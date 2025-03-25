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Astrologia

Veja as características do signo do Dragão no Horóscopo Chinês

Os nativos estão sempre de olho no futuro e costumam superar os desafios com avidez
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Março de 2025 às 17:37

O Dragão é o quinto signo do Horóscopo Chinês (Imagem: iWUTJRW | Shutterstock)
O Dragão é o quinto signo do Horóscopo Chinês Crédito: Imagem: iWUTJRW | Shutterstock
O Dragão é o quinto signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Áries. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Júpiter. O elemento dos nativos é a madeira, a pedra é a jaspe verde, a flor é o lótus, o metal é o ferro, a erva é o alecrim, o aroma é lavanda, a cor é o vermelho e o número da sorte é o 8. 

Quem são os nativos de Dragão?

Os nativos do Dragão são as pessoas nascidas nas seguintes datas: 
  • 16/02/1904 a 03/02/1905;
  • 03/02/1916 a 22/01/1917;
  • 23/01/1928 a 09/02/1929;
  • 08/02/1940 a 26/01/1941;
  • 27/01/1952 a 13/02/1953;
  • 13/02/1964 a 01/02/1965;
  • 31/01/1976 a 17/02/1977;
  • 17/02/1988 a 05/02/1989;
  • 05/02/2000 a 24/01/2001;
  • 23/01/2012 a 09/02/2013;
  • 10/02/2024 a 28/01/2025.
Se você nasceu entre 7h e 9h, o seu ascendente é o Dragão.

Características dos nativos de Dragão

Segundo o astrólogo e numerólogo Victor Souza, os nativos de Dragão estão sempre de olho no futuro. “Inquietos, rejeitam a rotina e assumem uma postura de aventureiros e desbravadores, jamais se intimidam com obstáculos ou com empecilhos”, explica. 
Ainda conforme o profissional, os nativos deste signo costumam superar os desafios com avidez. “Para o Dragão, que tem uma crença inabalável em sua própria capacidade, não existe a palavra ‘impossível’”, completa. 
Os nativos do Dragão têm um alto senso de responsabilidade (Imagem: Seeshock | Shutterstock)
Os nativos do Dragão têm um alto senso de responsabilidade Crédito: Imagem: Seeshock | Shutterstock

Traços marcantes do Dragão

Uma das virtudes dos nativos do Dragão é o alto senso de responsabilidade. Além disso, conforme Victor Souza, eles costumam gostar de aventura. “Possuem uma inquietação natural dos pioneiros e desbravadores e um espírito dinâmico e ativo”, afirma.

Aspectos que precisam desenvolver

Como os demais signos do Horóscopo Chinês , o nativo de Dragão também possui características que precisa desenvolver. “As pessoas do signo de Dragão são conhecidas pela insatisfação permanente com tudo e com todos e pela natureza temperamental. Por isso, elas são capazes de atos impensados e arriscados”, conta Victor Souza.

Nativos de Dragão no amor

De acordo com Victor Souza, o temperamento incansável do Dragão também se manifesta no campo amoroso. Por isso, esse é um dos signos mais sedutores. “Popular e protetor, o Dragão também tem a presença sempre disputada por familiares e por amigos”, finaliza. 

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