Veja como Netuno em Áries afetará cada signo

Netuno ingressou no signo de Áries em 30 de março de 2025. No entanto, em 22 de outubro de 2025, o planeta iniciará seu movimento retrógrado e retornará temporariamente a Peixes. No próximo ano, em 25 de janeiro, o astro entrará definitivamente em Áries, onde permanecerá até 2039.
A temporada ariana exige muita coragem e audácia! Intuição e ação caminham juntas. Netuno entra em Áries no momento em que Vênus e Mercúrio estão retrógrados e logo após dois eclipses, um lunar e um solar. Portanto, há várias energias no céu que são importantes e até mesmo desafiadoras para alguns.
“Estamos finalizando o ciclo de Netuno em Peixes, que foi muito esclarecedor no sentido de coletividade e espiritualidade! Agora, somos nós por nós, individualidade, audácia e força para o novo”, explica a consultora esotérica da iQuilibrio, Simone. É um momento para internalizar e reconhecer sua sabedoria e, por meio disso, a compartilhar.
Período de introspecção
Netuno rege o signo de Peixes, que é o dono da Casa 12 na Roda Zodiacal. Ele é um planeta geracional, ou seja, afetará toda a geração que nascerá neste período, bem como a coletividade. O trânsito do astro traz um período de introspecção, desmistificação, oportunidade de seguir novos caminhos e de confrontar suas ilusões.
“ Netuno ficará no signo de Áries por 14 anos, então os efeitos para a sociedade acontecem em doses pequenas no decorrer desse período”, pontua Simone. A maneira como essa energia agiu em sua vida poderá ser percebida após o planeta passar para outro signo.
Fase de ilusões e sonhos
Netuno está associado às ilusões, à fantasia e ao escapismo, que dificultam diferenciar o que pode ou não ser realizado de fato. Isso faz com que haja frustrações e decepções. Por outro lado, esse planeta está associado à intuição e aos sonhos. “Estando no signo de Áries, Netuno trará mais ousadia, embate de ideias e forte renovação. Mudará a forma como lidamos com nossos sonhos e realizações”, afirma Simone.
Esse movimento pode aumentar também a quantidade de pessoas vivendo em ilusões. Ainda, o excesso de autoconfiança pode gerar:
- Coragem para ser quem você é;
- Revisão de crenças e valores;
- Sonhos ganham força e ação;
- Fortalecimento de causas sociais e ecológicas;
- Autenticidade nas relações;
- Busca por independência e autoconfiança.
Contudo, a fase também poder gerar riscos e desafios, tais como:
- Excesso de confiança;
- Crença de que basta querer para conseguir;
- Ilusões sobre o que realmente está ao nosso alcance;
- Necessidade de ser o melhor, de se destacar sobre os demais;
- Senso de urgência em tudo;
- Ansiedade e impaciência;
- Relacionamentos mais difíceis.
Aproveitando a energia de Netuno em Áries
Para aproveitar a energia de Netuno em Áries:
- Seja autêntico e expresse sua verdade sem medo de julgamento;
- Cuidado com a impulsividade, a arrogância e a soberba;
- Coloque os planos em prática e evite ao máximo deixar que eles fiquem rodando na imaginação, até mesmo para evitar ilusões e fantasias;
- Potencialize sua força de vontade, especialmente para iniciar e levar adiante os seus projetos.
Netuno em Áries nos signos e ascendentes
Áries é um signo cardinal. Dessa forma, há maior probabilidade de que Câncer, Libra e Capricórnio sintam mais fortemente a energia do trânsito de Netuno em Áries. Se você é de outro signo, mas seu ascendente tem um dos quatro signos cardinais, também é um candidato a sentir mais fortemente essa energia.
Confira, abaixo, como Netuno em Áries afetará cada signo do zodíaco!
Áries
Afetará diretamente quem você é. Será um grande momento para transformações pessoais. Aquilo que parecia impossível poderá ser realizado se houver foco e disciplina . Dê atenção às suas inspirações, mas sem as transformar em ilusões.
Touro
Netuno estará na sua Casa 12, que está ligada à intuição, à cura, à espiritualidade e às profundezas do inconsciente. Sonhos vividos e sua intuição serão fortes guias para as realizações. Será um ótimo momento para liberar medos e feridas emocionais.
Gêmeos
O seu interesse por causas humanitárias e pela liberdade individual passará por uma intensa transformação. Suas contribuições sociais também poderão mudar significativamente. A sua Casa 11 estará ativada, alcançando suas conexões mais profundas de amizade. Será importante se alinhar a pessoas e grupos que compartilham das suas paixões e ideais.
Câncer
A sua Casa 10, que está ligada à carreira e à imagem social, estará potencializada. Isso poderá fazer com que você questione seus objetivos de curto, médio e longo prazo em uma dessas duas áreas. Será uma grande oportunidade para alinhar a sua carreira e, até mesmo, para encontrar a sua verdadeira vocação — o que te levará ao sucesso.
Leão
Para os nativos de Leão, a energia estará ainda mais forte no despertar e na expansão espiritual, já que Netuno transitará na Casa 9 — que é de Sagitário. Viajar, explorar novos lugares e filosofias, aprender e se divertir estarão no seu radar. Descobrir novos dons espirituais será uma grande possibilidade durante esse período.
Virgem
Para os virginianos, o período será de profunda transformação emocional e psicológica, já que Netuno transitará pela sua Casa 8. Medos e questões mal resolvidas poderão vir à tona justamente para a transformação acontecer — então será hora de encarar a sombra e buscar a cura. Será um bom momento para aprender mais sobre investimentos e formar boas parcerias financeiras.
Libra
Você deverá dar especial atenção às parcerias profissionais e aos relacionamentos sérios, pois Netuno em Áries transitará na sua Casa 7. Isso causará uma mudança significativa em como você se relaciona com as demais pessoas. É possível que você sinta mais atração por relacionamentos embasados na intuição, emoção e criatividade.
Escorpião
As áreas mais movimentadas no período de Netuno em Áries serão a rotina, os assuntos diários e a saúde, já que o trânsito acontecerá na sua Casa 6. Você deverá dar ainda mais atenção ao que o seu corpo precisa, assim como ao autocuidado emocional. Ao alinhar tudo isso com a sua rotina diária de trabalho e outras atividades, como exercícios físicos e boa alimentação, você certamente se sentirá mais forte para obter as suas realizações.
Sagitário
Os nativos de Sagitário precisarão deixar de lado as crenças limitantes e explorar mais a criatividade e o romance. Será um período para abraçar o coração. No amor, é provável que você sinta mais atração quando houver conexão espiritual. Se expresse mais, não tenha receio de demonstrar suas emoções.
Capricórnio
Áries transitará na sua quarta Casa, que está ligada ao lar e à família. Então, te convidará a se reconectar consigo e com os seus. Será um momento importante para ver o que realmente você deverá levar consigo dessa base familiar e do que deverá abrir mão. Você precisará procurar manter bem delimitado o seu espaço emocional e se alinhar com suas verdadeiras necessidades.
Aquário
O seu foco deverá estar na comunicação, no aprendizado e nos processos mentais, já que Netuno transitará pela sua terceira Casa. Seu processo criativo estará ainda mais forte e dinâmico, e será importante que você encontre um meio de passar adiante o seu conhecimento e as suas ideias. A intuição irá te ajudar a compreender as mensagens que o universo quer te entregar.
Peixes
O seu regente transitará pela sua segunda Casa, que está ligada à segurança , às finanças e aos bens adquiridos. Será a hora de se libertar de velhas crenças sobre o dinheiro e a riqueza. Você deverá confiar nos seus instintos e cultivar a estabilidade e a segurança, tanto financeira quanto emocional, sempre se alinhando com seus valores pessoais.
As casas citadas acima são para todas as pessoas de cada signo. Mas, você pode ter Netuno e Áries localizados em outras Casas no seu Mapa Natal. Ao ter essa informação, você saberá de maneira mais profunda as energias sobre esses outros setores.
Por Rebeca Pizzico