Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/06/2026

A segunda-feira favorecerá o equilíbrio entre razão e emoção, abrindo espaço para novas experiências e conquistas Crédito: Imagem: AjayTvm | Shutterstock

A segunda-feira trará uma energia de mudanças, maturidade e fechamento de ciclos. As cartas do tarot mostram um dia para assumir responsabilidades, confiar em novos caminhos e perceber quais situações ainda fazem sentido. Além disso, será importante equilibrar razão e emoção, abrindo espaço para novas experiências e conquistas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Imperador

O dia pedirá ao ariano firmeza, organização e confiança para assumir o controle das próprias escolhas Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Segundo a carta “O Imperador”, o dia pedirá firmeza, organização e confiança para assumir o controle das próprias escolhas. No amor, poderá buscar relações mais estáveis, baseadas em respeito e segurança. Na carreira, liderança e disciplina o(a) ajudarão a alcançar objetivos e tomar decisões importantes. Sua saúde melhorará quando você criar uma rotina mais estruturada. Entre amigos, você será visto(a) como alguém forte e confiável.

Touro — O Louco

O dia trará novos começos e coragem ao taurino Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

A carta “O Louco” traz uma energia de novos começos, coragem e vontade de experimentar algo diferente. No amor, você poderá se abrir para novas possibilidades e deixar para trás medos antigos. Na carreira, uma ideia inesperada poderá trazer uma oportunidade, mas será importante agir com consciência. Sua saúde melhorará quando você quebrar a monotonia e buscar novas formas de bem-estar. Entre amigos, momentos espontâneos poderão trazer alegria e renovação.

Gêmeos — A Roda da Fortuna

O dia chegará com movimento, mudanças e acontecimentos inesperados para o geminiano Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

A carta “A Roda da Fortuna” mostra que o dia chegará com movimento, mudanças e acontecimentos inesperados que poderão alterar sua direção. No amor, novas fases poderão surgir, trazendo aprendizados e oportunidades de transformação. Na carreira, portas poderão se abrir de forma inesperada e colocá-lo em um novo cenário. Sua saúde melhorará quando você aceitar o fluxo das mudanças sem tentar controlar tudo. Entre amigos, encontros inesperados poderão trazer boas surpresas.

Câncer — 8 de Copas

Mudanças na carreira poderão ser necessárias ao canceriano para encontrar mais realização Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

A carta “8 de Copas” indica afastamento do que não traz mais satisfação e busca por algo mais verdadeiro. No amor, você poderá perceber que precisa deixar para trás padrões antigos ou situações que desgastam seus sentimentos. Na carreira, mudanças de caminho poderão ser necessárias para encontrar mais realização. Sua saúde melhorará quando você liberar emoções acumuladas e respeitar seus limites. Entre amigos, algumas relações poderão passar por uma fase de transformação.

Leão — A Temperança

O dia trará ao leonino equilíbrio, cura e a necessidade de encontrar um ritmo mais tranquilo Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

A carta “A Temperança” traz equilíbrio, cura e necessidade de encontrar um ritmo mais tranquilo. No amor, paciência e diálogo ajudarão a fortalecer relações e trazer mais harmonia. Na carreira, agir com estratégia e calma será essencial para alcançar bons resultados. Sua saúde melhorará quando você equilibrar responsabilidades e descanso. Entre amigos, sua capacidade de acolher e ouvir será valorizada.

Virgem — 2 de Paus

O dia do virginiano favorecerá planejamento, escolhas e visão de futuro Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Segundo a carta “2 de Paus”, o dia favorecerá planejamento, escolhas e visão de futuro. No amor, você poderá sentir vontade de avaliar novos caminhos ou pensar nos próximos passos de uma relação. Na carreira, projetos começarão a ganhar direção e pedirão coragem para sair da zona de conforto. Sua saúde melhorará quando você organizar seus objetivos e evitar o excesso de preocupação. Entre amigos, novas experiências poderão ampliar sua visão.

Libra — O Sol

O libriano poderá viver, em seus relacionamentos, momentos de felicidade e aproximação Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

A carta “O Sol” traz clareza, alegria e uma energia de renovação positiva. No amor, sentimentos ficarão mais transparentes, e as relações poderão viver momentos de felicidade e aproximação. Na carreira, reconhecimento e boas oportunidades poderão surgir, trazendo mais confiança. Sua saúde melhorará quando você se conectar com atividades que tragam prazer. Entre amigos, encontros leves e sinceros fortalecerão os vínculos.

Escorpião — 5 de Ouros

O escorpiano precisará ter atenção com o sentimento de insegurança e a sensação de falta Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

A carta “5 de Ouros” pede atenção ao sentimento de insegurança e à sensação de falta. No amor, será importante evitar se fechar por medo da rejeição e permitir mais diálogo e acolhimento. Na carreira, desafios poderão surgir, mas buscar apoio e novas estratégias ajudará a superar dificuldades. Sua saúde melhorará quando você cuidar do emocional e não enfrentar tudo sozinho(a). Entre amigos, será importante aceitar a ajuda de quem demonstra estar presente.

Sagitário — 9 de Copas

O dia do sagitariano favorecerá a satisfação, a autoestima e o reconhecimento das próprias conquistas Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Segundo a carta “9 de Copas”, o dia favorecerá satisfação, autoestima e reconhecimento das próprias conquistas. No amor, desejos poderão se aproximar da realização , e as relações poderão trazer mais alegria. Na carreira, resultados positivos mostrarão que seus esforços estão dando frutos. Sua saúde melhorará quando você valorizar o prazer, o descanso e o autocuidado. Entre amigos, momentos felizes e encontros agradáveis fortalecerão as conexões.

Capricórnio — Cavaleiro de Copas

Gestos de carinho e conversas sinceras poderão fortalecer os vínculos do capricorniano Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Copas” traz sensibilidade, movimento emocional e abertura para novas experiências. No amor, gestos de carinho e conversas sinceras poderão fortalecer vínculos. Na carreira, sua criatividade poderá ajudar a encontrar novas oportunidades e caminhos. Sua saúde melhorará quando você cuidar das emoções e respeitar seu próprio ritmo. Entre amigos, sua energia acolhedora aproximará pessoas importantes.

Aquário — 10 de Ouros

O dia do aquariano favorecerá estabilidade, segurança e a construção de algo duradouro Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Segundo a carta “10 de Ouros”, o dia favorecerá estabilidade, segurança e a construção de algo duradouro. No amor, as relações poderão ganhar mais compromisso e sensação de pertencimento. Na carreira, esforços anteriores poderão trazer reconhecimento e uma fase mais próspera. Sua saúde melhorará quando você valorizar o equilíbrio e a qualidade de vida. Entre amigos, conexões antigas e verdadeiras ganharão ainda mais força.

Peixes — O Mundo

Na carreira, os projetos do pisciano poderão chegar a resultados importantes e abrir novos horizontes Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock