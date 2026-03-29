Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/03/2026

Publicado em 29 de março de 2026 às 07:56
Neste domingo, o tarot traz uma energia de movimento, decisões e ajustes importantes. Algumas cartas indicam avanço e conquistas, enquanto outras apontam sobrecarga, mudanças inesperadas e necessidade de desapego. O dia pedirá foco e consciência para não agir no automático.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
O dia será de direção e conquista . De acordo com a carta “O Carro”, o domingo favorecerá decisões firmes e avanço em objetivos importantes. Assuma o controle e siga com confiança.
A carta “Pajem de Copas” mostra que sensibilidade e boas surpresas emocionais poderão surgir. Um gesto, uma mensagem ou um convite poderá trazer leveza ao seu dia.
O dia pedirá equilíbrio e paciência. A carta “A Temperança” indica a necessidade de ajustar situações com calma. Evite excessos e confie no tempo.
Você deverá ter cuidado com a sobrecarga. Conforme a carta “10 de Paus”, o dia poderá trazer responsabilidades excessivas. Avalie o que realmente precisa carregar.
Será importante ter mais equilíbrio entre diferentes áreas da vida. A carta “2 de Ouros” indica necessidade de organização para lidar com várias demandas.
Mais estabilidade e celebração. Segundo a carta “4 de Paus”, o dia favorecerá momentos de alegria, segurança e conquistas no campo pessoal.
Confie no poder de realização. A carta “O Mago” mostra que você tem tudo o que precisa para iniciar algo importante . Aproveite o dia para agir.
A carta “Pajem de Paus” indica novidades e entusiasmo. Algo novo poderá surgir, trazendo energia e motivação para o seu dia.
Tenha postura firme e liderança. A carta “O Imperador” pede organização, estratégia e decisões conscientes. Assuma o controle.
Mudanças inesperadas poderão surgir e alterar planos. Apesar do impacto, a carta “A Torre” indica libertação de algo que já não fazia sentido.
A carta “8 de Copas” mostra um desapego necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que já não faz sentido emocionalmente.
Evite conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta para discussões que poderão gerar desgaste emocional . Nem toda batalha vale a pena.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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