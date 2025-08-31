Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 01 a 07 de setembro de 2025

Confira o que as cartas revelam para cada nativo ao longo dos próximos dias

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 07:30

A semana trará energias de transformação interna Crédito: Imagem: valiantsin suprunovich | Shutterstock

A primeira semana de setembro trará um movimento de clareza, despertar e transformações internas que convidarão todos os signos a olharem para dentro e se alinharem com seus verdadeiros propósitos. Haverá momentos de expansão, celebrações e conquistas emocionais, mas também desafios relacionados a responsabilidades, decisões racionais e aprendizados sobre limites.

Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo. Confira!

Áries – O Sol

O ariano terá uma semana cheia de vitalidade Crédito: Imagem: Alice Vacca | Shutterstock

A vitalidade tomará conta da sua semana! Clareza, energia e alegria iluminarão os seus passos. Será o momento de brilhar, atrair olhares e celebrar vitórias pessoais.

Touro – O Julgamento

O taurino poderá fazer escolhas que mudarão o rumo da sua vida Crédito: Imagem: Alice Vacca | Shutterstock

Chamados importantes chegarão até você. Será um momento de despertar, de perceber verdades e de fazer escolhas que poderão mudar o rumo da sua vida. Procure prestar atenção nos sinais antes de tomar decisões.

Gêmeos – Nove de Espadas

O geminiano deverá respirar fundo, descansar e evitar se cobrar tanto Crédito: Imagem: Alice Vacca | Shutterstock

A sua mente poderá ficar acelerada, mas será preciso ter cuidado para não alimentar preocupações que só existirão dentro da sua cabeça. Procure respirar fundo, descansar e evitar se cobrar tanto.

Câncer – Três de Ouros

O canceriano terá bons frutos nas parcerias e trabalhos em equipe Crédito: Imagem: Alice Vacca | Shutterstock

Parcerias e trabalhos em equipe trarão bons frutos. Você não precisará fazer tudo sozinho. A colaboração será a chave do seu sucesso nesta semana.

Leão – Cavaleiro de Paus

O leonino sentirá vontade de se arriscar nesta semana Crédito: Imagem: Alice Vacca | Shutterstock

A aventura chamará o seu nome! Você sentirá vontade de se arriscar e ir atrás do que empolga o seu coração. Aproveite a coragem e se movimente sem medo.

Virgem – Oito de Ouros

O virginiano poderá investir no que sabe fazer Crédito: Imagem: Alice Vacca | Shutterstock

Dedicação e paciência renderão resultados sólidos. Será o momento de aprimorar suas habilidades, investir no que você sabe fazer e mostrar o seu valor. Curta esta fase.

Libra – Nove de Copas

O libriano viverá uma semana de conquista emocional e de satisfação Crédito: Imagem: Alice Vacca | Shutterstock

Desejos serão realizados e alegrias encherão o seu coração . A semana trará um sabor de conquista emocional e de satisfação. Aprecie cada pequeno prazer que aparecer.

Escorpião – Dez de Paus

O escorpiano deverá ter cuidado para não carregar mais do que o necessário Crédito: Imagem: Alice Vacca | Shutterstock

Você poderá sentir o peso de muitas responsabilidades. Será importante ter cuidado para não carregar mais do que o necessário. Aprenda a delegar e aliviar a carga.

Sagitário – A Sacerdotisa

O sagitariano sentirá com clareza quem ou o quê merece atenção Crédito: Imagem: Alice Vacca | Shutterstock

A intuição será a sua bússola. Segredos se revelarão, e você sentirá com clareza quem ou o quê merece a sua atenção. O silêncio e a observação serão poderosos neste momento.

Capricórnio – Rei de Espadas

O capricorniano deverá usar a lógica para resolver situações pendentes Crédito: Imagem: Alice Vacca | Shutterstock

Decisões racionais serão necessárias. A sua mente estará afiada para cortar excessos e agir com clareza. Use a lógica para resolver situações pendentes e manter os pés no chão.

Aquário – Dez de Copas

O aquariano viverá momentos de amor verdadeiro e cumplicidade Crédito: Imagem: Alice Vacca | Shutterstock

A energia da união e da felicidade em família ou entre amigos envolverá você. Momentos de amor verdadeiro e cumplicidade se destacarão.

Peixes – Rainha de Ouros

O pisciano poderá nutrir relações, cuidar de si e colher frutos concretos do seu esforço Crédito: Imagem: Alice Vacca | Shutterstock

Cuidado, acolhimento e prosperidade guiarão os seus dias. Será tempo de nutrir relações, cuidar de si e colher frutos concretos do seu esforço.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.