Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 29 de setembro a 05 de outubro de 2025

Confira o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 07:38

A semana trará força interior para superar obstáculos Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

A energia geral desta semana será de movimento, clareza e transformação. As cartas mostram que cada signo passará por processos de avanço, decisões importantes e abertura de novos caminhos. O período trará força interior para superar obstáculos, inspiração para conduzir projetos e sensibilidade para ouvir a intuição.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – O Carro

A determinação e a coragem serão do ariano serão as melhores aliadas para enfrentar qualquer obstáculo Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

A semana chegará com energia de avanço e conquistas. A carta do “Carro” mostra que você terá nas mãos o controle da sua própria estrada , então não hesite em acelerar. A determinação e a coragem serão suas melhores aliadas para enfrentar qualquer obstáculo. Procure manter o foco no destino e confiar que está no caminho certo.

Touro – Oito de Copas

A intuição guiará os próximos passos do taurino Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

A carta “Oito de Copas” convida ao desapego e à coragem de virar a página. Se algo já não fizer mais sentido para você, será hora de seguir em frente sem olhar para trás. Essa decisão poderá doer, mas abrirá espaço para encontros, situações e emoções muito mais alinhadas com quem você é. Sua intuição guiará os próximos passos.

Gêmeos – O Sol

O geminiano poderá aproveitar a energia para dar mais cor aos seus projetos e calor às suas relações Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

O Sol iluminará a sua semana com clareza, vitalidade e boas notícias. Será tempo de se permitir sorrir, celebrar conquistas e reconhecer as bênçãos que chegarão até você. Aproveite essa energia radiante para dar mais cor aos seus projetos e calor às suas relações. A luz que você emite atrairá ainda mais coisas boas.

Câncer – Nove de Paus

A força interior do canceriano sustentará suas escolhas e garantirá que ultrapasse qualquer barreira Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

A carta “Nove de Paus” pede resistência e firmeza. Você poderá até se sentir cansado(a), mas percorreu um longo caminho e estará muito próximo de colher os resultados. Não desanime diante das dificuldades. Sua força interior sustentará suas escolhas e garantirá que você ultrapasse qualquer barreira.

Leão – A Lua

Sonhos, sinais e até pressentimentos revelarão mensagens importantes para o leonino Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

A Lua trará mistério e sensibilidade para a sua semana. Nem tudo será o que parece, então confie mais na sua intuição do que nas aparências . Sonhos, sinais e até pressentimentos revelarão mensagens importantes. Apenas tome cuidado para não se perder em ilusões — o segredo será caminhar com consciência e atenção.

Virgem – Ás de Espadas

O virginiano deverá usar a lucidez como sua maior ferramenta Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

O “Ás de Espadas” anuncia clareza e novos começos. Uma ideia brilhante, uma decisão importante ou até uma conversa sincera abrirão caminhos que estavam bloqueados. Essa é a carta que corta dúvidas e confusões, deixando apenas a verdade. Por isso, procure usar a lucidez como sua maior ferramenta.

Libra – Dez de Copas

Será tempo de o libriano valorizar os laços e viver momentos de afeto Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

O “Dez de Copas” traz harmonia e plenitude emocional. Será tempo de valorizar os laços, viver momentos de afeto e se permitir sentir segurança no coração. A energia da carta fala sobre felicidade compartilhada, seja em família, amizades ou no amor. Por isso, nesta semana, celebre o que já construiu e confie na abundância que o(a) cerca.

Escorpião – Cinco de Ouros

O escorpiano deverá tentar enxergar as oportunidades à sua volta Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

O “Cinco de Ouros” alerta para sentimentos de escassez ou isolamento. Talvez você esteja focando apenas no que falta e esquecendo de enxergar as oportunidades à sua volta. Essa carta lembra que apoio existe, basta estender a mão e aceitar ajuda. Lembre-se: a luz sempre estará disponível, mesmo nos momentos de sombra.

Sagitário – Rei de Paus

O sagitariano estará em uma fase de expansão e inspirará pessoas com suas atitudes Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

A carta “Rei de Paus” traz liderança, confiança e ousadia. Você estará em uma fase de expansão e inspirará pessoas com suas atitudes. Aproveite essa energia de autoridade natural para conduzir projetos e abrir portas. Será uma semana para confiar no seu poder criativo e mostrar ao mundo a sua força.

Capricórnio – A Justiça

Situações pedindo clareza ou decisões importantes poderão surgir para o capricorniano Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

“A Justiça” chega para equilibrar os pratos da sua vida. Situações pedindo clareza ou decisões importantes poderão surgir, e será fundamental agir com responsabilidade e imparcialidade. Essa carta lembra que cada atitude traz consequências. Procure ser honesto(a) consigo e saiba que o justo sempre prevalece.

Aquário – Nove de Copas

Será uma semana de satisfação, realização e celebração das pequenas vitórias para o aquariano Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

“Nove de Copas” é a carta dos desejos atendidos. Ela anuncia uma semana de satisfação, realização e celebração das pequenas vitórias. O sentimento de g r atidão abrirá ainda mais espaço para a abundância. Será tempo de reconhecer o quanto você tem conquistado e se permitir aproveitar esse contentamento.

Peixes – A Morte

Será uma semana de transformações inevitáveis e necessárias para o pisciano Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

A carta “A Morte” anuncia transformações inevitáveis e necessárias. Um ciclo chegará ao fim e, por mais difícil que seja soltar, esse movimento abrirá caminho para o renascimento. O novo só chegará quando o velho for deixado para trás. Essa será uma semana de libertação e de preparação para uma fase mais verdadeira e alinhada com você.

Victor Valentim

null Crédito:

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.