Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 30/09/2026

A carta “A Força” mostra que você terá recursos para lidar com desafios sem precisar agir pela impulsividade. No amor , seu magnetismo estará em alta, mas a verdadeira firmeza virá de saber ouvir e respeitar os limites da relação. Na carreira, persistência e autocontrole ajudarão a superar obstáculos. Na saúde, será importante canalizar a energia de maneira equilibrada. Entre amigos, você poderá ser uma presença de apoio, desde que não tente resolver tudo por quem está ao seu redor.