Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/01/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:49

Será um dia propício para seguir a intuição, celebrar as pequenas vitórias e buscar caminhos que levem à libertação de paradigmas Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock

Nesta quarta-feira, as energias das cartas do tarot pedem atenção total à mente, aos pensamentos e às ideias. Será um momento propício para seguir a intuição, celebrar as pequenas vitórias e buscar caminhos que levem à libertação de velhos paradigmas, com foco em novidades e novas estruturas.

Abaixo, confira as previsões do tarot para os doze signos do zodíaco!

Áries — A Sacerdotisa

O ariano deverá praticar o silêncio e a escuta interior Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

O dia pedirá silêncio e escuta interior, pois, conforme a carta “A Sacerdotisa”, nem tudo precisará ser dito ou decidido de imediato. Será importante confiar nos sinais sutis e evitar agir por impulso. Algumas respostas relevantes poderão surgir quando você desacelerar os pensamentos.

Touro — O Imperador

O taurino deverá assumir o controle de uma situação e impor limites claros Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

Firmeza e estrutura marcarão a sua quarta-feira. Conforme a carta “O Imperador”, será dia de assumir o controle de uma situação, impor limites claros e agir com responsabilidade. Decisões práticas trarão a segurança e a estabilidade tão desejadas.

Gêmeos — Ás de Copas

O dia favorecerá conversas sinceras, recomeços emocionais e gestos de afeto do geminiano Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

Novos sentimentos irão florescer. A carta “Ás de Copas” mostra que o dia favorecerá conversas sinceras, recomeços emocionais e gestos de afeto em diferentes tipos de relações. Será importante permitir-se sentir e expressar o que vier do coração.

Câncer — A Estrela

A esperança do canceriano poderá ser renovada Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

O dia será marcado por esperança renovada. Mesmo que algo tenha sido desafiador recentemente, a carta “A Estrela”, indica cura, fé, leveza emocional e pedidos atendidos. Confiar no processo e manter uma visão positiva será essencial.

Leão — Oito de Espadas

O leonino deverá tomar cuidado com pensamentos limitantes Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

A carta “Oito de Espadas” indica que será necessário cuidado com pensamentos limitantes, pois o bloqueio tenderá a ser mais mental do que real. Ao mudar a forma de enxergar a situação, você perceberá que haverá mais possibilidades do que imagina.

Virgem — Ás de Espadas

Para o virginiano, o dia favorecerá decisões racionais, conversas objetivas e cortes necessários Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

Clareza mental e verdades virão à tona. Conforme a carta “Ás de Espadas”, o dia favorecerá decisões racionais, conversas objetivas e cortes necessários. A lucidez ajudará você a se posicionar com firmeza.

Libra — Pajem de Ouros

O libriano deverá estar aberto a novas ideias, propostas ou estudos Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

O aprendizado e as oportunidades surgirão de maneira simples, nos detalhes. Segundo a carta “Pajem de Ouros”, estar aberto(a) a novas ideias , propostas ou estudos será fundamental. Um pequeno passo dado agora poderá render bons frutos no futuro.

Escorpião — Dois de Paus

Novos caminhos começarão a se apresentar ao escorpiano Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

A quarta-feira pedirá planejamento e visão de longo prazo. A carta “Dois de Paus” indica que novos caminhos começarão a se apresentar, e será necessário escolher qual direção seguir. Avaliar tudo com calma antes de agir fará a diferença.

Sagitário — Cinco de Paus

O sagitariano deverá evitar conflitos desnecessários e defender suas ideias com equilíbrio Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

Segundo a carta “Cinco de Paus”, algumas tensões e disputas poderão surgir, funcionando como testes de maturidade. Será importante evitar conflitos desnecessários e defender suas ideias com equilíbrio.

Capricórnio — Oito de Paus

O dia trará agilidade, respostas e progresso ao capricorniano Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

Segundo a carta “Oito de Paus”, a quarta-feira será marcada por surpresas, movimento rápido e avanços inesperados. O dia trará agilidade, respostas e progresso. Aproveitar o ritmo acelerado ajudará a resolver pendências e seguir em frente.

Aquário — Cinco de Espadas

O aquariano precisará ter cuidado com desgastes emocionais Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

A carta “Cinco de Espadas” mostra que será preciso cuidado com desgastes emocionais, pois nem toda discussão valerá a pena. Em alguns momentos, recuar será um sinal de inteligência emocional. Preservar a própria energia será essencial.

Peixes — Dois de Copas

Para o pisciano, o dia favorecerá acordos, parcerias e relações baseadas em troca e reciprocidade Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

A carta “Dois de Copas” indica que conexões verdadeiras estarão em destaque. O dia favorecerá acordos, parcerias e relações baseadas em troca e reciprocidade. Será um bom momento para fortalecer vínculos.

Por Viviane Pettersen

Crédito:

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.