Veja as previsões do horóscopo de julho para os 12 signos

Julho reserva expansão, abundância e proteção para os 12 signos Crédito: Imagem: Olga 777 | Shutterstock

No início de julho, o Sol em Câncer seguirá em conjunção com Júpiter, o que trará expansão, abundância e proteção. Depois, o cenário mudará, pois o Astro-Rei fará oposição à Plutão e entrará no signo de Leão no dia 22. Isso poderá gerar transformações intensas, com o ego sendo posto à prova. Além disso, será necessário praticar o desapego e entrar em contato com o lado interno. >

Mercúrio em Leão seguirá em oposição a Plutão no início de julho, indicando possíveis ideias teimosas ou dificuldades em lidar com informações ocultas. Em seguida, o planeta fará bom aspecto com Vênus, sugerindo uma melhora na comunicação, favorecendo as trocas e a expressão pessoal. >

Além disso, Vênus em Gêmeos fará quadratura com Urano no começo do mês, sinalizando que os relacionamentos e valores possivelmente enfrentarão mudanças inesperadas. Por isso, será importante exercer a flexibilidade. Depois, a quadratura realizada entre Vênus e Marte poderá trazer tensões no amor, exigindo conciliação entre desejos e ações. >

Marte em Virgem fará bom aspecto com o Sol nos primeiros dias de julho, o que sugere produtividade e disposição para o trabalho. Mais tarde, o planeta entrará em quadratura com Vênus , apontando desafios nos relacionamentos e nas finanças. Portanto, tenha cuidado para evitar conflitos e desperdícios. >

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. >

Áries

A criatividade, a expressão pessoal e o desejo por lazer e romance estarão em alta para o ariano Crédito: Imagem: Polela | Shutterstock

Energia geral

No início do mês, você se dedicará ao lar. Será um período importante para resolver os assuntos da casa, fortalecer os laços com os entes queridos e cuidar das memórias. Na metade de julho, a criatividade, a expressão pessoal e a busca por lazer e romance estarão em alta — bom momento para se divertir, mostrar os seus talentos e aproveitar a vida com mais espontaneidade. >

Relacionamentos

No início de julho, poderá haver a necessidade de lidar com questões profundas na vida amorosa. Ao mesmo tempo em que você desejará expressar sua individualidade no amor, deverá encarar o que precisa ser mudado. A partir da metade do mês, as relações afetivas tenderão a se tornar mais fluídas e harmoniosas, com a comunicação desempenhando um papel importante. O romance e a diversão serão elementos-chave nesta fase. >

Trabalho e dinheiro

O início do mês favorecerá a organização da rotina. Isso porque você contará com uma dose extra de energia para cumprir as responsabilidades profissionais e cuidar da saúde. Depois, a partir da metade de julho, haverá a possibilidade de realizar projetos que o(a) destaquem. Será um período propício para mostrar sua originalidade. Por outro lado, poderá se deparar com desafios. >

Touro

O foco do taurino estará voltado para a organização da rotina Crédito: Imagem: Polela | Shutterstock

Energia geral

No começo de julho, além de estar mais comunicativo(a) e desejar interagir com quem está ao redor, você também buscará aprender. O período trará ótimas oportunidades para realizar cursos, fazer novas conexões e se aproximar daqueles que já são próximos. Depois, haverá uma energia de transformações na vida familiar. Para realizar mudanças importantes no setor, deverá buscar segurança, cuidar do espaço pessoal e fortalecer os laços com os entes queridos. >

Relacionamentos

No início do mês, poderá haver a necessidade de lidar com questões que envolvem as finanças compartilhadas, o que impactará os valores pessoais e os relacionamentos. Logo, será importante que flexibilize a sua relação com o dinheiro. Depois, o setor afetivo tenderá a se estabilizar, com a presença de uma comunicação mais clara e harmoniosa. Para que os bons ventos continuem soprando no amor, você deverá cuidar bem dos laços que cultivou. >

Trabalho e dinheiro

O início de julho favorecerá os projetos criativos, assim como os seus talentos. Além disso, a comunicação com os colegas de trabalho fluirá melhor. Depois, o foco se voltará para a organização da rotina e para a melhoria dos processos diários. Por outro lado, você deverá se atentar às possíveis tensões nos relacionamentos profissionais. Isso porque elas poderão afetar a harmonia do local de trabalho e o bom andamento das tarefas. >

Gêmeos

A comunicação, as interações e o aprendizado do geminiano se destacarão Crédito: Imagem: Polela | Shutterstock

Energia geral

A sua atenção estará voltada para os valores pessoais no início do mês. Será um período propício para valorizar o que é realmente importante para si. A partir da metade de julho, a comunicação, as interações e o aprendizado se destacarão, favorecendo a troca de ideias e a realização de cursos. Apesar disso, possivelmente surgirão desafios no caminho. >

Relacionamentos

No começo do mês, a forma como se expressa nos relacionamentos e se apresenta ao mundo poderá trazer desafios. Além disso, haverá a necessidade de se adaptar às mudanças em relação à própria imagem. Depois, as conexões tenderão a se tornar mais dinâmicas e comunicativas. Contudo, tensões com pessoas próximas exigirão um grande esforço para manter a harmonia. >

Trabalho e dinheiro

O início de julho favorecerá a busca por estabilidade na carreira e a organização das contas. Ademais, seus esforços poderão ser recompensados. Depois, o foco profissional se voltará para a comunicação e o aprendizado. Haverá a oportunidade de expandir seus conhecimentos e trocar informações com colegas e clientes. Entretanto, questões ligadas ao lar e à família possivelmente impactarão o ritmo do trabalho, exigindo que equilibre essas duas áreas da vida. >

Câncer

O canceriano sentirá a necessidade de se afastar do burburinho externo e entrar em contato com o seu interior Crédito: Imagem: Polela | Shutterstock

Energia geral

No início do mês, haverá uma busca pela própria identidade e por crescimento pessoal. A tendência será que a autoconfiança e a consciência sobre quem verdadeiramente é aumentem. No entanto, a comunicação exigirá atenção, sendo necessário expressar melhor as suas ideias. A partir da metade de julho, o seu foco estará voltado para as finanças. >

Relacionamentos

No início de julho, a forma como se relaciona se tornará mais discreta. Você sentirá a necessidade de se afastar do burburinho externo e entrar em contato com o seu interior, encarando os medos e fantasmas. Depois, a comunicação ficará mais clara, favorecendo as trocas nas relações. Será um momento propício para harmonizar os vínculos íntimos e resolver questões pendentes com mais leveza e objetividade. >

Trabalho e dinheiro

Você cuidará das finanças no início do mês e haverá a tendência a uma maior movimentação nessa área. Por outro lado, poderão surgir tensões no trabalho, o que impactará a segurança material. Logo, procure administrar bem os recursos e diversificar as fontes de renda. A partir da metade de julho, os desejos pessoais possivelmente entrarão em conflito com as demandas na carreira. Além disso, será preciso lidar com perdas financeiras. >

Leão

O leonino buscará organizar as finanças e alcançar uma remuneração maior Crédito: Imagem: Polela | Shutterstock

Energia geral

No início do mês, a sua intuição estará em alta. Com isso, você tenderá a se dedicar ao bem-estar espiritual e, por sua vez, a se sentir mais protegido(a) contra energias negativas. Ao longo deste período, haverá bastante confiança e vitalidade, o que impulsionará os projetos e as decisões. Por fim, a propensão será que se torne o centro das atenções e cuide da saúde física. >

Relacionamentos

No começo de julho, irá se deparar com medos e fantasias no setor afetivo. A comunicação também poderá ser desafiadora, havendo propensão a mal-entendidos. Depois, a partir da metade do mês, haverá mais harmonia e afetividade nas relações, assim como oportunidades para compartilhar os desejos. Além disso, a atração pela pessoa amada se intensificará. >

Trabalho e dinheiro

No início de julho, você buscará organizar as finanças e alcançar uma remuneração maior. Será um período propício para tirar as ideias financeiras do papel. Ao mesmo tempo, deverá tomar cuidado com as negociações. Depois, haverá a oportunidade de explorar a criatividade e desenvolver habilidades profissionais, bem como de tornar o ambiente de trabalho um lugar mais agradável. >

Virgem

O virginiano viverá um bom momento para expor ideias e apresentar projetos no trabalho Crédito: Imagem: Polela | Shutterstock

Energia geral

As amizades e os ideais sociais terão destaque no início do mês. Você buscará o apoio dos grupos de que participa, bem como realizar ações que visam ao bem comum. Haverá, também, a oportunidade de conviver com pessoas que pensam diferente de si. Na última quinzena de julho, a sua energia se voltará para a espiritualidade e o bem-estar psíquico. Com isso, sentirá a necessidade de ficar sozinho(a) e explorar o lado interno. >

Relacionamentos

Os relacionamentos profissionais e pessoais serão marcados por afeto e harmonia no começo de julho. Será um bom momento para valorizar a amizade e a solidariedade, bem como para mediar possíveis conflitos. A partir da metade do mês, você dará mais atenção às emoções dentro dos relacionamentos. Com isso, perceberá a importância de acolher as sombras, realizar limpezas emocionais, lidar com o medo da perda e cultivar o desapego. >

Trabalho e dinheiro

No começo do mês, você buscará reconhecimento na carreira. Além disso, poderá se deparar com boas notícias no setor — bom momento para expor ideias e apresentar projetos. Por sua vez, a segunda quinzena de julho será marcada por disposição e produtividade. Portanto, aproveite o período para agir com firmeza, adotar hábitos saudáveis no trabalho e tomar decisões que melhorem a qualidade de vida. >

Libra

O libriano poderá colher os frutos dos seus esforços e lidar com as responsabilidades de forma eficaz Crédito: Imagem: Polela | Shutterstock

Energia geral

No início do mês, você terá mais consciência dos seus propósitos. Além disso, haverá a chance de receber o reconhecimento que merece. Será um momento de realização, independentemente do caminho que esteja trilhando. Depois, a energia se voltará para as amizades e ações coletivas. Neste período, poderá contar com a solidariedade dos amigos e de pessoas próximas. >

Relacionamentos

No começo do mês, haverá a chance de fortalecer a confiança dentro dos relacionamentos. Além disso, você entenderá como alcançar a harmonia no amor. Na segunda quinzena de julho, por sua vez, tenderá a ter mais energia para sair e encontrar pessoas. A propensão também será que se atraia por aqueles que conseguirem ampliar suas perspectivas de vida. >

Trabalho e dinheiro

O setor profissional será marcado por expansão e progresso no início do mês. Haverá a oportunidade de colher os frutos dos seus esforços e lidar com as responsabilidades de forma eficaz. A partir da metade de julho, o trabalho se conectará às ações coletivas. Você terá bastante disposição para participar de projetos que visam ao bem de todos os funcionários. >

Escorpião

O escorpiano estará mais envolvido com as amizades, os grupos de que participa e os projetos futuros Crédito: Imagem: Polela | Shutterstock

Energia geral

Com a mente bem aberta às novas perspectivas, você tenderá a expandir os horizontes — seja por meio de estudos, viagens ou aprofundamento em filosofias de vida — no início do mês. Depois, se envolverá com amizades, grupos de que participa e projetos futuros. A propensão será que tenha bastante energia para transformar as conexões sociais e investir nos planos de longo prazo. >

Relacionamentos

A primeira quinzena de julho favorecerá os relacionamentos e as parcerias. Ao mesmo tempo, a boa comunicação será essencial para lidar com as diferenças de opinião. A partir da metade do mês, haverá a necessidade de se entregar à paixão. Porém, você deverá se atentar aos conflitos, investindo na diplomacia para resolver questões pendentes. >

Trabalho e dinheiro

O início do mês favorecerá a produtividade, havendo a chance de aumentar o rendimento e buscar novos meios de trabalho. Será, também, um bom momento para expor as ideias e receber o reconhecimento profissional que merece. Depois, irá se deparar com novas responsabilidades e oportunidades de crescimento. Logo, ao mesmo tempo em que deverá aperfeiçoar as habilidades para se destacar, também precisará se atentar aos próprios limites para evitar o estresse. >

Sagitário

O sagitariano poderá compreender melhor o outro e o que espera da relação Crédito: Imagem: Polela | Shutterstock

Energia geral

O início do mês será de transformações e autoconhecimento. Isso, inclusive, o(a) ajudará a desvendar forças interiores e a ressignificar experiências dolorosas. Ao longo do processo, a intuição estará em alta. A partir da metade de julho, por sua vez, tentará expandir os horizontes, tanto os geográficos quanto os intelectuais e espirituais — bom momento para se aprofundar em estudos e buscar um sentido para a existência. >

Relacionamentos

No início de julho, as parcerias receberão mais atenção. Haverá, inclusive, a oportunidade de compreender melhor o outro e o que espera da relação. Além disso, o período trará prosperidade para o amor. Na segunda quinzena do mês, você deverá ser honesto(a) e buscar equilíbrio nos relacionamentos, tanto os profissionais quanto os afetivos. >

Trabalho e dinheiro

O início de julho favorecerá questões ligadas à aposentadoria, à herança e a bens compartilhados. A segunda metade do mês marcará uma nova etapa no trabalho. Você terá mais consciência dos seus propósitos. Além disso, poderá receber o reconhecimento que merece e assumir responsabilidades que abrirão portas para o sucesso. >

Capricórnio

A atenção do capricorniano estará voltada para o autoconhecimento e a capacidade de se reinventar Crédito: Imagem: Polela | Shutterstock

Energia geral

No começo do mês, a tendência será que as forças interiores o(a) ajudem a superar medos e sentimentos reprimidos que geram sofrimento. A partir da metade de julho, a sua atenção se voltará para o autoconhecimento e a capacidade de se reinventar. Este período trará a chance de realizar uma limpeza interna, liberando o que não serve mais. >

Relacionamentos

A primeira quinzena de julho será marcada pela chegada de alguém ou o aprimoramento das relações existentes, o que trará alegria e prosperidade. Todavia, poderão surgir conflitos. Portanto, você deverá investir na boa comunicação para negociar as diferenças e se adaptar às necessidades do outro. Depois, buscará se libertar de tabus da vida íntima. Além disso, o período favorecerá a construção de laços seguros e honestos. >

Trabalho e dinheiro

O início de julho favorecerá o crescimento profissional. Haverá bastante energia para buscar conhecimento e novas aventuras. Na segunda quinzena do mês, será possível colher os frutos dos investimentos financeiros, bem como lidar com situações que envolvem aposentadoria, herança e bens compartilhados. Ainda assim, você deverá cortar os gastos desnecessários. >

Aquário

A vida amorosa do aquariano será marcada pela sensibilidade e pela necessidade de se entregar às paixões Crédito: Imagem: Polela | Shutterstock

Energia geral

No início do mês, você buscará melhorar a rotina e a qualidade de vida. Para isso, terá que organizar as tarefas e investir em hábitos saudáveis. A partir da metade de julho, a atenção estará voltada para as parcerias. Também será um período de transformações e desapegos, em que poderá enfrentar medos e sentimentos reprimidos. >

Relacionamentos

Na primeira quinzena de julho, haverá a oportunidade de nutrir a autoestima, se sentindo mais à vontade com quem é. Isso irá melhorar as relações. O momento, também, propiciará a união e a confiança mútua. Depois, a vida amorosa será marcada pela sensibilidade e pela necessidade de se entregar às paixões. Por outro lado, haverá a chance de enfrentar conflitos nas amizades. Portanto, faça bom uso da diplomacia e respeite as diferenças. >

Trabalho e dinheiro

O início de julho favorecerá o crescimento profissional. Isso porque haverá a chance de aperfeiçoar as habilidades e conquistar uma posição de destaque no trabalho. A partir da metade do mês, assuntos relacionados à herança, à aposentadoria e a bens coletivos exigirão prudência. Este período também trará a necessidade de buscar novos caminhos na carreira. >

Peixes

O pisciano poderá se aproximar de pessoas importantes no ambiente profissional Crédito: Imagem: Polela | Shutterstock

Energia geral

No começo de julho, você terá disposição para se divertir e se expressar com autenticidade. Depois, será possível que invista em uma melhor qualidade de vida. Haverá a possibilidade de modificar os hábitos diários, buscando viver de forma mais saudável e consciente. Ao longo do processo, deverá jogar fora tudo o que não serve mais. >

Relacionamentos

Na primeira metade do mês, os relacionamentos familiares receberão mais atenção, havendo a oportunidade de harmonizar os laços e valorizar as histórias do passado. Na segunda quinzena de julho, o foco estará voltado para o fortalecimento das relações amorosas e profissionais. A boa comunicação será essencial nesta fase, pois, por meio dela, conseguirá firmar as parcerias que deseja. >

Trabalho e dinheiro

O início de julho se mostrará propício para as profissões artísticas. Também haverá a chance de se apaixonar pelo trabalho atual ou encontrar caminhos que estejam alinhados com as suas qualificações. Depois, será possível se aproximar de pessoas importantes no ambiente de trabalho. Neste período, inclusive, você contará com uma dose extra de sorte, podendo evoluir profissionalmente. >