Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de outubro de 2025

A semana trará para os signos uma energia intensa de movimento e renovação, marcada por oportunidades que surgirão de forma rápida e inesperada. Será um período de clareza, criatividade e recomeços, em que o universo abrirá portas para quem estiver disposto a agir com coragem e confiança.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!
A energia da semana será ágil e vibrante. A carta “Oito de Bastões” indica que tudo tenderá a acontecer rapidamente, então se prepare para boas novidades, mensagens e movimentos inesperados. Tente aproveitar o impulso e seguir o fluxo, pois as oportunidades não irão esperar.
A carta “Nove de Ouros” fala de prazer, conforto e merecimento. Será o momento de desfrutar do que você tem construído com tanto esforço. Essa carta traz prosperidade, independência e o lembrete de que cuidar de si também é um investimento.
A carta “Dois de Espadas” mostra indecisão e dúvida. Esta semana pedirá equilíbrio entre razão e emoção antes de agir. Tente respirar, refletir e escutar sua intuição, e as respostas chegarão quando você silenciar o ruído ao redor.
O Sol brilhará para você! Essa carta indica alegria, clareza e reconhecimento. Será o momento de se mostrar, acreditar mais em si e compartilhar sua luz. Tudo tenderá a fluir com mais leveza e confiança.
A carta “O Mago” indica poder de ação e criatividade em alta. Nesta semana, você terá todas as ferramentas para manifestar seus desejos . Por isso, acredite na sua capacidade e coloque suas ideias em prática, pois o universo estará ouvindo.
A carta “O Julgamento” fala sobre renascimento e libertação. Esta semana marcará um novo ciclo, no qual você poderá deixar para trás o que já cumpriu seu papel. Tente seguir leve, confiante e aberto(a) para as novas oportunidades que chegarão.
A carta “Três de Copas” indica alegria, encontros e boas companhias. Será um período de celebração e harmonia emocional . Aproveite os momentos de leveza e gratidão, que o(a) ajudarão a recarregar as energias.
A carta “O Imperador” pede estrutura, firmeza e liderança. Esta semana exigirá foco e controle sobre suas ações. Tome as rédeas da situação com confiança e mostre que sabe exatamente onde quer chegar.
A carta “O Louco” traz o convite para recomeçar sem medo. Você poderá se aventurar, explorar e se permitir sair da rotina . Essa carta pede leveza e coragem para seguir novos caminhos sem se prender tanto ao passado.
A carta “Seis de Espadas” anuncia uma travessia para tempos mais tranquilos. Você poderá deixar uma fase difícil para trás. Confie no processo e se permita descansar a mente enquanto o novo se aproxima.
A carta “Rainha de Copas” fala sobre empatia, sensibilidade e amor-próprio. Esta semana pedirá que você se conecte com as emoções e com o que lhe faz bem. Ouça o coração e pratique o autocuidado.
A carta “Ás de Ouros” representa um novo começo material ou profissional. Poderá surgir uma oportunidade promissora, mas ela exigirá atitude. Plante com fé e dedicação, pois o que iniciar neste momento terá tudo para florescer.
