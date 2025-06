Astrologia

Veja como aproveitar as energias do portal 06/06

Data deve ser aproveitada para se conectar com o que faz bem e mandar embora tudo que não serve mais

Em um cenário em que cada vez mais pessoas buscam equilíbrio emocional e conexão espiritual, algumas datas ganham um significado especial por representarem oportunidades de transformação interior. O portal 06/06 é um desses momentos marcantes no calendário esotérico, sendo um período de intensas energias de amor, cura e renovação. >

Segundo a influenciadora e especialista em esoterismo Nanda Silveira, essa data carrega a simbologia do número seis, associada à família, aos relacionamentos e ao bem-estar pessoal. “É aquele convite para olhar para dentro, se cuidar e também cuidar das pessoas que a gente ama”, explica. >

A data traz energias positivas que favorecem diversos aspectos da vida. “Esse portal é ótimo para quem quer renovar as energias, começar novos ciclos e se reconectar com aquilo que realmente importa. Vale muito tirar um tempinho para meditar, fazer uma limpeza energética , tipo um banho com ervas, escrever sobre seus desejos ou simplesmente agradecer por tudo de bom que já tem na sua vida”, conta. >