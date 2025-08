Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 04 a 10 agosto de 2025

Confira o que as cartas revelam para cada nativo nos próximos dias

O tarot é uma ferramenta de autoconhecimento e orientação, que, além de prever possíveis eventos futuros, estimula reflexões para interpretar os sinais presentes no cotidiano. A partir da leitura da semana, é possível identificar desafios, oportunidades e tomar decisões de forma mais consciente. Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo. Confira! >