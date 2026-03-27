Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/03/2026

Publicado em 27 de março de 2026 às 08:55
A sexta-feira trará uma energia de movimento, escolhas e transformações. Algumas cartas do tarot indicam crescimento e realização, enquanto outras alertam para ilusões, inseguranças e mudanças necessárias. O dia pedirá consciência nas decisões e atenção ao que é construído.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Atenção a situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” indica a necessidade de agir com estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser compartilhado.
Cuidado com a sensação de insegurança ou carência. A carta “5 de Ouros” lembra que você não está sozinha(o), mesmo que pareça. Busque apoio.
O poder de realização estará em alta, conforme a carta “O Mago”. Você terá tudo o que precisa para iniciar algo importante. Aproveite o dia para agir.
Haverá busca por estabilidade e orientação. A carta “O Hierofante” indica a necessidade de seguir caminhos mais seguros ou ouvir conselhos importantes.
Energia e impulso marcarão o seu dia. A carta “Cavaleiro de Paus” favorece o movimento, mas pede cuidado com atitudes precipitadas.
Trabalho em equipe e construção estarão em destaque, conforme a carta “3 de Ouros”. O dia favorecerá parcerias e o desenvolvimento de projetos com outras pessoas.
Foco e dedicação estarão em evidência. A carta “8 de Ouros” indica crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento. O que você construir agora tenderá a dar frutos.
A carta “2 de Ouros” mostra que haverá necessidade de equilíbrio entre diferentes áreas da vida. O dia poderá exigir jogo de cintura para lidar com várias demandas ao mesmo tempo.
Muitas opções poderão gerar confusão. A carta “7 de Copas” pede clareza e cuidado com ilusões. Nem tudo é o que parece.
Movimento e rapidez estarão presentes, conforme a carta “8 de Paus”. O dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças de planos. Aproveite o fluxo.
Independência e realização estarão em destaque. A carta “9 de Ouros” indica satisfação pessoal e valorização do que você tem conquistado.
A carta “A Morte” mostra que haverá uma transformação profunda. Um ciclo chegará ao fim para dar espaço a um novo começo. Apesar da intensidade, essa mudança será necessária.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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