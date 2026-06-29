AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Ataque a tiros deixa um morto e um ferido em área de 'fan zone' da Copa na Califórnia
Estados Unidos

Ataque a tiros deixa um morto e um ferido em área de 'fan zone' da Copa na Califórnia

Não havia partidas do torneio sendo transmitidas no momento do ataque

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 08:25

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

29 jun 2026 às 08:25
Ataque em Fan Zone da Copa deixa um morto na Califórnia Reprodução

Um ataque a tiros deixou um homem morto e outra pessoa gravemente ferida na madrugada desta segunda-feira, 29, no centro de San Jose, na Califórnia (EUA). O crime aconteceu nas proximidades de um espaço que vinha sendo utilizado como "fan zone" para a transmissão de jogos da Copa do Mundo. No momento dos disparos, entretanto, não havia partidas em exibição.

Segundo a polícia local em publicação no X, uma das vítimas morreu ainda na cena do crime, enquanto a outra foi levada a um hospital da região com ferimentos considerados graves. A ocorrência é investigada como homicídio, e as autoridades mantiveram ruas próximas interditadas para o trabalho da perícia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vini Jr, jogador da Seleção Brasileira
Brasil x Japão muda horário de bancos, lojas e supermercados no ES; veja como fica
Viaturas da Polícia Militar
Homem procurado por estupro de vulnerável é preso em Piúma
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 29 de junho a 05 de julho de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados