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Bem-estar

Veja o que fazer quando você não consegue dormir

Conheça 8 estratégias para superar as noites insones e recuperar um sono reparador
Personare

Personare

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 08:00

O que fazer quando não consegue dormir?
O que fazer quando não consegue dormir? Crédito: Personare
Uma noite de sono ruim é algo que todos enfrentamos de tempos em tempos. Pode ser frustrante deitar na cama e ficar olhando para o teto, incapaz de adormecer. Então, o que fazer quando não consegue dormir?
Neste artigo, exploraremos algumas estratégias para superar as noites insones e recuperar um sono reparador.
Afinal, a falta de sono pode afetar negativamente nossa saúde física e mental, tornando-se essencial saber o que fazer quando nos encontramos nessa situação. 
  • Estabeleça uma rotina de sono
Ter uma rotina de sono regular é fundamental não só para quem não consegue dormir, como para melhorar a qualidade do seu tempo de sono.
Por isso, tente ir para a cama e acordar todos os dias aproximadamente no mesmo horário, mesmo nos fins de semana. Isso ajuda a regular seu relógio biológico e melhora a consistência do sono.
  • Crie um ambiente propício ao sono
A melatonina é o hormônio responsável por regular nosso sono e nosso relógio biológico. Por isso, é popularmente chamada de “hormônio do sono”. A deficiência de melatonina está associada à maior incidência de fadiga e insônia, entre outros problemas.
Manter um ambiente adequado, com luz, som e decoração adequadas, pode ajudar muito no seu sono. Veja aqui dicas de Feng Shui para estimular a produção natural de melatonina e dormir melhor.
  • Utilize Aromaterapia para relaxar
Estudos já comprovaram que também produzimos melatonina no pulmão. Por isso, quando a gente usa óleo essencial de lavanda, ele tem a capacidade de aumentar a produção de melatonina, auxiliando no sono e na nossa imunidade.
Confira aqui como usar lavanda para produzir melatonina.
  • Pratique a higiene do sono
A higiene do sono envolve a criação de hábitos saudáveis que promovem o sono. Isso inclui apagar as luzes mais cedo, reduzir estímulos externos, apagar eletrônicos, tomar chás relaxantes, entre outros. Veja aqui uma sugestão de Checklist para ter uma noite perfeita de sono.
  • Relaxe a mente
Às vezes, a mente inquieta é a causa principal da insônia. Por isso, experimente técnicas de relaxamento, como meditação para dormir, respiração profunda ou leitura de um livro leve antes de dormir para acalmar sua mente e reduzir o estresse.
A ideia aqui é trazer uma antiatividade que vai ajudar a acalmar seus pensamentos, para oferecer um adormecer mais natural. Experimente a meditação para dormir abaixo:
  • Exercite-se regularmente
A atividade física regular pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, mas evite fazer exercícios intensos muito perto da hora de dormir, pois isso pode aumentar a agitação.
Yoga, por exemplo, pode ajudar você a ter mais tranquilidade na hora de dormir. Veja aqui alguns movimentos de Yoga que podem ajudar você a dormir melhor.
  • Alimente-se da maneira correta
Para melhorar a produção de melatonina e ter uma boa noite de sono, você precisa escolher bem os alimentos para dormir melhor. Os carboidratos simples ou uma refeição noturna com alto índice glicêmico, por exemplo, podem dificultar o início do sono.
Por outro lado, as proteínas, como o consumo de um iogurte à noite, podem aumentar a duração do sono. Bebidas alcoólicas e o alto consumo de cafeína atrapalham a qualidade do mesmo.
Veja aqui uma lista de alimentos para dormir melhor.
  • Cuide da sua energia
Dormir mal pode prejudicar sua energia e sua energia pode perturbar seu sono. Por isso, é preciso cuidar tanto da sua energia quanto do seu sono para se manter bem e protegido. Veja aqui 4 dicas para dormir bem e manter sua energia em alta.
Além disso, você deveria também manter em ordem a energia da sua casa para ter boas noites de sono. Sua casa é seu lugar de recarga, de refazimento, de acolhimento e descanso. Então, considere fazer uma limpeza energética da sua casa.

Mude seus hábitos

Lidar com a insônia pode ser desafiador, mas com algumas mudanças de hábitos e a implementação de estratégias adequadas, é possível melhorar a qualidade do sono. 
Lembre-se de que cada pessoa é única, e pode ser necessário experimentar várias abordagens para encontrar o que funciona melhor para você. Até o seu Mapa Astral pode te ajudar a se conhecer e dormir melhor — veja aqui.
Se a insônia persistir, não hesite em buscar orientação de um profissional para obter ajuda personalizada.
A qualidade do sono desempenha um papel crucial em nossa saúde geral, bem-estar emocional e desempenho diário. Portanto, trate o seu sono com a importância que ele merece e tome medidas para garantir que você tenha noites de sono tranquilas e revigorantes.
  • Personare. A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. E-mail: [email protected]

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