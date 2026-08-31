Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 31/08/2026

A carta “O Eremita” convida ao recolhimento, à reflexão e a uma busca mais profunda por respostas. No amor, você poderá preferir observar e compreender seus sentimentos antes de tomar decisões. Na carreira, um período de análise ajudará a definir os próximos passos. Na saúde, o descanso e momentos de silêncio serão importantes para recuperar a energia. Entre amigos, você estará mais seletivo(a) e poderá perceber que passar algum tempo sozinho(a) também é uma forma de se reorganizar.