Tarot semanal: previsão para os signos de 01 a 07 de setembro de 2025

A primeira semana de setembro trará um movimento de clareza, despertar e transformações internas que convidarão todos os signos a olharem para dentro e se alinharem com seus verdadeiros propósitos. Haverá momentos de expansão, celebrações e conquistas emocionais, mas também desafios relacionados a responsabilidades, decisões racionais e aprendizados sobre limites.
Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo. Confira!
A vitalidade tomará conta da sua semana! Clareza, energia e alegria iluminarão os seus passos. Será o momento de brilhar, atrair olhares e celebrar vitórias pessoais.
Chamados importantes chegarão até você. Será um momento de despertar, de perceber verdades e de fazer escolhas que poderão mudar o rumo da sua vida. Procure prestar atenção nos sinais antes de tomar decisões.
A sua mente poderá ficar acelerada, mas será preciso ter cuidado para não alimentar preocupações que só existirão dentro da sua cabeça. Procure respirar fundo, descansar e evitar se cobrar tanto.
Parcerias e trabalhos em equipe trarão bons frutos. Você não precisará fazer tudo sozinho. A colaboração será a chave do seu sucesso nesta semana.
A aventura chamará o seu nome! Você sentirá vontade de se arriscar e ir atrás do que empolga o seu coração. Aproveite a coragem e se movimente sem medo.
Dedicação e paciência renderão resultados sólidos. Será o momento de aprimorar suas habilidades, investir no que você sabe fazer e mostrar o seu valor. Curta esta fase.
Desejos serão realizados e alegrias encherão o seu coração . A semana trará um sabor de conquista emocional e de satisfação. Aprecie cada pequeno prazer que aparecer.
Você poderá sentir o peso de muitas responsabilidades. Será importante ter cuidado para não carregar mais do que o necessário. Aprenda a delegar e aliviar a carga.
A intuição será a sua bússola. Segredos se revelarão, e você sentirá com clareza quem ou o quê merece a sua atenção. O silêncio e a observação serão poderosos neste momento.
Decisões racionais serão necessárias. A sua mente estará afiada para cortar excessos e agir com clareza. Use a lógica para resolver situações pendentes e manter os pés no chão.
A energia da união e da felicidade em família ou entre amigos envolverá você. Momentos de amor verdadeiro e cumplicidade se destacarão.
Cuidado, acolhimento e prosperidade guiarão os seus dias. Será tempo de nutrir relações, cuidar de si e colher frutos concretos do seu esforço.
