saúde e motivação. Quem procura por eles está precisando de graça na saúde, purificação, limpeza para o filho ou, também, está à procura da felicidade” explica a taróloga Isabel Fogaça.

Práticas no Dia de São Cosme e Damião

Tradicionalmente, as pessoas oferecem doces – como cocada, maria mole, doce de amendoim e de abóbora e guaraná – no Dia de São Cosme e Damião para agradecer alguma graça alcançada ou, simplesmente, comemorar a data!
Além disso, os banhos para São Cosme e Damião são uma prática comum entre os fiéis, servindo como uma forma de canalizar energias positivas e solicitar proteção e bênçãos. Veja, a seguir, 2 banhos energéticos dos orixás para atrair felicidade, amor, saúde e abrir caminhos!
O banho de açúcar pode ser feito para atrair felicidade e amor (Imagem: puha dorin | Shutterstock)
O banho de açúcar pode ser feito para atrair felicidade e amor Crédito: Imagem: puha dorin | Shutterstock

Banho de açúcar

Materiais

  • 3 colheres de sopa de açúcar cristal
  • 1 l de água morna

Modo de fazer

Para atrair felicidade e amor verdadeiro, adicione o açúcar cristal na água morna. Misture bem. Jogue do pescoço para baixo após o banho de higiene. Os melhores dias para realizar esse banho são segunda-feira ou sábado, preferencialmente durante a Lua cheia.

Banho de guaraná

Materiais

  • 250 ml de guaraná
  • 1 l de água morna

Modo de fazer

Para abrir caminhos e obter energia e saúde, adicione o guaraná na água morna. Misture bem. Jogue do pescoço para baixo após o banho de higiene. Os melhores dias para realizar esse banho são segunda-feira ou sábado.
Por Isabel Fogaça
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.

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