Veja as características do signo do Dragão no Horóscopo Chinês

O Dragão é o quinto signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Áries. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Júpiter. O elemento dos nativos é a madeira, a pedra é a jaspe verde, a flor é o lótus, o metal é o ferro, a erva é o alecrim, o aroma é lavanda, a cor é o vermelho e o número da sorte é o 8.
Quem são os nativos de Dragão?
Os nativos do Dragão são as pessoas nascidas nas seguintes datas:
- 16/02/1904 a 03/02/1905;
- 03/02/1916 a 22/01/1917;
- 23/01/1928 a 09/02/1929;
- 08/02/1940 a 26/01/1941;
- 27/01/1952 a 13/02/1953;
- 13/02/1964 a 01/02/1965;
- 31/01/1976 a 17/02/1977;
- 17/02/1988 a 05/02/1989;
- 05/02/2000 a 24/01/2001;
- 23/01/2012 a 09/02/2013;
- 10/02/2024 a 28/01/2025.
Se você nasceu entre 7h e 9h, o seu ascendente é o Dragão.
Características dos nativos de Dragão
Segundo o astrólogo e numerólogo Victor Souza, os nativos de Dragão estão sempre de olho no futuro. “Inquietos, rejeitam a rotina e assumem uma postura de aventureiros e desbravadores, jamais se intimidam com obstáculos ou com empecilhos”, explica.
Ainda conforme o profissional, os nativos deste signo costumam superar os desafios com avidez. “Para o Dragão, que tem uma crença inabalável em sua própria capacidade, não existe a palavra ‘impossível’”, completa.
Traços marcantes do Dragão
Uma das virtudes dos nativos do Dragão é o alto senso de responsabilidade. Além disso, conforme Victor Souza, eles costumam gostar de aventura. “Possuem uma inquietação natural dos pioneiros e desbravadores e um espírito dinâmico e ativo”, afirma.
Aspectos que precisam desenvolver
Como os demais signos do Horóscopo Chinês , o nativo de Dragão também possui características que precisa desenvolver. “As pessoas do signo de Dragão são conhecidas pela insatisfação permanente com tudo e com todos e pela natureza temperamental. Por isso, elas são capazes de atos impensados e arriscados”, conta Victor Souza.
Nativos de Dragão no amor
De acordo com Victor Souza, o temperamento incansável do Dragão também se manifesta no campo amoroso. Por isso, esse é um dos signos mais sedutores. “Popular e protetor, o Dragão também tem a presença sempre disputada por familiares e por amigos”, finaliza.