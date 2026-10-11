Tarot semanal: previsão para os signos de 12 a 18 de outubro de 2026

Ao longo desta semana, os signos serão convidados a olhar para o futuro com mais consciência, equilibrando o desejo de avançar com a necessidade de respeitar o próprio ritmo. Conforme as cartas do tarot, novas possibilidades poderão surgir nos relacionamentos, nos projetos e na vida material, trazendo entusiasmo, reconhecimento e oportunidades de crescimento.