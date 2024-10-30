11 termos em inglês do Halloween e seus significados

Conhecer novas palavras por meio de festas temáticas une o lúdico e o educacional (Imagem: Pratchaya.Lee | Shutterstock) Crédito:

O Halloween é uma das celebrações mais esperadas pelas crianças – e até adultos – em todo o mundo. Além de proporcionar muita diversão, também é uma excelente oportunidade para aprimorar o vocabulário em inglês.

Durante essa época, expressões e palavras típicas são amplamente utilizadas em filmes, séries e festas. O Halloween torna-se, assim, uma ferramenta eficaz para reforçar o vocabulário, ajudando as crianças a memorizarem os termos com mais facilidade, transformando o aprendizado da língua inglesa em uma experiência imersiva e divertida.

Segundo Claudia Peruccini, gerente pedagógica da Red Balloon, escola de inglês, a abordagem lúdica no ensino de línguas é fundamental; por isso, jogos, músicas, contação de histórias e outras atividades interativas são sempre muito bem-vindas.

“Sabemos que as crianças aprendem melhor quando estão envolvidas e se divertindo. O Halloween desperta curiosidade e entusiasmo, sendo uma ótima oportunidade para introduzir novos termos de maneira contextualizada e prática. Isso não só amplia o vocabulário , mas também cria memórias afetivas associadas ao aprendizado do inglês”, explica.

O contato com a cultura do Halloween desperta nas crianças não apenas diversão, mas também curiosidade e interesse pelo aprendizado de idiomas (Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock) Crédito:

Termos em inglês relacionados ao Halloween

Para apoiar o aprendizado , a Red Balloon apresenta uma lista especial de palavras para tornar o processo mais interativo e envolvente.

Trick or treat (doce ou travessura): frase tradicional usada pelas crianças no Halloween, quando elas pedem doces de porta em porta;

Costume (fantasia): usado para descrever as fantasias que as pessoas vestem nesta época;

Haunted house (casa assombrada): casas assombradas são comuns no Halloween e servem para explorar medos e tradições culturais;

Jack-o’-Lantern (lanterna de abóbora): a famosa abóbora esculpida com um rosto assustador e iluminada por uma vela;

Skeleton (esqueleto): um símbolo comum que permite às crianças aprenderem as partes do corpo enquanto praticam descrições;

Potion (poção): elemento clássico das histórias de bruxas e feiticeiros;

Ghost (fantasma): presente em praticamente todas as celebrações de Halloween, ideal para explorar temas sobrenaturais;

Cauldron (caldeirão): geralmente associado a bruxas, aparece com frequência nas histórias de Halloween;

Witch (bruxa): uma das fantasias mais populares, retratando personagens mágicos;

Spider (aranha): são frequentemente usadas nas decorações de Halloween, trazendo um toque assustador;

Bat (morcego): os morcegos são frequentemente associados a essa época do ano.