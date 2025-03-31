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Astrologia

Veja as previsões do baralho cigano de abril para os 12 signos

Saiba o que as cartas revelam sobre amor, trabalho, espiritualidade e mudanças
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 31 de Março de 2025 às 15:05

O baralho cigano traz conselhos para cada nativo no mês de abril (Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock)
O baralho cigano traz conselhos para cada nativo no mês de abril Crédito: Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock
O baralho cigano pode ser um grande aliado para quem busca compreender melhor o que o futuro reserva. Com isso, cada signo pode se preparar para os desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem, guiando-se com mais confiança e clareza. Em abril, amor, trabalho, espiritualidade e mudanças estarão em destaque.
Abaixo, confira as mensagens e conselhos para aproveitar ao máximo essa fase!

Áries

Será o momento ideal para o ariano buscar aprimoramento profissional e investir em novos cursos (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)
Será o momento ideal para o ariano buscar aprimoramento profissional e investir em novos cursos Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock
Para Áries, as cartas Livros, Coração e Aliança indicam um período extremamente favorável para o aprendizado e o crescimento pessoal. Será o momento ideal para se aprofundar em novos estudos e buscar aprimoramento profissional. Além disso, será um ótimo período para se associar a pessoas com interesses semelhantes, ampliando conexões e fortalecendo amizades.
No campo amoroso, novidades emocionantes estarão a caminho. Se estiver solteiro(a), haverá grandes chances de encontrar alguém especial. Para quem estiver em um relacionamento, a fase será de fortalecimento dos laços e novas descobertas. Procure definir metas com clareza, pois tudo tenderá a fluir a seu favor.

Touro

Será um período ideal para o taurino guardar dinheiro e evitar gastos desnecessários (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)
Será um período ideal para o taurino guardar dinheiro e evitar gastos desnecessários Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock
As cartas Rato, Caminhos e Viagem sugerem um momento de cautela, especialmente no que diz respeito às finanças e à confiança nas pessoas ao redor. Esse será um período ideal para guardar dinheiro e evitar gastos desnecessários, pois imprevistos poderão surgir.
Será necessário estar atento a falsas promessas e manter uma postura mais reservada ao compartilhar planos. Algumas dúvidas poderão surgir, mas a intuição será a melhor aliada para tomar decisões. Uma viagem inesperada poderá acontecer em breve, trazendo novas experiências e mudanças positivas. Será importante se preparar para esse movimento em sua vida!

Gêmeos

A sintonia entre mente e espírito ajudará o geminiano a atrair boas oportunidades (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)
A sintonia entre mente e espírito ajudará o geminiano a atrair boas oportunidades Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock
Para Gêmeos, as cartas Cachorro, Jardim e Espiritualidade indicam um momento de conexão profunda com o eu interior e com as pessoas ao redor. Haverá um chamado para cuidar mais da alma e fortalecer a espiritualidade, seja por meio de práticas meditativas, estudos ou momentos de introspecção.
No campo social, a energia estará extremamente favorável, cercando-o(a) de pessoas confiáveis e leais. Será essencial acreditar naqueles que estiverem ao seu lado, pois o apoio mútuo será essencial neste período. Os caminhos estarão abertos, e essa sintonia entre mente e espírito ajudará a atrair boas oportunidades.

Câncer

Novas portas se abrirão para o canceriano, trazendo crescimento e renascimento (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)
Novas portas se abrirão para o canceriano, trazendo crescimento e renascimento Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock
As cartas Montanha, Estrelas e Cegonha revelam que algumas dificuldades poderão surgir, exigindo paciência e persistência para superá-las. No entanto, não deverá se desanimar, pois o futuro reserva momentos férteis e repletos de oportunidades.
O segredo será manter a esperança e confiar no próprio potencial. Novas portas se abrirão na vida profissional e pessoal, trazendo crescimento e renascimento. Para aqueles que desejam aumentar a família ou iniciar novos projetos, o período será propício. O céu estará a favor, bastando seguir firme e acreditar no próprio caminho.

Leão

O leonino entrará em uma fase de oportunidades, em que portas antes fechadas começarão a se abrir (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)
O leonino entrará em uma fase de oportunidades, em que portas antes fechadas começarão a se abrir Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock
As cartas Chave, Cavaleiro e Carta indicam um período de grande abertura de caminhos e conquistas. O leonino entrará em uma fase de oportunidades, em que portas antes fechadas começarão a se abrir. Um homem poderá surgir como um grande aliado, trazendo notícias positivas e ajudando a impulsionar projetos.
Será necessário estar atento a convites e mensagens importantes, pois poderão mudar o rumo do futuro. Esse será um período de grandes realizações — foco e aproveitamento das chances que surgirem serão fundamentais.

Virgem

O momento será positivo financeiramente, garantindo estabilidade e segurança para o virginiano (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)
O momento será positivo financeiramente, garantindo estabilidade e segurança para o virginiano Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock
As cartas Peixes, Urso e Raposa pedem cautela, especialmente em relação às finanças e às pessoas ao redor. O momento será positivo financeiramente, garantindo estabilidade e segurança, mas será essencial evitar excessos e manter uma postura discreta.
Não revele planos a qualquer um, nem confie cegamente em promessas. A estratégia e o cuidado ao tomar decisões serão indispensáveis, pois algumas pessoas poderão não agir com boas intenções. A prudência será a maior aliada para garantir que os ganhos sejam bem aproveitados.

Libra

Um sentimento de liberdade surgirá, permitindo o libriano se expressar com maior autenticidade (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)
Um sentimento de liberdade surgirá, permitindo o libriano se expressar com maior autenticidade Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock
Com as cartas Morte, Pássaros e Magia, um período de transformação se iniciará para o libriano. Haverá uma forte necessidade de mudar a maneira de pensar e agir, e isso será essencial para abrir novos caminhos . O fim de um ciclo se aproxima, mas, em vez de temer, deverá abraçar essa mudança com coragem, pois ela trará crescimento e renovação.
Um sentimento de liberdade surgirá, permitindo se expressar com maior autenticidade. Além disso, a conexão com a magia e com o universo se fortalecerá. A confiança no poder intuitivo será um guia valioso para superar desafios e encontrar novas possibilidades.

Escorpião

No amor, haverá possibilidades de surpresas e gestos românticos inesperados para o escorpiano (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)
No amor, haverá possibilidades de surpresas e gestos românticos inesperados para o escorpiano Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock
As cartas Ramalhete, Foice e Crianças indicam um período de grandes alegrias e conquistas no amor e na vida pessoal. No entanto, será importante tomar cuidado com as palavras, pois a sinceridade poderá, sem querer, magoar pessoas queridas. Será necessário ter mais empatia ao se expressar e evitar ser muito direto(a) em momentos delicados.
No campo afetivo, haverá possibilidades de surpresas e gestos românticos inesperados, fortalecendo os laços. Esse será um bom momento para celebrar a vida, sempre com sensibilidade e consideração pelos sentimentos dos outros.

Sagitário

A estrela do sagitariano brilhará intensamente, e a sorte poderá se manifestar (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)
A estrela do sagitariano brilhará intensamente, e a sorte poderá se manifestar Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock
As cartas Cobra, Lua e Obstáculos alertam para a necessidade de atenção às pessoas ao redor. Nem todos serão confiáveis, então será prudente manter-se cauteloso(a) e evitar expor demais a vida pessoal. Além disso, a saúde física e emocional merecerá atenção — um check-up será bem-vindo.
A Lua mostra que a intuição estará aflorada , sendo essencial ouvi-la ao enfrentar desafios. Apesar dos obstáculos, a estrela dos sagitarianos brilhará intensamente, e a sorte poderá se manifestar quando menos esperarem.

Capricórnio

Será uma fase de crescimento e prosperidade para o capricorniano (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)
Será uma fase de crescimento e prosperidade para o capricorniano Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock
Com as cartas Sol, Ventos e Árvore, um período de mudanças positivas se aproxima. Os tempos de instabilidade ficarão para trás, dando lugar a uma fase de crescimento e prosperidade. O Sol iluminará o caminho, trazendo oportunidades de ganhos e realização de desejos. Aquilo que estiver emperrado começará a fluir naturalmente. Para aproveitar ao máximo essa boa fase, será importante cercar-se de pessoas leais e compartilhar essa energia de sucesso.

Aquário

Financeiramente, o período trará estabilidade e segurança para o aquariano (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)
Financeiramente, o período trará estabilidade e segurança para o aquariano Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock
As cartas Mensageiro, Cruz e Âncora mostram que chegou a hora de iniciar novas aventuras e encerrar ciclos que já não fazem sentido. Um peso que possa ter sido sentido nos últimos tempos começará a se dissipar. Financeiramente, o período trará estabilidade e segurança, permitindo a construção de uma base sólida para o futuro. Será preciso estar pronto(a) para novidades e mudanças que os(as) levarão a um estado de maior equilíbrio e bem-estar.

Peixes

O mês de abril será de aprendizado e aprimoramento para o pisciano (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)
O mês de abril será de aprendizado e aprimoramento para o pisciano Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock
Para Peixes, as cartas Cigana, Ramalhete e Livros indicam um momento de confiança e crescimento. As mulheres ao redor terão papel importante na jornada, trazendo apoio e conselhos valiosos. Projetos que estiverem parados poderão ganhar novo fôlego e gerar grande satisfação. Além disso, o período será excelente para aprendizado e aprimoramento. Caso deseje estudar ou investir em novas habilidades, esse será o momento certo. Será uma fase de crescimento e realização.
Por Tânia Gori
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.

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