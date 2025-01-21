Veja como aproveitar as energias dos alinhamentos planetários

Os alinhamentos planetários ocorrem quando vários planetas se reúnem em um dos lados do Sol ao mesmo tempo, visto de cima do Sistema Solar. Esses eventos são raros e, dentro da magia e das práticas esotéricas, são considerados um momento de grande potencialização das energias cósmicas. Inclusive, para muitos praticantes de magia, o período é visto como uma oportunidade para fortalecer intenções, realizar rituais de transformação e conexão com forças universais.