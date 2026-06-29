Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/06/2026

A segunda-feira trará uma energia de mudanças, maturidade e fechamento de ciclos. As cartas do tarot mostram um dia para assumir responsabilidades, confiar em novos caminhos e perceber quais situações ainda fazem sentido. Além disso, será importante equilibrar razão e emoção, abrindo espaço para novas experiências e conquistas.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — O Imperador
Segundo a carta “O Imperador”, o dia pedirá firmeza, organização e confiança para assumir o controle das próprias escolhas. No amor, poderá buscar relações mais estáveis, baseadas em respeito e segurança. Na carreira, liderança e disciplina o(a) ajudarão a alcançar objetivos e tomar decisões importantes. Sua saúde melhorará quando você criar uma rotina mais estruturada. Entre amigos, você será visto(a) como alguém forte e confiável.
Touro — O Louco
A carta “O Louco” traz uma energia de novos começos, coragem e vontade de experimentar algo diferente. No amor, você poderá se abrir para novas possibilidades e deixar para trás medos antigos. Na carreira, uma ideia inesperada poderá trazer uma oportunidade, mas será importante agir com consciência. Sua saúde melhorará quando você quebrar a monotonia e buscar novas formas de bem-estar. Entre amigos, momentos espontâneos poderão trazer alegria e renovação.
Gêmeos — A Roda da Fortuna
A carta “A Roda da Fortuna” mostra que o dia chegará com movimento, mudanças e acontecimentos inesperados que poderão alterar sua direção. No amor, novas fases poderão surgir, trazendo aprendizados e oportunidades de transformação. Na carreira, portas poderão se abrir de forma inesperada e colocá-lo em um novo cenário. Sua saúde melhorará quando você aceitar o fluxo das mudanças sem tentar controlar tudo. Entre amigos, encontros inesperados poderão trazer boas surpresas.
Câncer — 8 de Copas
A carta “8 de Copas” indica afastamento do que não traz mais satisfação e busca por algo mais verdadeiro. No amor, você poderá perceber que precisa deixar para trás padrões antigos ou situações que desgastam seus sentimentos. Na carreira, mudanças de caminho poderão ser necessárias para encontrar mais realização. Sua saúde melhorará quando você liberar emoções acumuladas e respeitar seus limites. Entre amigos, algumas relações poderão passar por uma fase de transformação.
Leão — A Temperança
A carta “A Temperança” traz equilíbrio, cura e necessidade de encontrar um ritmo mais tranquilo. No amor, paciência e diálogo ajudarão a fortalecer relações e trazer mais harmonia. Na carreira, agir com estratégia e calma será essencial para alcançar bons resultados. Sua saúde melhorará quando você equilibrar responsabilidades e descanso. Entre amigos, sua capacidade de acolher e ouvir será valorizada.
Virgem — 2 de Paus
Segundo a carta “2 de Paus”, o dia favorecerá planejamento, escolhas e visão de futuro. No amor, você poderá sentir vontade de avaliar novos caminhos ou pensar nos próximos passos de uma relação. Na carreira, projetos começarão a ganhar direção e pedirão coragem para sair da zona de conforto. Sua saúde melhorará quando você organizar seus objetivos e evitar o excesso de preocupação. Entre amigos, novas experiências poderão ampliar sua visão.
Libra — O Sol
A carta “O Sol” traz clareza, alegria e uma energia de renovação positiva. No amor, sentimentos ficarão mais transparentes, e as relações poderão viver momentos de felicidade e aproximação. Na carreira, reconhecimento e boas oportunidades poderão surgir, trazendo mais confiança. Sua saúde melhorará quando você se conectar com atividades que tragam prazer. Entre amigos, encontros leves e sinceros fortalecerão os vínculos.
Escorpião — 5 de Ouros
A carta “5 de Ouros” pede atenção ao sentimento de insegurança e à sensação de falta. No amor, será importante evitar se fechar por medo da rejeição e permitir mais diálogo e acolhimento. Na carreira, desafios poderão surgir, mas buscar apoio e novas estratégias ajudará a superar dificuldades. Sua saúde melhorará quando você cuidar do emocional e não enfrentar tudo sozinho(a). Entre amigos, será importante aceitar a ajuda de quem demonstra estar presente.
Sagitário — 9 de Copas
Segundo a carta “9 de Copas”, o dia favorecerá satisfação, autoestima e reconhecimento das próprias conquistas. No amor, desejos poderão se aproximar da realização , e as relações poderão trazer mais alegria. Na carreira, resultados positivos mostrarão que seus esforços estão dando frutos. Sua saúde melhorará quando você valorizar o prazer, o descanso e o autocuidado. Entre amigos, momentos felizes e encontros agradáveis fortalecerão as conexões.
Capricórnio — Cavaleiro de Copas
A carta “Cavaleiro de Copas” traz sensibilidade, movimento emocional e abertura para novas experiências. No amor, gestos de carinho e conversas sinceras poderão fortalecer vínculos. Na carreira, sua criatividade poderá ajudar a encontrar novas oportunidades e caminhos. Sua saúde melhorará quando você cuidar das emoções e respeitar seu próprio ritmo. Entre amigos, sua energia acolhedora aproximará pessoas importantes.
Aquário — 10 de Ouros
Segundo a carta “10 de Ouros”, o dia favorecerá estabilidade, segurança e a construção de algo duradouro. No amor, as relações poderão ganhar mais compromisso e sensação de pertencimento. Na carreira, esforços anteriores poderão trazer reconhecimento e uma fase mais próspera. Sua saúde melhorará quando você valorizar o equilíbrio e a qualidade de vida. Entre amigos, conexões antigas e verdadeiras ganharão ainda mais força.
Peixes — O Mundo
A carta “O Mundo” traz conclusão de ciclos, conquistas e sensação de evolução. No amor, uma fase poderá se completar, trazendo amadurecimento e novas possibilidades emocionais. Na carreira, projetos poderão chegar a resultados importantes e abrir novos horizontes. Sua saúde melhorará quando você reconhecer o quanto já caminhou e cuidar da sua energia. Entre amigos, celebrações e encontros poderão marcar momentos especiais.