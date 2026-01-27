Astrologia

União de astros em Aquário: saiba o que esperar desta terça-feira

Grande conjunção de Sol, Marte, Mercúrio, Vênus e Plutão agita o céu e impulsiona mudanças

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13:15

A grande união planetária em Aquário exige a quebra de padrões antigos para o nascimento do novo Crédito: Imagem: NataLyaroArt | Shutterstock

Nesta terça-feira, 27 de janeiro, o céu vive um dos momentos mais intensos e importantes do ano com a grande união de Sol, Marte, Mercúrio, Vênus e Plutão em Aquário. Quando vários astros se encontram no mesmo signo, o efeito é coletivo, profundo e impossível de ignorar.

Com isso, Aquário, signo ligado à inovação, à liberdade, ao futuro e à consciência social, pede atualização de mentalidade, quebra de padrões antigos e abertura para o novo — ainda que isso venha acompanhado de muito desconforto.

União dos astros em Aquário pede reflexão profunda

Essa configuração astrológica funciona como um grande chamado para rever ideias, relações, projetos e até como nos conectamos com o mundo, para deixarmos a mentalidade tradicional e retrógrada para trás.

Além disso, nada permanece exatamente como está quando Plutão participa do jogo: ele transforma, aprofunda e exige verdade. O Sol, por sua vez, ilumina essas mudanças. Marte impulsiona a ação. Mercúrio acelera pensamentos e diálogos, enquanto Vênus mexe com valores, afetos e escolhas.

A energia de Aquário convida a todos para amar com autenticidade e buscar caminhos profissionais não convencionais Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Preparação para mudanças mentais e planos de futuro

O signo de Aquário rege tudo o que diz respeito ao coletivo, à tecnologia, às redes, às causas sociais e à liberdade individual. Por isso, esse movimento pode trazer notícias inesperadas, viradas de chave, conversas decisivas e decisões que alteram rotas, tanto no plano pessoal quanto no social. É um período fértil para ideias inovadoras, projetos ousados e novas formas de se relacionar — mas também pode gerar rupturas necessárias com o que já não faz sentido.

No campo emocional, há um convite claro para amar com mais autenticidade, sem repetir padrões de dependência ou controle. Relações baseadas apenas no hábito tendem a ser questionadas. No trabalho, Aquário favorece caminhos não convencionais, iniciativas autorais e tudo o que envolva comunicação, internet, inovação e propósito.

Todos os signos sentem essa energia

Os signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) ganham clareza mental e impulso criativo, enquanto os signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) sentem um chamado para agir com mais consciência. Os representantes dos elementos Terra (Capricórnio, Virgem e Touro) e Água (Câncer, Peixes e Escorpião) são convidados a flexibilizar certezas e confiar mais no fluxo do novo.

Mais do que prever acontecimentos, esse movimento aponta uma direção: o futuro começa agora — e ele exige consciência, autenticidade e liberdade de agir e pensar.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.