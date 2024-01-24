Veja o que fazer quando você não consegue dormir

O que fazer quando não consegue dormir? Crédito: Personare

Uma noite de sono ruim é algo que todos enfrentamos de tempos em tempos. Pode ser frustrante deitar na cama e ficar olhando para o teto, incapaz de adormecer. Então, o que fazer quando não consegue dormir?

Neste artigo, exploraremos algumas estratégias para superar as noites insones e recuperar um sono reparador.

Estabeleça uma rotina de sono

Ter uma rotina de sono regular é fundamental não só para quem não consegue dormir, como para melhorar a qualidade do seu tempo de sono.

Por isso, tente ir para a cama e acordar todos os dias aproximadamente no mesmo horário, mesmo nos fins de semana. Isso ajuda a regular seu relógio biológico e melhora a consistência do sono.

Crie um ambiente propício ao sono

A melatonina é o hormônio responsável por regular nosso sono e nosso relógio biológico. Por isso, é popularmente chamada de “hormônio do sono”. A deficiência de melatonina está associada à maior incidência de fadiga e insônia, entre outros problemas.

Utilize Aromaterapia para relaxar

Estudos já comprovaram que também produzimos melatonina no pulmão. Por isso, quando a gente usa óleo essencial de lavanda, ele tem a capacidade de aumentar a produção de melatonina, auxiliando no sono e na nossa imunidade.

Pratique a higiene do sono

Relaxe a mente

A ideia aqui é trazer uma antiatividade que vai ajudar a acalmar seus pensamentos, para oferecer um adormecer mais natural. Experimente a meditação para dormir abaixo:

Exercite-se regularmente

A atividade física regular pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, mas evite fazer exercícios intensos muito perto da hora de dormir, pois isso pode aumentar a agitação.

Alimente-se da maneira correta

Para melhorar a produção de melatonina e ter uma boa noite de sono, você precisa escolher bem os alimentos para dormir melhor. Os carboidratos simples ou uma refeição noturna com alto índice glicêmico, por exemplo, podem dificultar o início do sono.

Por outro lado, as proteínas, como o consumo de um iogurte à noite, podem aumentar a duração do sono. Bebidas alcoólicas e o alto consumo de cafeína atrapalham a qualidade do mesmo.

Cuide da sua energia

Dormir mal pode prejudicar sua energia e sua energia pode perturbar seu sono. Por isso, é preciso cuidar tanto da sua energia quanto do seu sono para se manter bem e protegido. Veja aqui 4 dicas para dormir bem e manter sua energia em alta.

Além disso, você deveria também manter em ordem a energia da sua casa para ter boas noites de sono. Sua casa é seu lugar de recarga, de refazimento, de acolhimento e descanso. Então, considere fazer uma limpeza energética da sua casa.

Mude seus hábitos

Lidar com a insônia pode ser desafiador, mas com algumas mudanças de hábitos e a implementação de estratégias adequadas, é possível melhorar a qualidade do sono.

Se a insônia persistir, não hesite em buscar orientação de um profissional para obter ajuda personalizada.

A qualidade do sono desempenha um papel crucial em nossa saúde geral, bem-estar emocional e desempenho diário. Portanto, trate o seu sono com a importância que ele merece e tome medidas para garantir que você tenha noites de sono tranquilas e revigorantes.