Tarot mensal: previsões para os 12 signos em setembro de 2026

A carta “10 de Espadas” marca o encerramento de um ciclo desgastante e a necessidade de aceitar que algumas situações chegaram ao limite. No amor, setembro poderá representar o fim de uma dinâmica que não te faz bem. Na carreira, uma fase difícil poderá finalmente terminar e abrir espaço para uma nova direção. Na saúde, cuide especialmente do cansaço emocional e mental. Entre amigos, afastamentos poderão acontecer, mas também ajudarão a deixar para trás relações que não combinam com sua vida.