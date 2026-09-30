Tarot mensal: previsões para os 12 signos em outubro de 2026

Outubro será um mês produtivo, especialmente quando houver colaboração e troca de conhecimentos, revela a carta “3 de Ouros”. No amor, construir a relação aos poucos e demonstrar interesse por meio de atitudes poderá fortalecer o vínculo. Na carreira, o período será favorável para projetos em equipe, reconhecimento e desenvolvimento profissional. A saúde também se beneficiará de constância e disciplina, principalmente na criação de uma rotina que seja possível manter. Entre amigos, parcerias e trabalhos conjuntos poderão aproximar você de pessoas que compartilham objetivos semelhantes aos seus.