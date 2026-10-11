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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 12 a 18 de outubro de 2026

As cartas revelam quais são as tendências para as finanças, os relacionamentos e o trabalho nos próximos dias
Portal Edicase

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Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 07:55

Com paciência e equilíbrio, será possível abrir espaço para experiências mais positivas e caminhos renovados (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock)
Com paciência e equilíbrio, será possível abrir espaço para experiências mais positivas e caminhos renovados Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

Ao longo desta semana, os signos serão convidados a olhar para o futuro com mais consciência, equilibrando o desejo de avançar com a necessidade de respeitar o próprio ritmo. Conforme as cartas do tarot, novas possibilidades poderão surgir nos relacionamentos, nos projetos e na vida material, trazendo entusiasmo, reconhecimento e oportunidades de crescimento.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

Áries — Ás de Copas

Áries viverá uma renovação emocional e estará mais aberto a novos sentimentos e aproximações (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)
Áries viverá uma renovação emocional e estará mais aberto a novos sentimentos e aproximações Crédito: Imagem: Polikaanart | Shutterstock

Uma renovação emocional poderá marcar os próximos dias, revela a carta “Ás de Copas”. Novos sentimentos, aproximações ou uma sensação de entusiasmo poderão surgir. Será importante se permitir receber aquilo que chegará, sem comparar tanto com experiências do passado.

Touro — Rainha de Ouros

Touro buscará mais organização e estabilidade, especialmente no trabalho, nas finanças e no bem-estar (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)
Touro buscará mais organização e estabilidade, especialmente no trabalho, nas finanças e no bem-estar Crédito: Imagem: Polikaanart | Shutterstock

Segundo a carta “Rainha de Ouros”, a semana favorecerá a organização, a estabilidade e o cuidado com a vida material. Trabalho e dinheiro poderão exigir atenção, mas também haverá espaço para aproveitar aquilo que você está construindo. Será importante cuidar também do seu bem-estar.

Gêmeos — 3 de Paus

Gêmeos enxergará novas possibilidades para seus planos e estará mais aberto à expansão e a novos contatos (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)
Gêmeos enxergará novas possibilidades para seus planos e estará mais aberto à expansão e a novos contatos Crédito: Imagem: Polikaanart | Shutterstock

Será o momento de olhar um pouco mais longe, revela a carta “3 de Paus”. Planos que você iniciou poderão começar a mostrar novas possibilidades . A semana favorecerá a expansão, os contatos e as decisões voltadas para o futuro.

Câncer — 4 de Espadas

Câncer precisará diminuir o ritmo e respeitar os momentos de descanso para encontrar mais clareza (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)
Câncer precisará diminuir o ritmo e respeitar os momentos de descanso para encontrar mais clareza Crédito: Imagem: Polikaanart | Shutterstock

Talvez seja necessário diminuir o ritmo, alerta a carta “4 de Espadas”. Nem tudo precisará ser resolvido imediatamente. Respeitar seus momentos de descanso poderá trazer justamente a clareza que está faltando para lidar com uma situação.

Leão — O Sol

Leão viverá dias mais leves, com oportunidades de reconhecimento, encontros e maior entusiasmo (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)
Leão viverá dias mais leves, com oportunidades de reconhecimento, encontros e maior entusiasmo Crédito: Imagem: Polikaanart | Shutterstock

Conforme a carta “4 de Espadas”, uma energia mais leve acompanhará os próximos dias. A semana favorecerá encontros, reconhecimento e situações capazes de devolver seu entusiasmo. Será um período favorável para mostrar mais aquilo que você sabe fazer.

Virgem — 6 de Ouros

Virgem vivenciará trocas importantes e precisará buscar equilíbrio entre aquilo que oferece e recebe (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)
Virgem vivenciará trocas importantes e precisará buscar equilíbrio entre aquilo que oferece e recebe Crédito: Imagem: Polikaanart | Shutterstock

As trocas estarão em destaque, revela a carta “6 de Ouros”. Você poderá receber ajuda, reconhecimento ou uma oportunidade, mas também poderá ser chamado(a) a apoiar alguém. Será importante observar se há equilíbrio entre aquilo que você oferece e aquilo que recebe.

Libra — Rainha de Espadas

Libra enxergará algumas situações com mais clareza e precisará estabelecer limites nas relações (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)
Libra enxergará algumas situações com mais clareza e precisará estabelecer limites nas relações Crédito: Imagem: Polikaanart | Shutterstock

Segundo a carta “Rainha de Espadas”, será uma semana para enxergar uma situação sem tantas idealizações. Uma conversa direta poderá ser necessária. Estabelecer limites não significa afastar pessoas, mas deixar mais claro aquilo que você aceita em sua vida .

Escorpião — 9 de Copas

Escorpião perceberá sinais positivos e terá motivos para valorizar e celebrar suas conquistas (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)
Escorpião perceberá sinais positivos e terá motivos para valorizar e celebrar suas conquistas Crédito: Imagem: Polikaanart | Shutterstock

Conforme a carta “9 de Copas”, algo que você deseja poderá se aproximar ou trazer sinais positivos. Será importante aproveitar as pequenas conquistas da semana e reconhecer aquilo que está funcionando. Nem sempre é preciso buscar mais para perceber que há motivos para celebrar.

Sagitário — O Louco

Sagitário sentirá vontade de experimentar novos caminhos, mas precisará equilibrar coragem e prudência (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)
Sagitário sentirá vontade de experimentar novos caminhos, mas precisará equilibrar coragem e prudência Crédito: Imagem: Polikaanart | Shutterstock

Segundo a carta “O Louco”, uma vontade de experimentar algo diferente poderá aparecer. Novos caminhos, convites ou mudanças de planos trarão movimento para a semana. Será importante ter coragem para viver o novo , mas sem abandonar completamente a prudência.

Capricórnio — 2 de Paus

Capricórnio refletirá sobre os próximos passos e precisará planejar com calma antes de escolher uma direção (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)
Capricórnio refletirá sobre os próximos passos e precisará planejar com calma antes de escolher uma direção Crédito: Imagem: Polikaanart | Shutterstock

Segundo a carta “2 de Paus”, uma escolha relacionada ao futuro poderá ocupar seus pensamentos. Você tem parte daquilo que precisa para avançar, mas será necessário decidir qual direção desejará seguir. O planejamento será mais importante do que a pressa.

Aquário — 8 de Copas

Aquário poderá se afastar de situações desgastantes para abrir espaço para novas experiência (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)
Aquário poderá se afastar de situações desgastantes para abrir espaço para novas experiência Crédito: Imagem: Polikaanart | Shutterstock

Conforme a carta “8 de Copas”, talvez você perceba que uma situação já não oferece o mesmo de antes. A semana poderá trazer vontade de se afastar de algo desgastante. Algumas despedidas serão necessárias para abrir espaço para novas experiências .

Peixes — A Temperança

Peixes precisará agir com equilíbrio e paciência para permitir que situações confusas se reorganizem (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)
Peixes precisará agir com equilíbrio e paciência para permitir que situações confusas se reorganizem Crédito: Imagem: Polikaanart | Shutterstock

Os próximos dias pedirão equilíbrio e paciência, revela a carta “A Temperança”. Será importante evitar extremos e permitir que algumas situações encontrem seu próprio ritmo. Aos poucos, aquilo que parece confuso poderá começar a se reorganizar.

PorVictor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.

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