Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Edicase Brasil

11 termos em inglês do Halloween e seus significados

Veja o que representa algumas palavras e como elas podem ajudar a ampliar o vocabulário
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 18:35

Conhecer novas palavras por meio de festas temáticas une o lúdico e o educacional (Imagem: Pratchaya.Lee | Shutterstock)
Conhecer novas palavras por meio de festas temáticas une o lúdico e o educacional (Imagem: Pratchaya.Lee | Shutterstock) Crédito:
O Halloween é uma das celebrações mais esperadas pelas crianças – e até adultos – em todo o mundo. Além de proporcionar muita diversão, também é uma excelente oportunidade para aprimorar o vocabulário em inglês.
Durante essa época, expressões e palavras típicas são amplamente utilizadas em filmes, séries e festas. O Halloween torna-se, assim, uma ferramenta eficaz para reforçar o vocabulário, ajudando as crianças a memorizarem os termos com mais facilidade, transformando o aprendizado da língua inglesa em uma experiência imersiva e divertida.
Segundo Claudia Peruccini, gerente pedagógica da Red Balloon, escola de inglês, a abordagem lúdica no ensino de línguas é fundamental; por isso, jogos, músicas, contação de histórias e outras atividades interativas são sempre muito bem-vindas.
“Sabemos que as crianças aprendem melhor quando estão envolvidas e se divertindo. O Halloween desperta curiosidade e entusiasmo, sendo uma ótima oportunidade para introduzir novos termos de maneira contextualizada e prática. Isso não só amplia o vocabulário , mas também cria memórias afetivas associadas ao aprendizado do inglês”, explica.
O contato com a cultura do Halloween desperta nas crianças não apenas diversão, mas também curiosidade e interesse pelo aprendizado de idiomas (Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock)
O contato com a cultura do Halloween desperta nas crianças não apenas diversão, mas também curiosidade e interesse pelo aprendizado de idiomas (Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock) Crédito:

Termos em inglês relacionados ao Halloween

Para apoiar o aprendizado , a Red Balloon apresenta uma lista especial de palavras para tornar o processo mais interativo e envolvente.
  • Trick or treat (doce ou travessura): frase tradicional usada pelas crianças no Halloween, quando elas pedem doces de porta em porta;
  • Costume (fantasia): usado para descrever as fantasias que as pessoas vestem nesta época;
  • Haunted house (casa assombrada): casas assombradas são comuns no Halloween e servem para explorar medos e tradições culturais;
  • Jack-o’-Lantern (lanterna de abóbora): a famosa abóbora esculpida com um rosto assustador e iluminada por uma vela;
  • Skeleton (esqueleto): um símbolo comum que permite às crianças aprenderem as partes do corpo enquanto praticam descrições;
  • Potion (poção): elemento clássico das histórias de bruxas e feiticeiros;
  • Ghost (fantasma): presente em praticamente todas as celebrações de Halloween, ideal para explorar temas sobrenaturais;
  • Cauldron (caldeirão): geralmente associado a bruxas, aparece com frequência nas histórias de Halloween;
  • Witch (bruxa): uma das fantasias mais populares, retratando personagens mágicos;
  • Spider (aranha): são frequentemente usadas nas decorações de Halloween, trazendo um toque assustador;
  • Bat (morcego): os morcegos são frequentemente associados a essa época do ano.
Por Amanda Barbosa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Regina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha
auto-upload
Ex-jogadora vira 1ª mulher a treinar um time nas grandes ligas europeias
Imagem de destaque
Morte de empresário da Praia do Costa: cinco vão a júri pelo crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados