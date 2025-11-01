Astrologia

Veja as previsões do Horóscopo Chinês para novembro de 2025

Confira o que o mês do Javali reserva para cada signo

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 15:08

Novembro trará a influência do Javali, um signo misterioso e determinado Crédito: Imagem: Lukas Kurka | Shutterstock

O ano de 2025 tem a energia da Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Novembro traz a influência do Javali, um signo misterioso, observador e determinado, mas que também pode se mostrar irritável e impaciente.

Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, 2025 foi um ano desafiador para os nativos do Javali, especialmente para aqueles que nasceram em 1995. Isso porque eles foram convidados a transformar padrões que os mantinham na zona de conforto.

Inclusive, esse comportamento está alinhado com a posição do signo no Horóscopo Chinês. Segundo a lenda, os 12 animais do zodíaco foram convocados pelo Imperador — e o Javali foi o último a chegar, pois se distraiu com comida, diversão e descanso. “Essa história diz muito sobre a tendência procrastinadora dos que nasceram no ano do Javali, mas também sobre sua capacidade de desfrutar do que a vida oferece”, acrescenta.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em novembro. Confira!

Rato

Os nativos do Rato terão a oportunidade de pausar e refletir sobre a próxima etapa Crédito: Imagem: AKV | Shutterstock

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em novembro, os nascidos no ano do Rato terão a oportunidade de pausar e refletir sobre a próxima etapa — que exigirá muito deles. Portanto, o ideal será reunir forças e poupar energia para os desafios.

Búfalo

Ao longo do mês de novembro, os nativos do Búfalo poderão expandir os horizontes com estrutura e solidez Crédito: Imagem: AKV | Shutterstock

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança.

Em novembro, os nativos do Búfalo poderão expandir os horizontes com estrutura e solidez. No caso, as ações bem direcionadas estarão alinhadas com os propósitos, trazendo resultados duradouros.

Tigre

Os nativos do Tigre deverão reestruturar os planos e ajustas as expectativas Crédito: Imagem: AKV | Shutterstock

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

No mês de novembro, os nascidos no ano do Tigre poderão enfrentar limitações ou atrasos em projetos de longo prazo. Nesse contexto, será necessário reestruturar planos e ajustar expectativas para seguir adiante com mais equilíbrio.

Coelho

As idealizações excessivas dos nativos do Coelho poderão causar frustrações Crédito: Imagem: AKV | Shutterstock

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Neste mês, as idealizações excessivas dos nativos poderão gerar frustrações. Pessoas, coisas e situações possivelmente não se mostrarão tão benéficas como aparentavam.

Dragão

Os nativos do Dragão terão mais disciplina e resiliência no mês de novembro Crédito: Imagem: AKV | Shutterstock

Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais. Em novembro, os nativos terão mais disciplina e resiliência. Inclusive, a definição clara e o bom direcionamento das ideias trarão muitos benefícios para o período.

Serpente

As ações dos nativos da Serpente serão favorecidas em novembro Crédito: Imagem: AKV | Shutterstock

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e pela rapidez de raciocínio. No entanto, quando não bem conduzidas, essas qualidades despertam comportamentos manipuladores e geram desconfiança nas relações.

O mês de novembro favorecerá as ações dos nativos da Serpente . Isso porque eles serão guiados a fazer o que é certo, do jeito certo e no momento certo. Além disso, se mantiverem o foco e a constância, poderão colher benefícios ainda maiores.

Cavalo

Os nativos do Cavalo terão a chance de transformar hábitos e sentimentos que não auxiliam o desenvolvimento Crédito: Imagem: AKV | Shutterstock

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes. Neste mês, os nativos terão a oportunidade de transformar sentimentos e hábitos que não auxiliam o desenvolvimento. Tal ação trará ainda mais benefícios para os nativos em 2026.

Cabra

A oportunidade de cura chegará na vida dos nativos da Cabra Crédito: Imagem: AKV | Shutterstock

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos. Em novembro, os nativos poderão se curar de forma profunda. Essa oportunidade ocorre a cada 12 anos e, se bem utilizada, trará calmaria e bem-estar.

Macaco

Os nativos do Macaco deverão evitar tomar decisões definitivas, pois estarão mais suscetíveis a cometer erros Crédito: Imagem: AKV | Shutterstock

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Em novembro, os nativos poderão enfrentar confusões emocionais, o que poderá gerar crises e incertezas. Nesse contexto, será importante que evitem tomar decisões definitivas, pois estarão mais suscetíveis a cometer erros.

Galo

Os nativos do Galo viverão momentos de harmonia, tornando o período tranquilo Crédito: Imagem: AKV | Shutterstock

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão e aceitação para lidar tanto com suas próprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes. Neste mês, os nativos poderão viver bons momentos. Haverá mais equilíbrio , tornando o período tranquilo. Além disso, a habilidade em contornar problemas será ampliada.

Cão

Será possível que os nativos do Cão lidem com conflitos internos e externos Crédito: Imagem: AKV | Shutterstock

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Em novembro, os nativos poderão lidar com conflitos internos e externos. Dúvidas, contradições e desconfiança poderão afetar os relacionamentos próximos, desencadeando desconfortos.

Javali

Os nativos do Javali poderão realizar escolhas importantes no mês de novembro Crédito: Imagem: AKV | Shutterstock

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos positivos e desafios. Por um lado, simboliza o aprimoramento contínuo; por outro, pode dificultar a finalização dos projetos iniciados. Em novembro, os nativos deverão realizar escolhas importantes, o que poderá gerar desgastes. Por isso, o ideal será que eles reflitam e alinhem as necessidades com os desejos.

Por Tery Kanakura

Consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.